14 bin sınırı geri geldi: BIST 100 yükselişle açıldı

Dün sabaha hafif yükselişle başlayan Borsa İstanbul, günü tekrar 14 bin puanın altına düşerek kapatmıştı. Endeks yüzde 1,65 değer kaybı ile 234,55 puan düşerek kapanışı 13 bin 965,65 puandan yapmıştı.

Bist 100 endeksi bu sabaha hafif yükselişte 14 bin puanın üzerine çıkarak yaptı. Yüzde 0,69 oranında artan endeks 96,12 puan kazanarak 14 bin 061,77 puandan açıldı.

4 HAZİRAN 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ

4 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

Gösterge Değer BIST 100 (açılış) 14.061,77 Değişim %0,69 (+96,12) Önceki kapanış 13.965,65 İşlem hacmi 69.113.337 TL Saat 09:55

4 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük % ISKPL 16,89 +9,96 EMPAE 108,30 +9,95 PRZMA 59,40 +8,00 CGCAM 46,00 +5,84 BAKAB 51,00 +5,77

4 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son (TL) Günlük % FLAP 13,59 -10,00 TRILC 2,22 -9,76 CELHA 16,50 -5,98 DIRIT 23,76 -5,94 BIGEN 49,00 -5,77

4 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Son (TL) Hacim (TL) ASELS 388,50 89.001.076,50 ASTOR 365,00 78.209.280,00 KRDMB 116,00 76.130.568,00 SASA 2,66 73.886.272,04 THYAO 299,00 65.097.084,00

4 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.590,80 TL

Gram altın satış: 6.591,52 TL

4 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 108,575 TL

Gram gümüş satış: 108,679 TL

4 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,9683 TL

Dolar satış: 45,9805 TL

Euro alış: 53,4207 TL

Euro satış: 53,5784 TL

Sterlin alış: 61,8500 TL

Sterlin satış: 61,9162 TL

4 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63.45 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66.31 TL/LT

LPG (otogaz): 31.99 TL/LT

4 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI