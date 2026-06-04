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Halk TV Ekonomi Salıdan beri kanayan gümüş bu sabah yaralarını sarıyor

Salıdan beri kanayan gümüş bu sabah yaralarını sarıyor

Salı gününden beri düşüş trendinde olan gümüş fiyatları, 4 Haziran sabahı gelen olumlu sinyallerle yükselişe geçti. Serbest piyasada ons gümüş 73,68 dolara çıkarken, gram gümüş yüzde 1,05 artışla 108,67 TL seviyesine ulaştı.

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Salıdan beri kanayan gümüş bu sabah yaralarını sarıyor
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Salı gününden beri düşüşte olan gümüş fiyatları, olumlu sinyallerle 4 Haziran sabahı yükselmeye başladı. Haftaya 75 dolar civarında başlayan ons gümüş, salı günü 76,92 doları gördükten sonra düşüş trendine girmiş ve dün gece yarısı 72,72 dolara kadar gerilemişti. Yüzde 1,37 değer kazanan ons gümüş bu sabah 73,68 dolardan işlem görüyor, 75 dolar sınırını tekrar görüp göremeyeceği ise merak konusu.

Haftaya 11 dolar civarında başlayan gram gümüş ise 113,43 TL'yi gördükten sonra dün gece yarısı 107,54 TL'ye gerilemişti. Gram gümüş de bu sabah yüzde 1,05 yükselişle 108,67 TL'den işlem görüyor.

4 HAZİRAN 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş
Alış 108,42₺
Satış 108,45₺

4 HAZİRAN 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş türü Alış (TL / $) Satış (TL / $) Günlük değişim Saat
Gram gümüş 108,57 TL 108,67 TL +%1,05 07:24
Ons gümüş 73,43 $ 73,68 $ +%1,37 07:24

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN GÜMÜŞ FİYATLARI

Kalem 3 Haziran 2026 4 Haziran 2026 Fark
Gram gümüş (satış) 108,45 TL 108,679 TL +0,229 TL
Ons gümüş (satış) 73,48 $ 73,68 $ +0,20 $

4 HAZİRAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 108,575 TL

Gram gümüş satış: 108,679 TL

4 HAZİRAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons gümüş alış: 73,43 $

Ons gümüş satış: 73,68 $

4 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.590,80 TL

Gram altın satış: 6.591,52 TL

Hürmüz kapısı aralandı, altın tırmandıHürmüz kapısı aralandı, altın tırmandı
4 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,9671 TL

Dolar satış: 45,9808 TL

Euro alış: 53,4576 TL

Euro satış: 53,5123 TL

Sterlin alış: 61,8335 TL

Sterlin satış: 61,9007 TL

Dünya barışa hazırlanırken dövizde güç dengesi değişiyorDünya barışa hazırlanırken dövizde güç dengesi değişiyor
4 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63.45 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66.31 TL/LT

LPG (otogaz): 31.99 TL/LT

4 Haziran 2026 Akaryakıt Fiyatları

4 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

4 Haziran 2026 BIST 100 verileri

4 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

4 Haziran 2026 kripto piyasasında son durum

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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