Borsa İstanbul kayıpların ardından nefes aldı: İşte Ağustos ayının ilk rakamları
Borsa İstanbul'da zorlu haftanın ardından tepki alımlarıyla nefes alan BIST 100 endeksi, ağustos ayının ilk işlem gününe de alıcılı başladı. Açılışta prim yapan endeks, 13 bin 544 puan seviyesine yükseldi.
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Borsa İstanbul, kayıplarla geçen zorlu bir haftayı geride bıraktı. Hafta içinde 13 bin 235,80 puana kadar çekilerek sert satış baskısıyla karşılaşan BIST 100 endeksi, cuma günü kapanışa doğru gelen tepki alımlarıyla nefes aldı. Günü yüzde 1,24 değer kazanarak 165,17 puan artışla 13 bin 458,10 puandan tamamlayan endekste bu toparlanma, haftalık kaybı yüzde 2,30’a, son bir aydaki toplam değer kaybını ise yüzde 6,66 seviyesine taşıdı.
Cuma günkü toparlanma çabasının ardından Borsa İstanbul, Ağustos ayının ilk işlem gününe de alıcılı bir seyirle başladı. Yeni haftaya yüzde 0,64 oranında yükselişle giren BIST 100 endeksi, açılışta 86,22 puan prim yaparak 13 bin 544,32 puan seviyesinden güne başladı.
3 AĞUSTOS 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
|BIST 100
|Son
|13.411
|Günlük değişim
|%-0.35
|Gün içi düşük
|13.389
|Gün içi yüksek
|13.589
|Önceki kapanış
|13.458
|Saat
|11:00
3 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|KARCL
|42,34
|%9,97
|EMNIS
|163,00
|%5,30
|PKART
|126,00
|%5,00
|ISVEA
|50,10
|%4,94
|PSDTC
|161,40
|%4,81
3 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|BARMA
|22,58
|%-9,97
|GUNDG
|1.555,00
|%-9,96
|AVTUR
|14,79
|%-6,75
|EFOR
|19,60
|%-5,50
|SKBNK
|6,59
|%-5,45
3 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|SKBNK
|6,59
|254.437.593,50
|THYAO
|320,50
|251.343.471,50
|ASELS
|344,00
|77.273.064,00
|AKBNK
|64,20
|72.506.067,60
|GARAN
|125,00
|66.744.625,00
3 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?
3 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
3 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|47,53₺
|47,54₺
|%0.01
|11:00
|Euro (EUR)
|54,83₺
|54,84₺
|%0.11
|10:59
|Sterlin (GBP)
|64,03₺
|64,05₺
|%-0.07
|11:00
3 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|67,18
|Motorin
|80,97
|LPG
|31,19
3 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi