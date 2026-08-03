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Halk TV Ekonomi Kriptoda korku ve panik satışı: Bitcoin ve Ethereum sert düştü

Kriptoda korku ve panik satışı: Bitcoin ve Ethereum sert düştü

ABD ile Japonya'nın tarihi yen müdahalesi ve Trump'ın Hürmüz hamlesi küresel piyasaları salladı. Kripto varlıklarda güvenlik açığı ve delist kararlarıyla derinleşen satış dalgası, Bitcoin'i 62 bin 800 dolar seviyesine kadar geriletti.

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Kriptoda korku ve panik satışı: Bitcoin ve Ethereum sert düştü

ABD başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden trafiğe açmak adına askeri müdahaleyi erteleyip müzakerelere yönelmesi petrol fiyatlarında sert düşüşe yol açarken, ABD ve Japonya'nın son on yılın ilk ortak döviz müdahalesiyle yendeki değer kaybını durdurma adımı küresel likiditeyi doğrudan etkiledi.

Coldcard cüzdanlarındaki güvenlik açığı ve büyük bir borsanın altcoin delist kararlarının yarattığı tedirginlikle gerileyen Bitcoin, gün içinde 62 bin 800 dolar bandına kadar çekilerek dip yaptı. Benzer bir satış dalgasıyla karşılaşan Ethereum ise son 24 saatlik periyotta 1.865 dolar seviyelerine kadar gerileyerek günün en düşük değerini kaydetti.

3 AĞUSTOS 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 62.828$ %-1.03 62.751$ 63.796$ -
Ethereum (ETH) 1.858$ %-1.33 1.851$ 1.899$ -

3 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
MemeCore (M) 1,20 $ +%9,22
Algorand (ALGO) 0,08509 $ +%6,40
Audiera (BEAT) 3,63 $ +%3,14

3 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
币安人生 (币安人生) 0,5513 $ -%10,83
Pump.fun (PUMP) 0,002064 $ -%7,33
Ondo (ONDO) 0,3702 $ -%4,96

3 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.127,61₺
Satış 6.134,96₺
Güvenli liman rüzgarı arkasına aldı: Petrol çakıldı, altın tırmandıGüvenli liman rüzgarı arkasına aldı: Petrol çakıldı, altın tırmandı

3 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 89,40₺
Satış 89,42₺
Piyasada gerilim yumuşadı, emtialar sıyrıldı: Gümüş haftaya yükselişle başladıPiyasada gerilim yumuşadı, emtialar sıyrıldı: Gümüş haftaya yükselişle başladı

3 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,54₺ 47,54₺ %0.02 09:25
Euro (EUR) 54,87₺ 54,88₺ %0.18 09:25
Sterlin (GBP) 64,09₺ 64,10₺ %0.02 09:25
Dövizde ateş düşmedi: Dolar, euro ve sterlinde aynı anda tarihi rekorDövizde ateş düşmedi: Dolar, euro ve sterlinde aynı anda tarihi rekor

3 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67,18
Motorin 80,97
LPG 31,19
Piyasaları ferahlatan gelişme: Dünya petrolde çöküşü konuşuyorPiyasaları ferahlatan gelişme: Dünya petrolde çöküşü konuşuyor

3 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.458
Değişim %0,00
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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