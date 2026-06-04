14 bin sınırı geri geldi: BIST 100 yükselişle açıldı
Dünü yüzde 1,65 değer kaybıyla 14 bin puanın altında kapatan Borsa İstanbul, yeni güne hafif yükselişle başladı. Açılışta yüzde 0,69 değer kazanan BIST 100 endeksi, 14 bin 061 puana ulaşarak yeniden kritik eşiğin üzerine çıktı.
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Dün sabaha hafif yükselişle başlayan Borsa İstanbul, günü tekrar 14 bin puanın altına düşerek kapatmıştı. Endeks yüzde 1,65 değer kaybı ile 234,55 puan düşerek kapanışı 13 bin 965,65 puandan yapmıştı.
Bist 100 endeksi bu sabaha hafif yükselişte 14 bin puanın üzerine çıkarak yaptı. Yüzde 0,69 oranında artan endeks 96,12 puan kazanarak 14 bin 061,77 puandan açıldı.
4 HAZİRAN 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ
4 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
|Gösterge
|Değer
|BIST 100 (açılış)
|14.061,77
|Değişim
|%0,69 (+96,12)
|Önceki kapanış
|13.965,65
|İşlem hacmi
|69.113.337 TL
|Saat
|09:55
4 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|ISKPL
|16,89
|+9,96
|EMPAE
|108,30
|+9,95
|PRZMA
|59,40
|+8,00
|CGCAM
|46,00
|+5,84
|BAKAB
|51,00
|+5,77
4 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Günlük %
|FLAP
|13,59
|-10,00
|TRILC
|2,22
|-9,76
|CELHA
|16,50
|-5,98
|DIRIT
|23,76
|-5,94
|BIGEN
|49,00
|-5,77
4 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Hisse
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|ASELS
|388,50
|89.001.076,50
|ASTOR
|365,00
|78.209.280,00
|KRDMB
|116,00
|76.130.568,00
|SASA
|2,66
|73.886.272,04
|THYAO
|299,00
|65.097.084,00
4 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.590,80 TL
Gram altın satış: 6.591,52 TL
4 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 108,575 TL
Gram gümüş satış: 108,679 TL
4 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
Dolar alış: 45,9683 TL
Dolar satış: 45,9805 TL
Euro alış: 53,4207 TL
Euro satış: 53,5784 TL
Sterlin alış: 61,8500 TL
Sterlin satış: 61,9162 TL
4 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63.45 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 66.31 TL/LT
LPG (otogaz): 31.99 TL/LT
4 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi