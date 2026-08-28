Borsa İstanbul'da yükseliş kısa sürdü
Borsa İstanbul'da Perşembe günü başlayan satış ağırlıklı seyir haftanın son işlem gününe de taşındı. BIST 100 endeksi Cuma gününün açılışında yüzde 0,22 değer kaybederek 14 bin 543,70 puana geriledi. Piyasalarda düşüş ivmesi sürüyor.
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Borsa İstanbul'da hafta ortasında yakalanan yukarı yönlü ivme kısa sürdü. İki günlük düşüş serisinin ardından perşembe gününe alıcılı bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, gün genelinde bu performansını koruyamadı ve satış baskısına yenik düştü. Perşembe gününü önceki kapanışına göre yüzde 0,24 oranında kayıpla tamamlayan endeks, 35,41 puan gerileyerek günü 14 bin 575,51 puandan kapattı.
Haftanın son işlem gününe de satıcılı bir seyirle başlayan Borsa İstanbul'da geri çekilme devam etti. Cuma gününün açılışında yüzde 0,22 oranında değer kaybeden BIST 100 endeksi, 31,81 puan düşüş kaydederek haftanın son seansına 14 bin 543,70 puandan giriş yaptı.
28 AĞUSTOS 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
|BIST 100
|Son
|14.530
|Günlük değişim
|%-0.31
|Gün içi düşük
|14.511
|Gün içi yüksek
|14.617
|Önceki kapanış
|14.576
|Saat
|11:35
28 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|HALKB
|46,10
|%9,97
|TKNKA
|165,90
|%9,94
|PRZMA
|87,50
|%6,71
|SKYLP
|255,00
|%5,50
|INFO
|7,00
|%4,48
28 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|DSTKF
|1.965,00
|%-9,99
|ENPRA
|54,60
|%-9,98
|AKSUE
|37,38
|%-9,97
|TEHOL
|30,34
|%-9,97
|SEKUR
|9,41
|%-6,83
28 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|HALKB
|46,10
|223.630.823,40
|TEHOL
|30,34
|159.221.710,76
|TCELL
|103,80
|79.292.612,40
|CITAS
|134,70
|64.343.900,10
|ASTOR
|352,00
|59.830.144,00
28 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?
28 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
28 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|48,24₺
|48,25₺
|%0.18
|11:35
|Euro (EUR)
|56,23₺
|56,24₺
|%0.05
|11:35
|Sterlin (GBP)
|65,64₺
|65,66₺
|%0.06
|11:35
28 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|74.29
|Motorin
|77.43
|LPG
|33.79
28 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi