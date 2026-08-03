Güvenli liman rüzgarı arkasına aldı: Petrol çakıldı, altın tırmandı

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile hızlı bir anlaşma sağlama umuduyla yeni hava saldırılarını durdurması, petrolde yüzde 5’in üzerinde sert bir düşüşü beraberinde getirerek enflasyon ve yüksek faiz endişelerini bir miktar hafifletti.

Siyasi ve askeri belirsizlikler masada kalmayı sürdürse de Orta Doğu’daki bu geçici yumuşama ve ABD ile Japonya'nın yendeki değer kaybını durdurmak için döviz piyasasına yaptığı ortak müdahale sonrası dolar endeksinin baskılanması, altına haftanın ilk gününde alan açtı.

Dolar üzerindeki küresel baskı ve güvenli liman talebinin tabanda korunmasıyla ons altın yeni haftaya pozitif bir ivmeyle başlayarak 4 bin 50 dolar eşiğinin üzerinde dengelendi. Dış piyasadaki bu toparlanmaya paralel olarak iç piyasada da gram altın 6 bin 200 TL sınırının üzerindeki seyrini koruyor.

3 AĞUSTOS 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

3 AĞUSTOS 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

3 AĞUSTOS 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

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3 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 67,18 Motorin 80,97 LPG 31,19

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