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Halk TV Ekonomi Piyasaları ferahlatan gelişme: Dünya petrolde çöküşü konuşuyor

Piyasaları ferahlatan gelişme: Dünya petrolde çöküşü konuşuyor

ABD-İran geriliminin yumuşamasıyla Brent petrol 83 doların altına gerilerken, Türkiye'de cuma günü yapılan dev zammın ardından pompa fiyatları değişmedi. Motorinin 80 lirayı aştığı akaryakıtta indirim beklentisi başladı.

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Piyasaları ferahlatan gelişme: Dünya petrolde çöküşü konuşuyor
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ABD ve İran hattında sağlanan diplomatik yumuşama, küresel enerji piyasalarında sert bir düşüşü beraberinde getirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın pazartesi günü İran ile görüşmelerin başlayacağını duyurması ve Tahran'ın nükleer programı ile Hürmüz Boğazı'nın yeniden gemi trafiğine açılması konusunda anlaşma sağlama umuduyla olası hava saldırılarını durdurması, piyasalardaki arz endişelerini hızla dağıttı. Bu gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı 83 doların altına inerek sert bir düşüş kaydetti.

Brent petroldeki bu hızlı düşüşe rağmen yurt içi pompa fiyatlarında henüz bir indirim hareketi yaşanmadı. Cuma günü motorin grubuna yapılan 3 TL 76 kuruşluk dev zammın ardından fiyatlar Türkiye'nin 81 ilinde 80 TL barajını aşmış, en pahalı illerde ise 83,83 TL'ye tırmanmıştı. Yeni haftanın ilk gününde benzin ve motorin fiyatlarında bir değişiklik yapılmazken, küresel taraftaki geri çekilmenin önümüzdeki günlerde pompaya indirim olarak yansıyıp yansımayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Brent Petrol
Değer 82,74$
Değişim %-6,89

3 AĞUSTOS 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67,18
Motorin 80,97
LPG 31,19

3 AĞUSTOS 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67,02
Motorin 80,82
LPG 30,59

3 AĞUSTOS 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 68,14
Motorin 82,09
LPG 31,29

3 AĞUSTOS 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 68,44
Motorin 82,37
LPG 31,19

3 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.127,61₺
Satış 6.134,96₺
Güvenli liman rüzgarı arkasına aldı: Petrol çakıldı, altın tırmandıGüvenli liman rüzgarı arkasına aldı: Petrol çakıldı, altın tırmandı

3 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 89,40₺
Satış 89,42₺
Piyasada gerilim yumuşadı, emtialar sıyrıldı: Gümüş haftaya yükselişle başladıPiyasada gerilim yumuşadı, emtialar sıyrıldı: Gümüş haftaya yükselişle başladı

3 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,54₺ 47,54₺ %0.03 09:30
Euro (EUR) 54,87₺ 54,88₺ %0.19 09:30
Sterlin (GBP) 64,09₺ 64,11₺ %0.02 09:30
Dövizde ateş düşmedi: Dolar, euro ve sterlinde aynı anda tarihi rekorDövizde ateş düşmedi: Dolar, euro ve sterlinde aynı anda tarihi rekor

3 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.458
Değişim %0,00

3 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 62.828$
Değişim %-1,03
Kriptoda korku ve panik satışı: Bitcoin ve Ethereum sert düştüKriptoda korku ve panik satışı: Bitcoin ve Ethereum sert düştü
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Petrol Akaryakıt Benzin Motorin Ekonomi Piyasalar
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