Arınç'tan Davutoğlu'na mesaj! Eski defterleri açtı: Liderimize bağlı şekilde AKP'de kalmalıydınız

Gelecek Partisi'ni kapatarak aktif siyasetten çekilme kararı alan Ahmet Davutoğlu'na, Bülent Arınç sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Davutoğlu'nun AKP'ye muhalif bir siyasi oluşum kurmasına en başından beri karşı olduğunu hatırlatan Arınç, "AKP bizim evimiz. Orayı birlikte kurduk. Liderimize bağlı bir şekilde partide kalmalı, eleştiri ve önerilerinizi bu çatı altında yapmalıydınız" ifadelerini kullandı. Davutoğlu'nun siyaseti bırakma kararını yerinde bulduğunu belirten Arınç, "Bu sürecin siyasî tarihimiz ve sizin için önemli bir tecrübe olduğu kanaatindeyim." dedi.

"ERBAKAN'DAN SONRA İKİNCİ HOCA SİZSİNİZ"

Birlikte çalıştıkları dönemlerde Davutoğlu'nun mütefekkir, analitik ve çözümleyici yapısına yakından şahit olduğunu belirten Arınç, Davutoğlu için siyasi çizgilerinde iki büyük "hoca" bulunduğunu ifade ederek, merhum Necmettin Erbakan'dan sonra ikinci isim olarak Ahmet Davutoğlu'nun anıldığını belirtti. Arınç mesajını, bundan sonraki hayatında bilim, diplomasi ve kültür alanlarına odaklanacak olan Davutoğlu ile eşi Sare Davutoğlu'na teşekkür ederek noktaladı.

Bülent Arınç'ın sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu siyaset sahnesinden çekilerek partisinin kapatılacağını duyurdu.

Sayın Davutoğlu bundan sonra düşünce, eğitim, bilim, kültür, diplomasi ve diğer sosyal alanlarda çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. Sayın Davutoğlu'nun bu kararını şahsen yerinde buluyor ve kendisine hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle kapsamlı açıklamasındaki konuları çok önemli bulduğumu ifade etmeliyim.

2005 yılında Mekke'de toplanan İslam Konferansı Örgütü Zirve Toplantısı'na Sayın Abdullah Gül ve kendisiyle birlikte katılmıştık. Sayın Davutoğlu Başbakanlık Başdanışmanı, Sayın Gül de Dışişleri Bakanı; bendeniz de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak bulunuyordum.

2009 yılı mayıs ayında birlikte kabineye girmiştik. Sayın Başbakan Erdoğan beni Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü, Davutoğlu’nu da Dışişleri Bakanı olarak atamıştı. Altı yıla yakın birlikte çalıştık.

Sayın Erdoğan'ın 2014 ağustos ayında Cumhurbaşkanı seçilmesiyle Sayın Davutoğlu, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan olmuş; ben de onun kabinesinde Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü olarak görev almış ve bir buçuk yıl birlikte çalışmıştık.

Bu zaman zarfında kendisini yakinen tanımaktan ve birlikte çalışmaktan onur duydum. Mütefekkir, bilgili, analitik düşünen, çözümleyici, vatanperver, ahlâklı ve bilgisiyle dış dünyada saygın olan bir isimdi. Birlikte olduğumuz dönemlerde en girift sorunları nasıl çözdüğünü yakinen biliyorum.

Kendilerine, ülkemize ve milletimize yaptığı başarılı hizmetler için teşekkür ederim. Bir teşekkür de kıymetli eşleri Sare Hanımefendi’ye. 42 yıllık hayat arkadaşı için hakkında yazdığı güzel ifadeler, bir siyasetçinin arkasından söylenebilecek en büyük şeref levhalarıdır. Mütevazı bir eş, anne ve her doğuma koşan bir hekim olarak bildiğimiz Sare Hanımefendi’ye eşimle birlikte teşekkür ediyorum.

Sayın Davutoğlu’nun AK Parti'ye muhalif bir parti kurmasına etik olarak karşı çıkmıştım. AK Parti bizim evimiz. Orayı birlikte kurduk ve mükemmel hizmetler yaptık. Liderimize bağlı bir şekilde AK Parti'de kalmalı; eleştiri ve öneri haklarımızı bu çatı altında sonuna kadar kullanmalıydınız.

Bu sürecin siyasî tarihimiz ve sizin için önemli bir tecrübe olduğu kanaatindeyim. Bizim çizgimizde iki hoca vardır. Merhum Erbakan Hocamız’dan sonra ikinci olarak da siz anılıyorsunuz. Ne mutlu sizlere. Ülkemize ve milletimize yaptığınız güzel hizmetler için teşekkür eder, eşiniz ve ailenizle birlikte sağlık ve mutluluklar dilerim.