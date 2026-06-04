Dünya barışa hazırlanırken dövizde güç dengesi değişiyor
Küresel barış sinyalleriyle gerileyen dolar endeksi, döviz kurlarını hareketlendirdi. 4 Haziran sabahı dolar 45,98 TL seviyesinde baskılanırken, euro 53,57 TL ile rekor tazeledi. Sterlin ise 61,91 TL ile yeniden 62 TL sınırına dayandı.
Savaşın biteceğine dair sinyaller döviz kurlarında da dengeleri değiştirmeye devam ediyor. ABD başkanı Trump'ın saldırı kararları arık kongre tarafından onaylanmak zorunda. ABD ekonomisini de yerle bir eden savaşın sonlanmasının tüm dünyada dolar kurunu rahatlatacağı öngörülüyor.
Dolar endeksinin gerilemesi ile diğer para birimleri karşısında dolar değer kaybederken, TL karşısında yükselişi baskılanmaya devam ediyor. Dengede tutulması için hazineden milyarlar götüren dolar kuru bu sabah 45,9805 TL'den işlem görüyor.
Dolar değer kaybederken, güçlenen euro TL karşısında rekor değer ile 53,5784 TL'den işlem görüyor. Sterlin ise tekrar 62 TL sınırında, 61,9162 TL'den işlem görmekte.
4 HAZİRAN 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI
4 HAZİRAN 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
|Döviz
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|45,9683
|45,9805
|+%0,01
|07:37
|Euro (EUR)
|53,4207
|53,5784
|+%0,29
|07:37
|Sterlin (GBP)
|61,8500
|61,9162
|+%0,24
|07:37
Not: Kurlar serbest piyasada anlık değişebilir; banka/kurum/işlem kanalına göre farklılık gösterebilir.
DÜN VE BUGÜN DÖVİZ KURLARI
|Kalem
|3 Haziran 2026
|4 Haziran 2026
|Fark
|Dolar (USD) (satış)
|45,9557 TL
|45,9805
|+0,0248 TL
|Euro (EUR) (satış)
|53,3842 TL
|53,5784
|+0,1942 TL
|Sterlin (GBP) (satış)
|61,8050 TL
|61,9162
|+0,1112 TL
4 HAZİRAN 2026 DOLAR NE KADAR?
Dolar (USD) alış: 45,9683 TL
Dolar (USD) satış: 45,9805 TL
4 HAZİRAN 2026 EURO NE KADAR?
Euro (EUR) alış: 53,4207 TL
Euro (EUR) satış: 53,5784 TL
4 HAZİRAN 2026 STERLİN NE KADAR?
Sterlin (GBP) alış: 61,8500 TL
Sterlin (GBP) satış: 61,9162 TL
4 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 6.590,80 TL
Gram altın satış: 6.591,52 TL
4 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
Gram gümüş alış: 108,575 TL
Gram gümüş satış: 108,679 TL
4 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 63.45 TL/LT
Motorin (dizel/mazot): 66.31 TL/LT
LPG (otogaz): 31.99 TL/LT
4 Haziran 2026 Akaryakıt Fiyatları
4 HAZİRAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ
4 Haziran 2026 BIST 100 verileri
4 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
4 Haziran 2026 kripto piyasasında son durum