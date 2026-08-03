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Halk TV Ekonomi Dövizde ateş düşmedi: Dolar, euro ve sterlinde aynı anda tarihi rekor

Dövizde ateş düşmedi: Dolar, euro ve sterlinde aynı anda tarihi rekor

ABD ve Japonya'nın piyasaya ortak müdahalesiyle dolar endeksi küresel çapta gerilerken, Türkiye'de döviz kuru rekor kırdı. Dolar 47,54 lira ile tarihi zirvesine yükselirken, sterlin 64 lirayı aşarak rekor tazeledi.

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Dövizde ateş düşmedi: Dolar, euro ve sterlinde aynı anda tarihi rekor

Küresel piyasalarda dolar üzerindeki satış baskısı devam ediyor. Dolar endeksi gerilemesini sürdürerek haftanın ilk işlem gününde 99,726 puana kadar çekildi. Doların küresel çapta kan kaybetmesinde, ABD merkezli faiz beklentilerinin yanı sıra ABD ile Japonya'nın döviz piyasasına yaptığı sürpriz müdahale etkili oldu.

Son dönemde aşırı değer kaybeden Japon yenini toplamak ve doları dizginlemek amacıyla ABD Hazine Bakanlığı ve Japonya Merkez Bankası'nın piyasaya dolar satıp yen alarak ortak müdahalede bulunması, dolar endeksini küresel ölçekte zayıflattı.

Ancak bu küresel gerilemeye rağmen dolar kuru Türkiye'de yukarı yönünü koruyarak 47,54 seviyesine yükselip tarihi zirvesini yeniledi.

Dolar endeksindeki düşüş majör para birimlerine alan açarken, TL karşısındaki tarihi tırmanış da ivme kazandı. Günün erken saatlerinde 54,96 TL seviyesine kadar fırlayan euro, sonrasında hafif bir dengelenmeyle 54,86 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Benzer şekilde yükseliş ivmesini sürdüren sterlin ise 64 TL kritik psikolojik barajını aşarak 64,09 TL seviyesine ulaştı ve tüm zamanların en yüksek rekorunu kırdı.

3 AĞUSTOS 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,54₺ 47,55₺ %0.03 07:55
Euro (EUR) 54,86₺ 54,88₺ %0.17 07:55
Sterlin (GBP) 64,07₺ 64,11₺ %0.01 07:54
Kanada Doları 33,63₺ 33,80₺ %-0.15 07:55
İsviçre Frangı 58,78₺ 58,87₺ %-0.12 07:55
Japon Yeni 0,30₺ 0,30₺ %0.63 07:50
Avustralya Doları 33,18₺ 33,35₺ %0.03 07:55
Danimarka Kronu 7,28₺ 7,32₺ %0.01 07:54
Norveç Kronu 4,97₺ 5,00₺ %-0.24 07:55
İsveç Kronu 4,96₺ 4,99₺ %0.12 07:54
Çin Yuanı 7,04₺ 7,04₺ %0.03 07:55
Rus Rublesi 0,60₺ 0,60₺ %0.08 07:55
BAE Dirhemi 12,94₺ 12,95₺ %0.04 07:54
Suudi Arabistan Riyali 12,61₺ 12,67₺ %0.00 12:54

3 AĞUSTOS 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 47,54₺
Satış 47,55₺

3 AĞUSTOS 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 54,86₺
Satış 54,88₺

3 AĞUSTOS 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 64,07₺
Satış 64,11₺

3 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.127,61₺
Satış 6.134,96₺
Güvenli liman rüzgarı arkasına aldı: Petrol çakıldı, altın tırmandıGüvenli liman rüzgarı arkasına aldı: Petrol çakıldı, altın tırmandı

3 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 89,30₺
Satış 89,32₺
Piyasada gerilim yumuşadı, emtialar sıyrıldı: Gümüş haftaya yükselişle başladıPiyasada gerilim yumuşadı, emtialar sıyrıldı: Gümüş haftaya yükselişle başladı

3 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67,18
Motorin 80,97
LPG 31,19

3 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.458
Değişim %0,00

3 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 62.871$
Değişim %-0,96
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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