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Halk TV Ekonomi Petrol piyasasında tansiyon yükselse de fiyatlar geriledi

Petrol piyasasında tansiyon yükselse de fiyatlar geriledi

Brent petrolün varil fiyatı, Washington ile Tahran hattındaki diplomasi kilitlenmesine rağmen gerileyerek 88 dolara düştü.

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Petrol piyasasında tansiyon yükselse de fiyatlar geriledi
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Bugün akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmazken, sürücüler güne sabit fiyatlarla başladı. Küresel piyasalarda ise Brent petrolün varil fiyatı, haftayı düşüşle tamamlamaya hazırlanarak 88 dolar seviyesine kadar geriledi. Petrol fiyatları önceki seansta hafif yükselmiş olsa da, küresel arz endişeleri ve diplomasi trafiğindeki belirsizliklerin etkisiyle iki haftalık kazanç serisini sonlandırma yoluna girdi.

Petrol piyasasındaki bu satış baskısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile daha önceki anlaşma şartlarına dönmeye niyetli olmadığına ilişkin haberler etkili oldu. Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump yönetimi, ara buluculara Haziran ayındaki mutabakat zaptını yeniden canlandırmakla ilgilenmediğini defalarca iletti.

Bu durum, iki ülke arasında diplomasiyi yeniden başlatma çabalarını zorlaştırırken, Washington yönetimi de perşembe günü yaptığı açıklamada diğer ülkelerin ara buluculuk girişimlerine rağmen İran ile doğrudan bir görüşme yürütülmediğini doğruladı.

Öte yandan Washington'ın geçtiğimiz pazartesi günü İran'a karşı duyurduğu ve "tarihin en ağır yaptırımları" olarak nitelendirdiği paket küresel piyasalarda yakından takip ediliyor. Tahran yönetimi söz konusu yaptırımları "insanlık dışı ve düşmanca bir hamle" olarak tanımlayıp artık etkisini yitirdiğini savunsa da, ABD ile İran arasındaki gerilimin sürmesi ve yeni bir anlaşma zemininden uzaklaşılması petrol piyasalarında belirsizliği tırmandırmaya devam ediyor.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Petrol Akaryakıt Benzin Motorin Ekonomi Piyasalar
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