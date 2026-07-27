Kripto piyasası 2,31 trilyon dolara fırladı: Bitcoin kritik eşikte tutunuyor
ABD-İran geriliminin durulmasıyla kripto piyasası 2,31 trilyon dolara yükselirken, Bitcoin 64 bin dolar eşiğinin üzerinde güç korudu. Yasa tasarısı ertelemelerine rağmen yatırımcıların odağı kritik Fed faiz kararına çevrildi.
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ABD ve İran arasındaki çatışmaların durulması piyasalara rahat bir nefes aldırırken, toplam kripto para piyasası değeri yüzde 1’in üzerinde artarak 2,31 trilyon dolara yükseldi. Bitcoin de 64 bin ile 65 bin dolar arasındaki kritik bölgede tutunarak gücünü koruyor.
Yatırımcılar bu hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumdayken; bazı borsa kapanışları ve ABD'deki kripto yasa tasarısının ertelenmesi gibi belirsizliklere rağmen piyasadaki genel hava olumlu seyrediyor.
27 TEMMUZ 2026 CANLI KRİPTO PARALAR
|Fiyat
|Günlük değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|65.424$
|%1.17
|64.652$
|65.569$
|-
|Ethereum (ETH)
|1.960$
|%2.36
|1.914$
|1.966$
|-
27 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|Pump.fun (PUMP)
|0,001993 $
|+%10,13
|Aave (AAVE)
|100,87 $
|+%9,29
|Lighter (LIT)
|2,25 $
|+%9,27
27 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|Shiba Inu (SHIB)
|0,05128 $
|-%9,91
|Monero (XMR)
|350,24 $
|-%3,75
|MemeCore (M)
|1,20 $
|-%3,40
27 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
27 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
27 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|47,36₺
|47,36₺
|%0.06
|09:30
|Euro (EUR)
|54,09₺
|54,10₺
|%0.47
|09:30
|Sterlin (GBP)
|63,31₺
|63,32₺
|%0.32
|09:30
27 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|67.05
|Motorin
|78.52
|LPG
|31.19
27 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi