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Halk TV Ekonomi Borsa İstanbul haftaya hızlı başladı: BIST 100 endeksi yeniden 14 bin puanın üzerine tırmandı

Borsa İstanbul haftaya hızlı başladı: BIST 100 endeksi yeniden 14 bin puanın üzerine tırmandı

ABD-İran gerilimindeki yumuşama haftayı kayıpla kapatan Borsa İstanbul'a moral oldu. Temmuzun son haftasına alıcılı başlayan BIST 100 endeksi, yüzde 0,61 değer kazanarak yeniden 14 bin puan kritik eşiğinin üzerine tırmandı.

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Borsa İstanbul haftaya hızlı başladı: BIST 100 endeksi yeniden 14 bin puanın üzerine tırmandı

Geçtiğimiz haftayı kayıplarla kapatan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,95 değer kaybederek 133,80 puan gerilemiş ve haftayı 13 bin 943,87 puandan tamamlamıştı. Bu kapanışla birlikte endeksin haftalık kaybı yüzde 0,90’a, son bir aydaki geri çekilmesi ise yüzde 2,32’ye ulaştı.

ABD ile İran hattındaki karşılıklı saldırıların durması ve küresel piyasalardaki jeopolitik yumuşama sinyalleri, yeni haftanın açılışında yurt içi piyasaya da moral verdi. Temmuz ayının son işlem haftasına alıcılı bir seyirle adım atan BIST 100 endeksi, yüzde 0,61 artışla 84,53 puan yükseldi ve 14 bin 028,40 puana çıkarak yeniden 14 bin puan eşiğinin üzerine tırmandı.

27 TEMMUZ 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 13.934
Günlük değişim %-0.07
Gün içi düşük 13.925
Gün içi yüksek 14.085
Önceki kapanış 13.944
Saat 11:05

27 TEMMUZ 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
BIGEN 141,50 %9,95
SARAE 136,10 %9,94
EKIZ 73,45 %9,79
MMCAS 79,00 %9,57
KORDS 75,55 %7,93

27 TEMMUZ 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
BARMA 34,36 %-9,96
SKBNK 10,59 %-9,95
DSTKF 1.960,00 %-4,30
IZMDC 11,66 %-4,11
KONTR 4,80 %-4,00

27 TEMMUZ 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
SARAE 136,10 1.803.891.856,50
LIDER 102,10 239.626.249,60
THYAO 320,00 179.448.000,00
TRALT 50,00 94.343.400,00
ASELS 381,25 92.243.818,75

27 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.161,73₺
Satış 6.167,78₺
ABD ve İran hattında yumuşama altına yaradı: Haftaya yükselişle başladıABD ve İran hattında yumuşama altına yaradı: Haftaya yükselişle başladı

27 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 89,98₺
Satış 90,00₺
Küresel riskler yatıştı, piyasalar rahatladı: Gümüş değer kazandıKüresel riskler yatıştı, piyasalar rahatladı: Gümüş değer kazandı

27 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,36₺ 47,36₺ %0.05 11:05
Euro (EUR) 54,01₺ 54,02₺ %0.36 11:05
Sterlin (GBP) 63,20₺ 63,21₺ %0.14 11:05

27 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.05
Motorin 78.52
LPG 31.19
Orta Doğu'da gerilim düşse de kur tırmanıyor: Rekorların ardı arkası kesilmiyorOrta Doğu'da gerilim düşse de kur tırmanıyor: Rekorların ardı arkası kesilmiyor

27 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 65.209$
Değişim %0,84
Kripto piyasası 2,31 trilyon dolara fırladı: Bitcoin kritik eşikte tutunuyorKripto piyasası 2,31 trilyon dolara fırladı: Bitcoin kritik eşikte tutunuyor
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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