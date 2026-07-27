Orta Doğu'da gerilim düşse de kur tırmanıyor: Rekorların ardı arkası kesilmiyor

ABD ile İran hattında bombardımanların karşılıklı olarak durdurulması ve gerilimin düşmesi, küresel piyasalarda dolar üzerindeki baskıyı bir miktar hafifletti. Dolar endeksi haftanın ilk işlem gününde hafif bir gerilemeyle 101,203 puana kadar çekildi.

Ancak küresel taraftaki bu gevşemeye rağmen iç piyasada Orta Doğu krizinin başından bu yana yukarı yönlü baskılanan dolar, 47,36 TL seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek zirvesini yeniledi.

Küresel bazda doların değer kaybetmesi, euro ve sterlinin Türk lirası karşısındaki güçlü duruşunu desteklemeye devam ediyor. Doların gerilemesiyle birlikte çıkışını sürdüren euro 54,05 TL seviyesine ulaşarak zirveye yakın seyrini korurken, sterlin ise iç piyasada 63,30 TL seviyelerinden işlem görüyor.

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