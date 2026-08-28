Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Altın fiyatlarında geri çekilme başladı: Gözler Fed'den gelecek mesaja çevrildi

Altın fiyatlarında geri çekilme başladı: Gözler Fed'den gelecek mesaja çevrildi

Fed yetkililerinin Jackson Hole sempozyumu öncesinde enflasyon hakkında endişelerini dile getirmesiyle altın fiyatlarında geri çekilme yaşandı. Ons altın 4 bin 580 dolara, gram altın ise 7 bin 100 liraya geriledi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Altın fiyatlarında geri çekilme başladı: Gözler Fed'den gelecek mesaja çevrildi
Son Güncelleme:

Altın piyasasında gözler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole sempozyumunda yapacağı merakla beklenen konuşmaya çevrildi. Sempozyum kapsamında perşembe günü bir araya gelen Fed yetkilileri, ABD'de enflasyon oranının geleceğine ilişkin endişelerini dile getirdi. Yetkililerin bu değerlendirmeleri, Fed'in temel enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksinin Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 3,7 seviyesinde gerçekleştiğini gösteren verilerin hemen ardından geldi.

Gelişmelerin etkisiyle cuma günü ons altın fiyatlarında bir miktar gevşeme dı. Serbest piyasada ons altın 4 bin 580 dolar seviyelerinde işlem görürken, gram altın ise 7 bin 100 TL civarında seyrini sürdürüyor. Yatırımcılar, Fed'in önümüzdeki döneme ilişkin faiz patikasına dair vereceği sinyaller öncesinde temkinli duruşunu koruyor.

28 AĞUSTOS 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 7.105,26₺ 7.105,64₺ %-0.28 09:10
Ons Altın $ 4.580,62$ 4.581,23$ %-0.46 09:10
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 145.750,00$ 145.850,00$ %0.00 17:02

28 AĞUSTOS 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 7.034,09₺
Satış 7.040,38₺

28 AĞUSTOS 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.580,62$
Satış 4.581,23$

28 AĞUSTOS 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 145.750,00$
Satış 145.850,00$

28 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 107,06₺
Satış 107,09₺
Altının ardından gümüş de frene bastı: Enflasyon endişesi emtia piyasasını vurduAltının ardından gümüş de frene bastı: Enflasyon endişesi emtia piyasasını vurdu

28 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,24₺ 48,25₺ %0.18 09:09
Euro (EUR) 56,23₺ 56,23₺ %0.04 09:10
Sterlin (GBP) 65,66₺ 65,68₺ %0.09 09:10
Piyasalarda enflasyon gerilimi: Dolar kurundan yeni rekor geldiPiyasalarda enflasyon gerilimi: Dolar kurundan yeni rekor geldi

28 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 74.29
Motorin 77.43
LPG 33.79

28 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.576
Değişim %-0,24

28 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 79.637$
Değişim %-0,51
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Altın Gram Altın Ons Altın Fed Enflasyon Ekonomi Piyasalar
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro