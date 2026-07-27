Orta Doğu'da gerilim düşse de kur tırmanıyor: Rekorların ardı arkası kesilmiyor
ABD-İran geriliminin düşmesiyle küresel piyasalarda dolar geri çekilse de iç piyasada rekor serisi sürdü. Dolar 47,36 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken euro 54,05 lira, sterlin ise 63,30 lira seviyesinden alıcı buuyor.
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ABD ile İran hattında bombardımanların karşılıklı olarak durdurulması ve gerilimin düşmesi, küresel piyasalarda dolar üzerindeki baskıyı bir miktar hafifletti. Dolar endeksi haftanın ilk işlem gününde hafif bir gerilemeyle 101,203 puana kadar çekildi.
Ancak küresel taraftaki bu gevşemeye rağmen iç piyasada Orta Doğu krizinin başından bu yana yukarı yönlü baskılanan dolar, 47,36 TL seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek zirvesini yeniledi.
Küresel bazda doların değer kaybetmesi, euro ve sterlinin Türk lirası karşısındaki güçlü duruşunu desteklemeye devam ediyor. Doların gerilemesiyle birlikte çıkışını sürdüren euro 54,05 TL seviyesine ulaşarak zirveye yakın seyrini korurken, sterlin ise iç piyasada 63,30 TL seviyelerinden işlem görüyor.
27 TEMMUZ 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|47,35₺
|47,36₺
|%0.05
|08:00
|Euro (EUR)
|54,03₺
|54,06₺
|%0.42
|08:00
|Sterlin (GBP)
|63,25₺
|63,30₺
|%0.26
|08:00
|Kanada Doları
|33,48₺
|33,65₺
|%0.07
|08:00
|İsviçre Frangı
|58,13₺
|58,17₺
|%0.49
|08:00
|Japon Yeni
|0,29₺
|0,29₺
|%0.16
|07:54
|Avustralya Doları
|32,99₺
|33,16₺
|%0.19
|08:00
|Danimarka Kronu
|7,19₺
|7,23₺
|%0.27
|07:59
|Norveç Kronu
|4,93₺
|4,95₺
|%0.04
|08:00
|İsveç Kronu
|4,87₺
|4,90₺
|%0.42
|07:59
|Çin Yuanı
|7,00₺
|7,00₺
|%0.09
|08:00
|Rus Rublesi
|0,61₺
|0,61₺
|%0.05
|08:00
|BAE Dirhemi
|12,89₺
|12,90₺
|%0.06
|08:00
|Suudi Arabistan Riyali
|12,58₺
|12,65₺
|%0.38
|04:00
27 TEMMUZ 2026 DOLAR NE KADAR?
27 TEMMUZ 2026 EURO NE KADAR?
27 TEMMUZ 2026 STERLİN NE KADAR?
27 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
27 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
27 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|67.05
|Motorin
|78.52
|LPG
|31.19
27 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
27 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi