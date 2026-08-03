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Halk TV Ekonomi Güvenli liman rüzgarı arkasına aldı: Petrol çakıldı, altın tırmandı

Güvenli liman rüzgarı arkasına aldı: Petrol çakıldı, altın tırmandı

ABD’nin hava saldırılarını durdurmasıyla petrolde yaşanan yüzde 5’lik düşüş piyasaları rahatlattı. Dolar üzerindeki baskıyı fırsat bilen ons altın 4 bin 50 doların üzerine çıkarken, gram altın da 6 bin 200 lira sınırını aştı.

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Güvenli liman rüzgarı arkasına aldı: Petrol çakıldı, altın tırmandı
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ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile hızlı bir anlaşma sağlama umuduyla yeni hava saldırılarını durdurması, petrolde yüzde 5’in üzerinde sert bir düşüşü beraberinde getirerek enflasyon ve yüksek faiz endişelerini bir miktar hafifletti.

Siyasi ve askeri belirsizlikler masada kalmayı sürdürse de Orta Doğu’daki bu geçici yumuşama ve ABD ile Japonya'nın yendeki değer kaybını durdurmak için döviz piyasasına yaptığı ortak müdahale sonrası dolar endeksinin baskılanması, altına haftanın ilk gününde alan açtı.

Dolar üzerindeki küresel baskı ve güvenli liman talebinin tabanda korunmasıyla ons altın yeni haftaya pozitif bir ivmeyle başlayarak 4 bin 50 dolar eşiğinin üzerinde dengelendi. Dış piyasadaki bu toparlanmaya paralel olarak iç piyasada da gram altın 6 bin 200 TL sınırının üzerindeki seyrini koruyor.

3 AĞUSTOS 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.217,25₺ 6.218,55₺ %0.60 07:54
Ons Altın $ 4.068,02$ 4.068,31$ %0.59 07:55
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 128.900,00$ 129.000,00$ %0.00 12:56

3 AĞUSTOS 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.127,61₺
Satış 6.134,96₺

3 AĞUSTOS 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.068,02$
Satış 4.068,31$

3 AĞUSTOS 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 128.900,00$
Satış 129.000,00$

3 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 89,30₺
Satış 89,32₺
Piyasada gerilim yumuşadı, emtialar sıyrıldı: Gümüş haftaya yükselişle başladıPiyasada gerilim yumuşadı, emtialar sıyrıldı: Gümüş haftaya yükselişle başladı

3 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,54₺ 47,55₺ %0.03 07:55
Euro (EUR) 54,86₺ 54,88₺ %0.17 07:55
Sterlin (GBP) 64,07₺ 64,11₺ %0.01 07:54
Dövizde ateş düşmedi: Dolar, euro ve sterlinde aynı anda tarihi rekorDövizde ateş düşmedi: Dolar, euro ve sterlinde aynı anda tarihi rekor

3 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67,18
Motorin 80,97
LPG 31,19

3 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.458
Değişim %0,00

3 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 62.871$
Değişim %-0,96
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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