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Halk TV Ekonomi Barış açıklamaları petrolü düşüremedi

Barış açıklamaları petrolü düşüremedi

4 Haziran sabahı yapılan son zammın ardından benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik yaşanmadı. ABD'nin açıklamalarına rağmen Brent petrol 99-100 dolar civarında dalgalanırken, büyükşehirlerde yüksek fiyat seyri sürüyor.

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Barış açıklamaları petrolü düşüremedi
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4 Haziran sabahı akaryakıta yapılan son zamdan beri benzin ve motorinin fiyatlarında değişiklik yaşanmadı. ABD tarafından gelen savaşın biteceğine ve Hürmüz Boğazı'nın açılacağına dair açıklamalar ise petrol fiyatlarında etkili bir düşüşe sebep olmadı. Brent petrol 99-100 dolar civarında dalgalanmaya devam ediyor.

Brent Petrol
Değer 96,11$
Değişim %-1,20

4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı
Benzin 63,45 TL
Motorin 66,31 TL
LPG 31,99 TL

4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı
Benzin 63,31 TL
Motorin 66,17 TL
LPG 31,39 TL

4 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı
Benzin 64,42 TL
Motorin 67,44 TL
LPG 31,97 TL

4 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Yakıt türü Litre fiyatı
Benzin 64,70 TL
Motorin 67,71 TL
LPG 31,79 TL

4 HAZİRAN 2026 BENZİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 63,45 TL

İstanbul Anadolu: 63,31 TL

Ankara: 64,42 TL

İzmir: 64,70 TL

4 HAZİRAN 2026 MOTORİN NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 66,31 TL

İstanbul Anadolu: 66,17 TL

Ankara: 67,44 TL

İzmir: 67,71 TL

4 HAZİRAN 2026 LPG NE KADAR?

İstanbul Avrupa: 31,99 TL

İstanbul Anadolu: 31,39 TL

Ankara: 31,97 TL

İzmir: 31,79 TL

4 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.590,80 TL

Gram altın satış: 6.591,52 TL

Hürmüz kapısı aralandı, altın tırmandıHürmüz kapısı aralandı, altın tırmandı
4 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 108,575 TL

Gram gümüş satış: 108,679 TL

Salıdan beri kanayan gümüş bu sabah yaralarını sarıyorSalıdan beri kanayan gümüş bu sabah yaralarını sarıyor
4 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,9683 TL

Dolar satış: 45,9805 TL

Euro alış: 53,4207 TL

Euro satış: 53,5784 TL

Sterlin alış: 61,8500 TL

Sterlin satış: 61,9162 TL

Dünya barışa hazırlanırken dövizde güç dengesi değişiyorDünya barışa hazırlanırken dövizde güç dengesi değişiyor
4 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

4 Haziran 2026 BIST 100 verileri

4 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Akaryakıt Benzin Motorin Petrol Piyasalar
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