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Halk TV Ekonomi Altının ardından gümüş de frene bastı: Enflasyon endişesi emtia piyasasını vurdu

Altının ardından gümüş de frene bastı: Enflasyon endişesi emtia piyasasını vurdu

Fed yetkililerinin enflasyon endişelerini dile getirmesi sonrasında gümüş fiyatlarında düşüş yaşandı. Şahin beklentilerin gölgesinde ons gümüş 68-69 dolar bandına, gram gümüş ise 105-108 lira aralığına geriledi.

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Altının ardından gümüş de frene bastı: Enflasyon endişesi emtia piyasasını vurdu
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Altın piyasasındaki gelişmelere paralel olarak gümüş tarafında da yatırımcıların tüm dikkati, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole sempozyumunda yapacağı kritik açıklamalara odaklandı. Hafta ortasında açıklanan verilere göre, Fed'in enflasyon takibinde birincil gösterge olarak kabul ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi Temmuz ayında yıllık yüzde 3,7'ye ulaştı. Bu tablo karşısında perşembe günü bir araya gelen Fed yetkilileri, ABD'deki fiyat artışlarının seyrine dair kaygılarını dile getirdi.

Bu gelişmeler ve faiz patikasına ilişkin belirsizlikler cuma günü gümüş fiyatlarında da aşağı yönlü bir baskı yarattı. Küresel piyasalarda ons gümüş 68 ile 69 dolar aralığına gerilerken, yurt içi piyasada gram gümüş 105 ile 108 TL seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor.

28 AĞUSTOS 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 107,15₺ 107,18₺ %-0.03 09:15
Ons Gümüş $ 69,07$ 69,09$ %-0.24 09:15

28 AĞUSTOS 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 107,06₺
Satış 107,09₺

28 AĞUSTOS 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 69,02$
Satış 69,04$

28 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 7.034,09₺
Satış 7.040,38₺
Altın fiyatlarında geri çekilme başladı: Gözler Fed'den gelecek mesaja çevrildiAltın fiyatlarında geri çekilme başladı: Gözler Fed'den gelecek mesaja çevrildi

28 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,24₺ 48,25₺ %0.18 09:15
Euro (EUR) 56,22₺ 56,23₺ %0.03 09:15
Sterlin (GBP) 65,66₺ 65,68₺ %0.09 09:15
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28 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 74.29
Motorin 77.43
LPG 33.79

28 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.576
Değişim %-0,24

28 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 79.637$
Değişim %-0,51
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Fed Enflasyon Gümüş Ekonomi Piyasalar
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