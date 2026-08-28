Piyasalarda enflasyon gerilimi: Dolar kurundan yeni rekor geldi

Altın ve gümüş piyasalarında olduğu gibi döviz tarafında da yatırımcıların tüm odağı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole sempozyumunda yapacağı merakla beklenen konuşmaya kilitlendi.

Hafta ortasında açıklanan verilerde, Fed'in enflasyon takibinde ana gösterge olarak gördüğü Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksinin Temmuz ayında yıllık yüzde 3,7'ye ulaştığı görülmüştü. Bu gelişmenin ardından perşembe günü sempozyumda bir araya gelen Fed yetkilileri, ABD'deki enflasyon tablosuna dair derin endişelerini dile getirmişti.

Fed'in faiz patikasına ilişkin kaygılar ve altın tarafındaki geri çekilmenin etkisiyle küresel piyasalarda güç kazanan dolar endeksi, 99,175 puan seviyesine kadar yükseldi. Doların uluslararası alanda değer tırmanışına geçmesi iç piyasaya da yansıdı ve dolar kuru 48,23 TL seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

Güçlenen dolar karşısında euro ve sterlin küresel çapta bir miktar kan kaybetse de, Türk lirası karşısındaki yüksek seyirlerini korudu. Piyasalarda Euro 56,23 TL seviyesinden işlem görürken, Sterlin ise 65,66 TL bandında seyrini sürdürüyor.

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