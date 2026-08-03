Kriptoda korku ve panik satışı: Bitcoin ve Ethereum sert düştü

ABD başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden trafiğe açmak adına askeri müdahaleyi erteleyip müzakerelere yönelmesi petrol fiyatlarında sert düşüşe yol açarken, ABD ve Japonya'nın son on yılın ilk ortak döviz müdahalesiyle yendeki değer kaybını durdurma adımı küresel likiditeyi doğrudan etkiledi.

Coldcard cüzdanlarındaki güvenlik açığı ve büyük bir borsanın altcoin delist kararlarının yarattığı tedirginlikle gerileyen Bitcoin, gün içinde 62 bin 800 dolar bandına kadar çekilerek dip yaptı. Benzer bir satış dalgasıyla karşılaşan Ethereum ise son 24 saatlik periyotta 1.865 dolar seviyelerine kadar gerileyerek günün en düşük değerini kaydetti.

3 AĞUSTOS 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

3 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim MemeCore (M) 1,20 $ +%9,22 Algorand (ALGO) 0,08509 $ +%6,40 Audiera (BEAT) 3,63 $ +%3,14

3 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim 币安人生 (币安人生) 0,5513 $ -%10,83 Pump.fun (PUMP) 0,002064 $ -%7,33 Ondo (ONDO) 0,3702 $ -%4,96

3 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

3 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

3 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

3 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 67,18 Motorin 80,97 LPG 31,19

3 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ