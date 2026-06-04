Savaşın biteceğine dair sinyaller döviz kurlarında da dengeleri değiştirmeye devam ediyor. ABD başkanı Trump'ın saldırı kararları arık kongre tarafından onaylanmak zorunda. ABD ekonomisini de yerle bir eden savaşın sonlanmasının tüm dünyada dolar kurunu rahatlatacağı öngörülüyor.

Dolar endeksinin gerilemesi ile diğer para birimleri karşısında dolar değer kaybederken, TL karşısında yükselişi baskılanmaya devam ediyor. Dengede tutulması için hazineden milyarlar götüren dolar kuru bu sabah 45,9805 TL'den işlem görüyor.

Dolar değer kaybederken, güçlenen euro TL karşısında rekor değer ile 53,5784 TL'den işlem görüyor. Sterlin ise tekrar 62 TL sınırında, 61,9162 TL'den işlem görmekte.

4 HAZİRAN 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

4 HAZİRAN 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Döviz Alış (TL) Satış (TL) Günlük değişim Saat Dolar (USD) 45,9683 45,9805 +%0,01 07:37 Euro (EUR) 53,4207 53,5784 +%0,29 07:37 Sterlin (GBP) 61,8500 61,9162 +%0,24 07:37

Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.

DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI

Kalem 3 Haziran 2026 4 Haziran 2026 Fark Dolar (USD) (satış) 45,9557 TL 45,9805 +0,0248 TL Euro (EUR) (satış) 53,3842 TL 53,5784 +0,1942 TL Sterlin (GBP) (satış) 61,8050 TL 61,9162 +0,1112 TL

4 HAZİRAN 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar (USD) alış: 45,9683 TL

Dolar (USD) satış: 45,9805 TL

4 HAZİRAN 2026 EURO NE KADAR?

Euro (EUR) alış: 53,4207 TL

Euro (EUR) satış: 53,5784 TL

4 HAZİRAN 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin (GBP) alış: 61,8500 TL

Sterlin (GBP) satış: 61,9162 TL

4 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.590,80 TL

Gram altın satış: 6.591,52 TL

4 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 108,575 TL

Gram gümüş satış: 108,679 TL

4 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63.45 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 66.31 TL/LT

LPG (otogaz): 31.99 TL/LT

4 Haziran 2026 Akaryakıt Fiyatları

4 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

4 Haziran 2026 BIST 100 verileri

4 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

4 Haziran 2026 kripto piyasasında son durum