Dövizde ateş düşmedi: Dolar, euro ve sterlinde aynı anda tarihi rekor

Küresel piyasalarda dolar üzerindeki satış baskısı devam ediyor. Dolar endeksi gerilemesini sürdürerek haftanın ilk işlem gününde 99,726 puana kadar çekildi. Doların küresel çapta kan kaybetmesinde, ABD merkezli faiz beklentilerinin yanı sıra ABD ile Japonya'nın döviz piyasasına yaptığı sürpriz müdahale etkili oldu.

Son dönemde aşırı değer kaybeden Japon yenini toplamak ve doları dizginlemek amacıyla ABD Hazine Bakanlığı ve Japonya Merkez Bankası'nın piyasaya dolar satıp yen alarak ortak müdahalede bulunması, dolar endeksini küresel ölçekte zayıflattı.

Ancak bu küresel gerilemeye rağmen dolar kuru Türkiye'de yukarı yönünü koruyarak 47,54 seviyesine yükselip tarihi zirvesini yeniledi.

Dolar endeksindeki düşüş majör para birimlerine alan açarken, TL karşısındaki tarihi tırmanış da ivme kazandı. Günün erken saatlerinde 54,96 TL seviyesine kadar fırlayan euro, sonrasında hafif bir dengelenmeyle 54,86 TL seviyelerinden işlem görüyor.

Benzer şekilde yükseliş ivmesini sürdüren sterlin ise 64 TL kritik psikolojik barajını aşarak 64,09 TL seviyesine ulaştı ve tüm zamanların en yüksek rekorunu kırdı.

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