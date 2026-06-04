Küresel gelişmeler 4 Haziran sabahı altın fiyatlarını yukarıya taşıyor. ABD başkanı Donald Trump İran ile anlaşmaya çok yakın olduklarını, hatta bu hafta sonunda karar alınabileceğini belirtti. Ek olarak ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın İran'a saldırı yapmasının önüne geçmek için Kongre'den onay alması yönünde kadar aldı.

Müzakerelerin olumlu sonuçlanması durumunda Hürmüz Boğazı'nın tekrar açılacak ve sarı metali yoran petrol fiyatları düşecek. Savaşın bir diğer cephesi olan İsrail ve Lübnan arasında ise ateşkes ilan edildi. Ateşkes süreçlerinin olumlu sonuçlanması tüm dünyada enflasyon baskısını düşürerek altın fiyatlarını tekrar yukarıya taşıyacak.

4 HAZİRAN 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

4 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türü Alış Satış Günlük değişim Saat Gram altın TL 6.590,80 TL 6.591,52 TL +%0,58 07:05 Ons altın $ 4.463,82 $ 4.464,37 $ +%0,69 07:05 Çeyrek altın TL 10.782,00 TL 10.875,00 TL +%0,59 07:05 Yarım altın TL 21.578,00 TL 21.730,00 TL +%0,60 07:05 Tam altın TL 42.273,96 TL 43.106,09 TL -%0,83 07:05 Cumhuriyet altını TL 43.017,00 TL 43.353,00 TL +%0,62 07:05 Külçe altın ($/kg) 143.000,00 $ 143.100,00 $ -%0,93 07:05

Not: Fiyatlar serbest piyasada anlık değişebilir; şehir/kuyumcu/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN ALTIN FİYATLARI

Kalem 3 Haziran 2026 4 Haziran 2026 Fark Gram altın (satış) 6.568,69 TL 6.591,52 TL +22,83 TL Ons altın (satış) 4.446,00 $ 4.464,37 $ +18,37 $

4 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.590,80 TL

Gram altın satış: 6.591,52 TL

4 HAZİRAN 2026 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 10.782,00 TL

Çeyrek altın satış: 10.875,00 TL

4 HAZİRAN 2026 YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 21.578,00 TL

Yarım altın satış: 21.730,00 TL

4 HAZİRAN 2026 TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 42.273,96 TL

Tam altın satış: 43.106,09 TL

4 HAZİRAN 2026 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 43.017,00 TL

Cumhuriyet satış: 43.353,00 TL

4 HAZİRAN 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış: 4.463,82 $

Ons altın satış: 4.464,37 $

4 HAZİRAN 2026 KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Külçe altın alış: 143.000,00 $

Külçe altın satış: 143.100,00 $

4 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 108,310 TL

Gram gümüş satış: 108,398 TL

4 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,9671 TL

Dolar satış: 45,9808 TL

Euro alış: 53,4576 TL

Euro satış: 53,5123 TL

Sterlin alış: 61,8335 TL

Sterlin satış: 61,9007 TL

4 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63.45 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66.31 TL/LT

LPG (otogaz): 31.99 TL/LT

4 Haziran 2026 Akaryakıt Fiyatları

4 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

4 Haziran 2026 BIST 100 verileri

4 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

4 Haziran 2026 kripto piyasasında son durum