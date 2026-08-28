Rüzgar bir anda tersine döndü: Bitcoin sınırın altında kaldı

Kripto para piyasalarında, 81 bin dolar seviyesinin üzerindeki teknik direncin test edilmesinin ardından lider kripto para Bitcoin 80 bin dolar sınırının hemen altında dengelenmeye çekildi. Son dönemde yaşanan hızlı yükselişlerin ve türev piyasa kaynaklı dalgalanmaların ardından gelen bu geri çekilme, yatırımcıların kazançları realize ettiği bir konsolidasyon sürecine işaret ediyor. Küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yaklaşık yüzde 1,5 oranında azalarak 2,70 trilyon dolara geriledi.

Piyasadaki bu fiyat hareketlerinin arkasındaki temel dinamikler ve öne çıkan koin gelişmeleri ise dikkat çekiyor. Bitcoin'in 81 bin dolara doğru sergilediği son atağın organik spot alımlardan ziyade ağırlıklı olarak sürekli vadeli işlem piyasalarındaki kaldıraçlı pozisyonlar tarafından yönlendirildiği görülüyor. Spot taraftaki talebin yatay seyretmesi, mevcut yükselişin gerçek bir birikimden ziyade kaldıraç etkisiyle beslendiğini gösteriyor.

Diğer taraftan, Hyperliquid platformunun HYPE token'ı, USDC getirilerini geri alımlara yönlendiren AQA v2 güncellemesini aktif etmesinin ardından tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Protokolün sunduğu bu mekanizma, hem kurumsal hem de bireysel sermayeden yoğun ilgi görmeyi sürdürüyor.

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