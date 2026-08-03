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Halk TV Ekonomi Piyasada gerilim yumuşadı, emtialar sıyrıldı: Gümüş haftaya yükselişle başladı

Piyasada gerilim yumuşadı, emtialar sıyrıldı: Gümüş haftaya yükselişle başladı

ABD'nin Ortadoğu'da attığı adımlar piyasalara nefes aldırırken, gümüş fiyatları da altındaki olumlu seyri takip ediyor. Ons gümüş 57-58 dolar bandına tutunurken, gram gümüş haftaya 88-89 lira aralığında başladı.

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Piyasada gerilim yumuşadı, emtialar sıyrıldı: Gümüş haftaya yükselişle başladı
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ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik operasyonları askıya alması ve Orta Doğu’da hızlı bir uzlaşma sinyali vermesi, petrol fiyatlarında yaşattığı sert düşüşle enflasyon ile yüksek faiz baskısını bir miktar hafifletti.

ABD ile Japonya'nın yene yapılan ortak müdahale sonrası küresel piyasalarda dolar endeksinin gerilemesi emtia cephesine soluk aldırırken, gümüş de altındaki pozitif havayı takip ederek haftaya sınırlı yükselişle başladı.

Fed sonrası yaşanan sert kayıpların ardından taban arayışını sürdüren ons gümüş, haftanın ilk işlem gününde 57 ile 58 dolar bandında dengelenirken gram gümüş de 88-89 TL aralığında işlem görüyor.

3 AĞUSTOS 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 89,30₺ 89,32₺ %1.35 07:55
Ons Gümüş $ 58,43$ 58,44$ %1.32 07:55

3 AĞUSTOS 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 89,30₺
Satış 89,32₺

3 AĞUSTOS 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 58,43$
Satış 58,44$

3 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.127,61₺
Satış 6.134,96₺
Güvenli liman rüzgarı arkasına aldı: Petrol çakıldı, altın tırmandıGüvenli liman rüzgarı arkasına aldı: Petrol çakıldı, altın tırmandı

3 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,54₺ 47,55₺ %0.03 07:55
Euro (EUR) 54,86₺ 54,88₺ %0.17 07:55
Sterlin (GBP) 64,07₺ 64,11₺ %0.01 07:54
Dövizde ateş düşmedi: Dolar, euro ve sterlinde aynı anda tarihi rekorDövizde ateş düşmedi: Dolar, euro ve sterlinde aynı anda tarihi rekor

3 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67,18
Motorin 80,97
LPG 31,19

3 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.458
Değişim %0,00

3 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 62.871$
Değişim %-0,96
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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