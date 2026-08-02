11 yılda 35 kez ameliyat oldu: Son ameliyatı olmazsa dili kesilecek

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Yaşadıklarını anlatan Öztürk, son 2 ayda dili daha da çok şiştiği için nefes almakta dahi zorlandığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"12 yıl önce dişimde et şişmesi şikayetiyle doktora gittim. Kist olduğunu söyleyip orayı temizlediler. Sonra kızıma hamile kaldım. Hamilelikten sonra çenemdeki şişmeden dolayı tekrar doktora gittim. Hamileliğin sinirleri tetiklediğini, kistin olduğu bölgede tümör oluştuğunu söylediler. Tümörü temizlemek için çenemin bir kısmını tamamen alıp bacağımdan kemik alıp çeneme taktılar. Fakat vücudum parçayı kabul etmediği için implant takıldı. Hastalığım nüksettiği için onu da almak zorunda kaldılar.