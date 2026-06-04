Barış açıklamaları petrolü düşüremedi
4 Haziran sabahı yapılan son zammın ardından benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik yaşanmadı. ABD'nin açıklamalarına rağmen Brent petrol 99-100 dolar civarında dalgalanırken, büyükşehirlerde yüksek fiyat seyri sürüyor.
4 Haziran sabahı akaryakıta yapılan son zamdan beri benzin ve motorinin fiyatlarında değişiklik yaşanmadı. ABD tarafından gelen savaşın biteceğine ve Hürmüz Boğazı'nın açılacağına dair açıklamalar ise petrol fiyatlarında etkili bir düşüşe sebep olmadı. Brent petrol 99-100 dolar civarında dalgalanmaya devam ediyor.
4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,45 TL
|Motorin
|66,31 TL
|LPG
|31,99 TL
4 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|63,31 TL
|Motorin
|66,17 TL
|LPG
|31,39 TL
4 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|64,42 TL
|Motorin
|67,44 TL
|LPG
|31,97 TL
4 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Yakıt türü
|Litre fiyatı
|Benzin
|64,70 TL
|Motorin
|67,71 TL
|LPG
|31,79 TL
4 HAZİRAN 2026 BENZİN NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 63,45 TL
İstanbul Anadolu: 63,31 TL
Ankara: 64,42 TL
İzmir: 64,70 TL
4 HAZİRAN 2026 MOTORİN NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 66,31 TL
İstanbul Anadolu: 66,17 TL
Ankara: 67,44 TL
İzmir: 67,71 TL
4 HAZİRAN 2026 LPG NE KADAR?
İstanbul Avrupa: 31,99 TL
İstanbul Anadolu: 31,39 TL
Ankara: 31,97 TL
İzmir: 31,79 TL
4 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.590,80 TL
Gram altın satış: 6.591,52 TL
4 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 108,575 TL
Gram gümüş satış: 108,679 TL
4 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,9683 TL
Dolar satış: 45,9805 TL
Euro alış: 53,4207 TL
Euro satış: 53,5784 TL
Sterlin alış: 61,8500 TL
Sterlin satış: 61,9162 TL
4 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
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