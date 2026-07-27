Kripto piyasası 2,31 trilyon dolara fırladı: Bitcoin kritik eşikte tutunuyor

ABD ve İran arasındaki çatışmaların durulması piyasalara rahat bir nefes aldırırken, toplam kripto para piyasası değeri yüzde 1’in üzerinde artarak 2,31 trilyon dolara yükseldi. Bitcoin de 64 bin ile 65 bin dolar arasındaki kritik bölgede tutunarak gücünü koruyor.

Yatırımcılar bu hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumdayken; bazı borsa kapanışları ve ABD'deki kripto yasa tasarısının ertelenmesi gibi belirsizliklere rağmen piyasadaki genel hava olumlu seyrediyor.

27 TEMMUZ 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

27 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim Pump.fun (PUMP) 0,001993 $ +%10,13 Aave (AAVE) 100,87 $ +%9,29 Lighter (LIT) 2,25 $ +%9,27

27 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim Shiba Inu (SHIB) 0,05128 $ -%9,91 Monero (XMR) 350,24 $ -%3,75 MemeCore (M) 1,20 $ -%3,40

27 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

27 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

27 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

27 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 67.05 Motorin 78.52 LPG 31.19

27 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ