Borsa İstanbul'da yükseliş kısa sürdü

Borsa İstanbul'da hafta ortasında yakalanan yukarı yönlü ivme kısa sürdü. İki günlük düşüş serisinin ardından perşembe gününe alıcılı bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, gün genelinde bu performansını koruyamadı ve satış baskısına yenik düştü. Perşembe gününü önceki kapanışına göre yüzde 0,24 oranında kayıpla tamamlayan endeks, 35,41 puan gerileyerek günü 14 bin 575,51 puandan kapattı.

Haftanın son işlem gününe de satıcılı bir seyirle başlayan Borsa İstanbul'da geri çekilme devam etti. Cuma gününün açılışında yüzde 0,22 oranında değer kaybeden BIST 100 endeksi, 31,81 puan düşüş kaydederek haftanın son seansına 14 bin 543,70 puandan giriş yaptı.

28 AĞUSTOS 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

28 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim HALKB 46,10 %9,97 TKNKA 165,90 %9,94 PRZMA 87,50 %6,71 SKYLP 255,00 %5,50 INFO 7,00 %4,48

28 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim DSTKF 1.965,00 %-9,99 ENPRA 54,60 %-9,98 AKSUE 37,38 %-9,97 TEHOL 30,34 %-9,97 SEKUR 9,41 %-6,83

28 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) HALKB 46,10 223.630.823,40 TEHOL 30,34 159.221.710,76 TCELL 103,80 79.292.612,40 CITAS 134,70 64.343.900,10 ASTOR 352,00 59.830.144,00

28 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

28 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

28 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

28 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 74.29 Motorin 77.43 LPG 33.79

28 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI