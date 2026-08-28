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Halk TV Ekonomi Borsa İstanbul'da yükseliş kısa sürdü

Borsa İstanbul'da yükseliş kısa sürdü

Borsa İstanbul'da Perşembe günü başlayan satış ağırlıklı seyir haftanın son işlem gününe de taşındı. BIST 100 endeksi Cuma gününün açılışında yüzde 0,22 değer kaybederek 14 bin 543,70 puana geriledi. Piyasalarda düşüş ivmesi sürüyor.

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Borsa İstanbul'da yükseliş kısa sürdü

Borsa İstanbul'da hafta ortasında yakalanan yukarı yönlü ivme kısa sürdü. İki günlük düşüş serisinin ardından perşembe gününe alıcılı bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, gün genelinde bu performansını koruyamadı ve satış baskısına yenik düştü. Perşembe gününü önceki kapanışına göre yüzde 0,24 oranında kayıpla tamamlayan endeks, 35,41 puan gerileyerek günü 14 bin 575,51 puandan kapattı.

Haftanın son işlem gününe de satıcılı bir seyirle başlayan Borsa İstanbul'da geri çekilme devam etti. Cuma gününün açılışında yüzde 0,22 oranında değer kaybeden BIST 100 endeksi, 31,81 puan düşüş kaydederek haftanın son seansına 14 bin 543,70 puandan giriş yaptı.

28 AĞUSTOS 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 14.530
Günlük değişim %-0.31
Gün içi düşük 14.511
Gün içi yüksek 14.617
Önceki kapanış 14.576
Saat 11:35

28 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
HALKB 46,10 %9,97
TKNKA 165,90 %9,94
PRZMA 87,50 %6,71
SKYLP 255,00 %5,50
INFO 7,00 %4,48

28 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
DSTKF 1.965,00 %-9,99
ENPRA 54,60 %-9,98
AKSUE 37,38 %-9,97
TEHOL 30,34 %-9,97
SEKUR 9,41 %-6,83

28 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
HALKB 46,10 223.630.823,40
TEHOL 30,34 159.221.710,76
TCELL 103,80 79.292.612,40
CITAS 134,70 64.343.900,10
ASTOR 352,00 59.830.144,00

28 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 7.034,09₺
Satış 7.040,38₺
Altın fiyatlarında geri çekilme başladı: Gözler Fed'den gelecek mesaja çevrildiAltın fiyatlarında geri çekilme başladı: Gözler Fed'den gelecek mesaja çevrildi

28 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 109,48₺
Satış 109,51₺
Altının ardından gümüş de frene bastı: Enflasyon endişesi emtia piyasasını vurduAltının ardından gümüş de frene bastı: Enflasyon endişesi emtia piyasasını vurdu

28 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,24₺ 48,25₺ %0.18 11:35
Euro (EUR) 56,23₺ 56,24₺ %0.05 11:35
Sterlin (GBP) 65,64₺ 65,66₺ %0.06 11:35
Piyasalarda enflasyon gerilimi: Dolar kurundan yeni rekor geldiPiyasalarda enflasyon gerilimi: Dolar kurundan yeni rekor geldi

28 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 74.29
Motorin 77.43
LPG 33.79
Petrol piyasasında tansiyon yükselse de fiyatlar gerilediPetrol piyasasında tansiyon yükselse de fiyatlar geriledi

28 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 79.810$
Değişim %-0,30
Rüzgar bir anda tersine döndü: Bitcoin sınırın altında kaldıRüzgar bir anda tersine döndü: Bitcoin sınırın altında kaldı
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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