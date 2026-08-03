Piyasada gerilim yumuşadı, emtialar sıyrıldı: Gümüş haftaya yükselişle başladı
ABD'nin Ortadoğu'da attığı adımlar piyasalara nefes aldırırken, gümüş fiyatları da altındaki olumlu seyri takip ediyor. Ons gümüş 57-58 dolar bandına tutunurken, gram gümüş haftaya 88-89 lira aralığında başladı.
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ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik operasyonları askıya alması ve Orta Doğu’da hızlı bir uzlaşma sinyali vermesi, petrol fiyatlarında yaşattığı sert düşüşle enflasyon ile yüksek faiz baskısını bir miktar hafifletti.
ABD ile Japonya'nın yene yapılan ortak müdahale sonrası küresel piyasalarda dolar endeksinin gerilemesi emtia cephesine soluk aldırırken, gümüş de altındaki pozitif havayı takip ederek haftaya sınırlı yükselişle başladı.
Fed sonrası yaşanan sert kayıpların ardından taban arayışını sürdüren ons gümüş, haftanın ilk işlem gününde 57 ile 58 dolar bandında dengelenirken gram gümüş de 88-89 TL aralığında işlem görüyor.
3 AĞUSTOS 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram Gümüş TL
|89,30₺
|89,32₺
|%1.35
|07:55
|Ons Gümüş $
|58,43$
|58,44$
|%1.32
|07:55
3 AĞUSTOS 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?
3 AĞUSTOS 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?
3 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?
3 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|47,54₺
|47,55₺
|%0.03
|07:55
|Euro (EUR)
|54,86₺
|54,88₺
|%0.17
|07:55
|Sterlin (GBP)
|64,07₺
|64,11₺
|%0.01
|07:54
3 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|67,18
|Motorin
|80,97
|LPG
|31,19
3 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
3 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi