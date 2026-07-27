Borsa İstanbul haftaya hızlı başladı: BIST 100 endeksi yeniden 14 bin puanın üzerine tırmandı

Geçtiğimiz haftayı kayıplarla kapatan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,95 değer kaybederek 133,80 puan gerilemiş ve haftayı 13 bin 943,87 puandan tamamlamıştı. Bu kapanışla birlikte endeksin haftalık kaybı yüzde 0,90’a, son bir aydaki geri çekilmesi ise yüzde 2,32’ye ulaştı.

ABD ile İran hattındaki karşılıklı saldırıların durması ve küresel piyasalardaki jeopolitik yumuşama sinyalleri, yeni haftanın açılışında yurt içi piyasaya da moral verdi. Temmuz ayının son işlem haftasına alıcılı bir seyirle adım atan BIST 100 endeksi, yüzde 0,61 artışla 84,53 puan yükseldi ve 14 bin 028,40 puana çıkarak yeniden 14 bin puan eşiğinin üzerine tırmandı.

27 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

27 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim BIGEN 141,50 %9,95 SARAE 136,10 %9,94 EKIZ 73,45 %9,79 MMCAS 79,00 %9,57 KORDS 75,55 %7,93

27 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim BARMA 34,36 %-9,96 SKBNK 10,59 %-9,95 DSTKF 1.960,00 %-4,30 IZMDC 11,66 %-4,11 KONTR 4,80 %-4,00

27 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) SARAE 136,10 1.803.891.856,50 LIDER 102,10 239.626.249,60 THYAO 320,00 179.448.000,00 TRALT 50,00 94.343.400,00 ASELS 381,25 92.243.818,75

27 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

27 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

27 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

27 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 67.05 Motorin 78.52 LPG 31.19

27 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI