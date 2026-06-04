Kriptoda düşüş dur durak bilmiyor: Bitcoin yüzde 20 eridi

Kripto para piyasalarında kriz devam ediyor, salı gününde başlayan düşüş dur durak bilmiyor. Bitcoin son 24 saat içinde 61 bin 335,75 dolara kadar geriledikten sonra 64 bin 260,46 dolarda dengelendi. Bir ay önce yaklaşık 80 bin dolar değerinde olan Bitcoin, son bir ayda yüzde 20,61 oranında değer kaybetti.

Ethereum ise 24 saatin dibini bin 717,80 dolarda gördü, bin 794,32 dolar değerinde dengelendi. Bir ay önce 2 bin 380 dolar değerinde olan coin son bir ayda yüzde 24,46 oranında değer kaybetmiş oldu.

4 HAZİRAN 2026 KRİPTO PARALAR

Toplam piyasa değeri: 2,23 trilyon $

24s toplam hacim: $144.13B milyar $

Saat: 09:23

4 HAZİRAN 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI

Varlık Fiyat 24s değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim Bitcoin (BTC) $64.260,46 %-4,38 $61.335,75 $67.402,93 58.74 milyar $ Ethereum (ETH) $1.794,32 %-4,14 $1.717,80 $1.889,06 27.68 milyar $

4 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s % siren (SIREN) 0,7197 $ +%26,36 Worldcoin (WLD) 0,5269 $ +%22,26 Audiera (BEAT) 1,36 $ +%14,76 Monero (XMR) 359,35 $ +%7,34 Ethena (ENA) 0,1034 $ +%6,62

4 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR

Coin Fiyat 24s % JUST (JST) 0,07344 $ -%17,86 Toncoin (TON) 1,77 $ -%12,55 DeXe (DEXE) 18,33 $ -%12,55 Sei (SEI) 0,05564 $ -%12,44 KuCoin Token (KCS) 6,80 $ -%10,90

4 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.590,80 TL

Gram altın satış: 6.591,52 TL

4 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 108,575 TL

Gram gümüş satış: 108,679 TL

4 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,9683 TL

Dolar satış: 45,9805 TL

Euro alış: 53,4207 TL

Euro satış: 53,5784 TL

Sterlin alış: 61,8500 TL

Sterlin satış: 61,9162 TL

4 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63.45 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66.31 TL/LT

LPG (otogaz): 31.99 TL/LT

4 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

4 Haziran 2026 BIST 100 verileri