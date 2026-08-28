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Halk TV Ekonomi Rüzgar bir anda tersine döndü: Bitcoin sınırın altında kaldı

Rüzgar bir anda tersine döndü: Bitcoin sınırın altında kaldı

Kripto piyasasında Bitcoin, 81 bin dolar direncini test ettikten sonra kaldıraçlı işlemlerin etkisiyle 80 bin doların altına geriledi. Toplam piyasa değeri 2,70 trilyon dolara düşerken, HYPE token AQA v2 güncellemesiyle rekor kırdı.

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Rüzgar bir anda tersine döndü: Bitcoin sınırın altında kaldı
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Kripto para piyasalarında, 81 bin dolar seviyesinin üzerindeki teknik direncin test edilmesinin ardından lider kripto para Bitcoin 80 bin dolar sınırının hemen altında dengelenmeye çekildi. Son dönemde yaşanan hızlı yükselişlerin ve türev piyasa kaynaklı dalgalanmaların ardından gelen bu geri çekilme, yatırımcıların kazançları realize ettiği bir konsolidasyon sürecine işaret ediyor. Küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yaklaşık yüzde 1,5 oranında azalarak 2,70 trilyon dolara geriledi.

Piyasadaki bu fiyat hareketlerinin arkasındaki temel dinamikler ve öne çıkan koin gelişmeleri ise dikkat çekiyor. Bitcoin'in 81 bin dolara doğru sergilediği son atağın organik spot alımlardan ziyade ağırlıklı olarak sürekli vadeli işlem piyasalarındaki kaldıraçlı pozisyonlar tarafından yönlendirildiği görülüyor. Spot taraftaki talebin yatay seyretmesi, mevcut yükselişin gerçek bir birikimden ziyade kaldıraç etkisiyle beslendiğini gösteriyor.

Diğer taraftan, Hyperliquid platformunun HYPE token'ı, USDC getirilerini geri alımlara yönlendiren AQA v2 güncellemesini aktif etmesinin ardından tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Protokolün sunduğu bu mekanizma, hem kurumsal hem de bireysel sermayeden yoğun ilgi görmeyi sürdürüyor.

28 AĞUSTOS 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 79.810$ %-0.30 79.562$ 81.453$ -
Ethereum (ETH) 2.498$ %-0.26 2.478$ 2.535$ -

28 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) 2,78 $ +%23,83
Ethena (ENA) 0,1660 $ +%10,86
Jupiter (JUP) 0,2340 $ +%8,78

28 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
SPX6900 (SPX) 0,5973 $ -%4,51
币安人生 (币安人生) 0,5035 $ -%3,36
Venice Token (VVV) 17,42 $ -%3,16

28 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 7.034,09₺
Satış 7.040,38₺
Altın fiyatlarında geri çekilme başladı: Gözler Fed'den gelecek mesaja çevrildiAltın fiyatlarında geri çekilme başladı: Gözler Fed'den gelecek mesaja çevrildi

28 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 109,48₺
Satış 109,51₺
Altının ardından gümüş de frene bastı: Enflasyon endişesi emtia piyasasını vurduAltının ardından gümüş de frene bastı: Enflasyon endişesi emtia piyasasını vurdu

28 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,24₺ 48,25₺ %0.18 11:35
Euro (EUR) 56,23₺ 56,24₺ %0.05 11:35
Sterlin (GBP) 65,64₺ 65,66₺ %0.06 11:35
Piyasalarda enflasyon gerilimi: Dolar kurundan yeni rekor geldiPiyasalarda enflasyon gerilimi: Dolar kurundan yeni rekor geldi

28 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 74.29
Motorin 77.43
LPG 33.79
Petrol piyasasında tansiyon yükselse de fiyatlar gerilediPetrol piyasasında tansiyon yükselse de fiyatlar geriledi

28 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.530
Değişim %-0,31
Borsa İstanbul'da yükseliş kısa sürdüBorsa İstanbul'da yükseliş kısa sürdü
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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