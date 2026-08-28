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Halk TV Ekonomi Piyasalarda enflasyon gerilimi: Dolar kurundan yeni rekor geldi

Piyasalarda enflasyon gerilimi: Dolar kurundan yeni rekor geldi

Fed yetkililerinin enflasyon kaygılarını dile getirmesiyle dolar endeksi yükselişe geçti. Yeni yükseliş dalgası ile birlikte dolar kuru, Türk Lirası karşısında yeni rekorunu kırdı.

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Piyasalarda enflasyon gerilimi: Dolar kurundan yeni rekor geldi

Altın ve gümüş piyasalarında olduğu gibi döviz tarafında da yatırımcıların tüm odağı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole sempozyumunda yapacağı merakla beklenen konuşmaya kilitlendi.

Hafta ortasında açıklanan verilerde, Fed'in enflasyon takibinde ana gösterge olarak gördüğü Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksinin Temmuz ayında yıllık yüzde 3,7'ye ulaştığı görülmüştü. Bu gelişmenin ardından perşembe günü sempozyumda bir araya gelen Fed yetkilileri, ABD'deki enflasyon tablosuna dair derin endişelerini dile getirmişti.

Fed'in faiz patikasına ilişkin kaygılar ve altın tarafındaki geri çekilmenin etkisiyle küresel piyasalarda güç kazanan dolar endeksi, 99,175 puan seviyesine kadar yükseldi. Doların uluslararası alanda değer tırmanışına geçmesi iç piyasaya da yansıdı ve dolar kuru 48,23 TL seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

Güçlenen dolar karşısında euro ve sterlin küresel çapta bir miktar kan kaybetse de, Türk lirası karşısındaki yüksek seyirlerini korudu. Piyasalarda Euro 56,23 TL seviyesinden işlem görürken, Sterlin ise 65,66 TL bandında seyrini sürdürüyor.

28 AĞUSTOS 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,24₺ 48,25₺ %0.18 09:09
Euro (EUR) 56,23₺ 56,23₺ %0.04 09:10
Sterlin (GBP) 65,66₺ 65,68₺ %0.09 09:10
Kanada Doları 34,59₺ 34,76₺ %0.06 09:09
İsviçre Frangı 59,97₺ 59,98₺ %-0.01 09:09
Japon Yeni 0,30₺ 0,30₺ %-0.07 09:09
Avustralya Doları 34,48₺ 34,65₺ %0.03 09:09
Danimarka Kronu 7,46₺ 7,50₺ %-0.06 09:09
Norveç Kronu 5,14₺ 5,16₺ %-0.01 09:09
İsveç Kronu 5,03₺ 5,05₺ %-0.10 09:09
Çin Yuanı 7,18₺ 7,18₺ %0.15 09:09
Rus Rublesi 0,56₺ 0,56₺ %0.11 09:09
BAE Dirhemi 13,14₺ 13,14₺ %0.19 09:09
Suudi Arabistan Riyali 12,75₺ 12,82₺ %-0.08 05:29

28 AĞUSTOS 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 48,24₺
Satış 48,25₺

28 AĞUSTOS 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 56,22₺
Satış 56,23₺

28 AĞUSTOS 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 65,65₺
Satış 65,68₺

28 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 7.034,09₺
Satış 7.040,38₺
Altın fiyatlarında geri çekilme başladı: Gözler Fed'den gelecek mesaja çevrildiAltın fiyatlarında geri çekilme başladı: Gözler Fed'den gelecek mesaja çevrildi

28 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 107,06₺
Satış 107,09₺
Altının ardından gümüş de frene bastı: Enflasyon endişesi emtia piyasasını vurduAltının ardından gümüş de frene bastı: Enflasyon endişesi emtia piyasasını vurdu

28 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 74.29
Motorin 77.43
LPG 33.79

28 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.576
Değişim %-0,24

28 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 79.637$
Değişim %-0,51
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Döviz Döviz Kuru Dolar Euro Sterlin Fed Enflasyon Ekonomi Piyasalar
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