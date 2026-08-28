Altının ardından gümüş de frene bastı: Enflasyon endişesi emtia piyasasını vurdu

Altın piyasasındaki gelişmelere paralel olarak gümüş tarafında da yatırımcıların tüm dikkati, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole sempozyumunda yapacağı kritik açıklamalara odaklandı. Hafta ortasında açıklanan verilere göre, Fed'in enflasyon takibinde birincil gösterge olarak kabul ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi Temmuz ayında yıllık yüzde 3,7'ye ulaştı. Bu tablo karşısında perşembe günü bir araya gelen Fed yetkilileri, ABD'deki fiyat artışlarının seyrine dair kaygılarını dile getirdi.

Bu gelişmeler ve faiz patikasına ilişkin belirsizlikler cuma günü gümüş fiyatlarında da aşağı yönlü bir baskı yarattı. Küresel piyasalarda ons gümüş 68 ile 69 dolar aralığına gerilerken, yurt içi piyasada gram gümüş 105 ile 108 TL seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor.

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