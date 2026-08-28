Altın fiyatlarında geri çekilme başladı: Gözler Fed'den gelecek mesaja çevrildi
Fed yetkililerinin Jackson Hole sempozyumu öncesinde enflasyon hakkında endişelerini dile getirmesiyle altın fiyatlarında geri çekilme yaşandı. Ons altın 4 bin 580 dolara, gram altın ise 7 bin 100 liraya geriledi.
Altın piyasasında gözler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole sempozyumunda yapacağı merakla beklenen konuşmaya çevrildi. Sempozyum kapsamında perşembe günü bir araya gelen Fed yetkilileri, ABD'de enflasyon oranının geleceğine ilişkin endişelerini dile getirdi. Yetkililerin bu değerlendirmeleri, Fed'in temel enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksinin Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 3,7 seviyesinde gerçekleştiğini gösteren verilerin hemen ardından geldi.
Gelişmelerin etkisiyle cuma günü ons altın fiyatlarında bir miktar gevşeme dı. Serbest piyasada ons altın 4 bin 580 dolar seviyelerinde işlem görürken, gram altın ise 7 bin 100 TL civarında seyrini sürdürüyor. Yatırımcılar, Fed'in önümüzdeki döneme ilişkin faiz patikasına dair vereceği sinyaller öncesinde temkinli duruşunu koruyor.
28 AĞUSTOS 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram Altın TL
|7.105,26₺
|7.105,64₺
|%-0.28
|09:10
|Ons Altın $
|4.580,62$
|4.581,23$
|%-0.46
|09:10
|Çeyrek Altın TL
|10.887,76₺
|11.519,53₺
|%0.00
|14:28
|Yarım Altın TL
|21.913,34₺
|23.108,04₺
|%0.00
|14:28
|Külçe Altın $
|145.750,00$
|145.850,00$
|%0.00
|17:02
28 AĞUSTOS 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?
28 AĞUSTOS 2026 ONS ALTIN NE KADAR?
28 AĞUSTOS 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?
28 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
28 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|48,24₺
|48,25₺
|%0.18
|09:09
|Euro (EUR)
|56,23₺
|56,23₺
|%0.04
|09:10
|Sterlin (GBP)
|65,66₺
|65,68₺
|%0.09
|09:10
28 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|74.29
|Motorin
|77.43
|LPG
|33.79