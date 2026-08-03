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Halk TV Ekonomi Borsa İstanbul kayıpların ardından nefes aldı: İşte Ağustos ayının ilk rakamları

Borsa İstanbul kayıpların ardından nefes aldı: İşte Ağustos ayının ilk rakamları

Borsa İstanbul'da zorlu haftanın ardından tepki alımlarıyla nefes alan BIST 100 endeksi, ağustos ayının ilk işlem gününe de alıcılı başladı. Açılışta prim yapan endeks, 13 bin 544 puan seviyesine yükseldi.

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Borsa İstanbul kayıpların ardından nefes aldı: İşte Ağustos ayının ilk rakamları

Borsa İstanbul, kayıplarla geçen zorlu bir haftayı geride bıraktı. Hafta içinde 13 bin 235,80 puana kadar çekilerek sert satış baskısıyla karşılaşan BIST 100 endeksi, cuma günü kapanışa doğru gelen tepki alımlarıyla nefes aldı. Günü yüzde 1,24 değer kazanarak 165,17 puan artışla 13 bin 458,10 puandan tamamlayan endekste bu toparlanma, haftalık kaybı yüzde 2,30’a, son bir aydaki toplam değer kaybını ise yüzde 6,66 seviyesine taşıdı.

Cuma günkü toparlanma çabasının ardından Borsa İstanbul, Ağustos ayının ilk işlem gününe de alıcılı bir seyirle başladı. Yeni haftaya yüzde 0,64 oranında yükselişle giren BIST 100 endeksi, açılışta 86,22 puan prim yaparak 13 bin 544,32 puan seviyesinden güne başladı.

3 AĞUSTOS 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 13.411
Günlük değişim %-0.35
Gün içi düşük 13.389
Gün içi yüksek 13.589
Önceki kapanış 13.458
Saat 11:00

3 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
KARCL 42,34 %9,97
EMNIS 163,00 %5,30
PKART 126,00 %5,00
ISVEA 50,10 %4,94
PSDTC 161,40 %4,81

3 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
BARMA 22,58 %-9,97
GUNDG 1.555,00 %-9,96
AVTUR 14,79 %-6,75
EFOR 19,60 %-5,50
SKBNK 6,59 %-5,45

3 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
SKBNK 6,59 254.437.593,50
THYAO 320,50 251.343.471,50
ASELS 344,00 77.273.064,00
AKBNK 64,20 72.506.067,60
GARAN 125,00 66.744.625,00

3 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.127,61₺
Satış 6.134,96₺
Güvenli liman rüzgarı arkasına aldı: Petrol çakıldı, altın tırmandıGüvenli liman rüzgarı arkasına aldı: Petrol çakıldı, altın tırmandı

3 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 89,09₺
Satış 89,12₺
Piyasada gerilim yumuşadı, emtialar sıyrıldı: Gümüş haftaya yükselişle başladıPiyasada gerilim yumuşadı, emtialar sıyrıldı: Gümüş haftaya yükselişle başladı

3 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,53₺ 47,54₺ %0.01 11:00
Euro (EUR) 54,83₺ 54,84₺ %0.11 10:59
Sterlin (GBP) 64,03₺ 64,05₺ %-0.07 11:00
Dövizde ateş düşmedi: Dolar, euro ve sterlinde aynı anda tarihi rekorDövizde ateş düşmedi: Dolar, euro ve sterlinde aynı anda tarihi rekor

3 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67,18
Motorin 80,97
LPG 31,19
Piyasaları ferahlatan gelişme: Dünya petrolde çöküşü konuşuyorPiyasaları ferahlatan gelişme: Dünya petrolde çöküşü konuşuyor

3 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 62.621$
Değişim %-1,35
Kriptoda korku ve panik satışı: Bitcoin ve Ethereum sert düştüKriptoda korku ve panik satışı: Bitcoin ve Ethereum sert düştü
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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