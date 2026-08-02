11 yılda 35 kez ameliyat oldu: Son ameliyatı olmazsa dili kesilecek
Gaziantep'te yaşayan Serap Öztürk, 11 yılda 35 kez ameliyat olmasına rağmen hastalığını yenemedi. Dilinin alınmasını kabul etmeyen Öztürk, konuşup beslenebilmesini sağlayacak 1,6 milyon liralık ameliyat için yardım bekliyor.
Gaziantep’te ikamet eden 39 yaşındaki Serap Öztürk’ün çenesinde 12 yıl önce bir kitle tespit edildi. O günden bu yana 11 yılda toplam 35 ameliyat geçirmesine rağmen hastalık defalarca nüksetti. Daha sonra başka bir doktorun ameliyat teklifiyle yeniden umutlanan Öztürk, istenen 1 milyon 600 bin liralık tutarı karşılayacak imkâna sahip olmadığını ve bu nedenle yardım beklediğini belirtti.
3 çocuk annesi olan Serap Öztürk, 12 yıl önce diş etindeki şişme şikayetiyle hastaneye başvurdu. Doktorlar Öztürk’e çenesinde kitle olduğunu söyleyip o bölgeyi temizledi. Bu süreçt 3’üncü çocuğuna hamile kalan Öztürk, çenesinde oluşan şişlik nedeniyle tekrar hastaneye başvurdu. Doktorlar hamileliğin kitle oluşan bölgeyi tetiklediğini ve tümör oluşturduğunu söyledi.
Dil kanseri tanısı alan Öztürk, 11 yıl boyunca geçirdiği 35 ameliyata rağmen hastalığından kurtulamadı. Son iki ay içinde tümörlerin ilerlemesi nedeniyle konuşma, yemek yeme ve solunumda ciddi zorluklar yaşamaya başlayan Öztürk, bir hekimle yaptığı görüşme sonrasında rahatça konuşup beslenebilme umudunu yeniden yakaladı. Ancak bu sefer yaklaşık 1 milyon 600 bin lira tutarındaki ameliyat masrafını karşılayamadığını ve yardım beklediğini dile getirdi.
Yaşadıklarını anlatan Öztürk, son 2 ayda dili daha da çok şiştiği için nefes almakta dahi zorlandığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"12 yıl önce dişimde et şişmesi şikayetiyle doktora gittim. Kist olduğunu söyleyip orayı temizlediler. Sonra kızıma hamile kaldım. Hamilelikten sonra çenemdeki şişmeden dolayı tekrar doktora gittim. Hamileliğin sinirleri tetiklediğini, kistin olduğu bölgede tümör oluştuğunu söylediler. Tümörü temizlemek için çenemin bir kısmını tamamen alıp bacağımdan kemik alıp çeneme taktılar. Fakat vücudum parçayı kabul etmediği için implant takıldı. Hastalığım nüksettiği için onu da almak zorunda kaldılar.
Tanı aldığım 11 yıl içinde 35 defa ameliyat oldum. Her ameliyatta o bölgeyi temizleseler de hastalığım nüksetmeye devam etti. Şu an yüzümün o tarafında diş, çene ve damak yok. Sadece platin var. Çenemin ameliyatlı kısmında hiç dişim damağım yok çenemin diğer kısmında ise sadece üç tane diş kaldı. Hastalıktan dolayı dilim şiştiği için bir şeyler yiyip içemiyorum konuşamıyorum. Su içsem bile dilim yanıyor. Nefes almakta çok zorlanıyorum. 3 çocuğum var hastalıktan dolayı onlarla ilgilenemiyorum, evimin günlük işlerini dahi yapamaz duruma geldim."
Son olarak gittiği doktordan dilinin kesilmesi gerektiğini duyan Öztürk, bir daha konuşamayıp beslenmesini hortumla yapacağını öğrenince tedaviyi kabul etmediğini söyledi. Öztürk ameliyat için gerekli parayı toplayıp acı çekmeden su içmek istediğini belirterek şöyle dedi:
"Bu işlemlerin hepsini İstanbul’da Çapa Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirdim. Tümör en son dil bölgemde de yayılınca doktorum bana dilimi alacağını söyledi. 'Ömür boyu konuşamayacaksın, ağızdan beslenme yapamayacaksın' dedi. Boğazımdan delik açık hortumla mamayla besleneceğimi söylediler. Çok çaresiz hissettim. Ömür boyu yatalak olup hem kedimi hem çocuklarımı başkasına muhtaç etmek istemedim. O yüzden ameliyatı reddedip gittiği yere kadar gitsin dedim.
Geçtiğimiz 2 ayda dilim daha fazla şişti ve şişkinlik boynuma kadar indi. Tümörler büyüdü. Şu anda hem beslenmemi hem konuşmamı engelliyor. Böyle olunca özel hastanelerde başka bir doktor araştırdım. Bir doktor buldum ve bana umut verdi. 'Konuşabileceksin, beslenebileceksin, hortuma bağlı yaşamayacaksın' dedi. Ama onun da bir maliyeti var. Ameliyat için 30 bin avro, TL karşılığı ise 1 milyon 600 bin lira istendi. Fakat tedavi süreci arttıkça fiyatlar da artacak. Devletimizden, hayırseverlerimizden destek bekliyorum. İyileşirsem çocuklarıma sağlıklı bir anne olacağım. Artık acı çekmeden su içmek istiyorum."
Öztürk’ün 2'nci çocuğu Yunus Emre Öztürk, “Annemin acı çekmeden, zorlanmadan konuşabilmesini çok istiyorum. En büyük hayalim, onunla doyasıya sohbet etmek. Onun bir şeyler yiyip içerken çok zorlandığını görmek bizi çok üzüyor. Annem bu süreçte 35 defa ameliyat oldu. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Yeni bir umut doğdu bizim için. Gerekli olan parayı toplayabilirsek annemiz tekrar sağlığına kavuşacak. Hayırseverlerden, devlet büyüklerimizden yardım istiyorum” dedi. (DHA)