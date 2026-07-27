Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Kripto piyasası 2,31 trilyon dolara fırladı: Bitcoin kritik eşikte tutunuyor

Kripto piyasası 2,31 trilyon dolara fırladı: Bitcoin kritik eşikte tutunuyor

ABD-İran geriliminin durulmasıyla kripto piyasası 2,31 trilyon dolara yükselirken, Bitcoin 64 bin dolar eşiğinin üzerinde güç korudu. Yasa tasarısı ertelemelerine rağmen yatırımcıların odağı kritik Fed faiz kararına çevrildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Kripto piyasası 2,31 trilyon dolara fırladı: Bitcoin kritik eşikte tutunuyor

ABD ve İran arasındaki çatışmaların durulması piyasalara rahat bir nefes aldırırken, toplam kripto para piyasası değeri yüzde 1’in üzerinde artarak 2,31 trilyon dolara yükseldi. Bitcoin de 64 bin ile 65 bin dolar arasındaki kritik bölgede tutunarak gücünü koruyor.

Yatırımcılar bu hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumdayken; bazı borsa kapanışları ve ABD'deki kripto yasa tasarısının ertelenmesi gibi belirsizliklere rağmen piyasadaki genel hava olumlu seyrediyor.

27 TEMMUZ 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 65.424$ %1.17 64.652$ 65.569$ -
Ethereum (ETH) 1.960$ %2.36 1.914$ 1.966$ -

27 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Pump.fun (PUMP) 0,001993 $ +%10,13
Aave (AAVE) 100,87 $ +%9,29
Lighter (LIT) 2,25 $ +%9,27

27 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Shiba Inu (SHIB) 0,05128 $ -%9,91
Monero (XMR) 350,24 $ -%3,75
MemeCore (M) 1,20 $ -%3,40

27 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.161,73₺
Satış 6.167,78₺
ABD ve İran hattında yumuşama altına yaradı: Haftaya yükselişle başladıABD ve İran hattında yumuşama altına yaradı: Haftaya yükselişle başladı

27 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 90,55₺
Satış 90,56₺
Küresel riskler yatıştı, piyasalar rahatladı: Gümüş değer kazandıKüresel riskler yatıştı, piyasalar rahatladı: Gümüş değer kazandı

27 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,36₺ 47,36₺ %0.06 09:30
Euro (EUR) 54,09₺ 54,10₺ %0.47 09:30
Sterlin (GBP) 63,31₺ 63,32₺ %0.32 09:30
Küresel riskler yatıştı, piyasalar rahatladı: Gümüş değer kazandıKüresel riskler yatıştı, piyasalar rahatladı: Gümüş değer kazandı

27 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.05
Motorin 78.52
LPG 31.19
ABD-İran hattında diplomasi rüzgarı petroldeki ateşi düşürdü: Pompaya indirim yansıyacak mı?ABD-İran hattında diplomasi rüzgarı petroldeki ateşi düşürdü: Pompaya indirim yansıyacak mı?

27 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.944
Değişim %-0,95
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Kripto Kripto Para Bitcoin Ethereum Ekonomi Piyasalar
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro