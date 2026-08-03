Piyasaları ferahlatan gelişme: Dünya petrolde çöküşü konuşuyor

ABD ve İran hattında sağlanan diplomatik yumuşama, küresel enerji piyasalarında sert bir düşüşü beraberinde getirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın pazartesi günü İran ile görüşmelerin başlayacağını duyurması ve Tahran'ın nükleer programı ile Hürmüz Boğazı'nın yeniden gemi trafiğine açılması konusunda anlaşma sağlama umuduyla olası hava saldırılarını durdurması, piyasalardaki arz endişelerini hızla dağıttı. Bu gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı 83 doların altına inerek sert bir düşüş kaydetti.

Brent petroldeki bu hızlı düşüşe rağmen yurt içi pompa fiyatlarında henüz bir indirim hareketi yaşanmadı. Cuma günü motorin grubuna yapılan 3 TL 76 kuruşluk dev zammın ardından fiyatlar Türkiye'nin 81 ilinde 80 TL barajını aşmış, en pahalı illerde ise 83,83 TL'ye tırmanmıştı. Yeni haftanın ilk gününde benzin ve motorin fiyatlarında bir değişiklik yapılmazken, küresel taraftaki geri çekilmenin önümüzdeki günlerde pompaya indirim olarak yansıyıp yansımayacağı ise belirsizliğini koruyor.

3 AĞUSTOS 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 67,18 Motorin 80,97 LPG 31,19

3 AĞUSTOS 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 67,02 Motorin 80,82 LPG 30,59

3 AĞUSTOS 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 68,14 Motorin 82,09 LPG 31,29

3 AĞUSTOS 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 68,44 Motorin 82,37 LPG 31,19

3 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

3 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

3 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

3 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

3 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI