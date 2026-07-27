Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Orta Doğu'da gerilim düşse de kur tırmanıyor: Rekorların ardı arkası kesilmiyor

Orta Doğu'da gerilim düşse de kur tırmanıyor: Rekorların ardı arkası kesilmiyor

ABD-İran geriliminin düşmesiyle küresel piyasalarda dolar geri çekilse de iç piyasada rekor serisi sürdü. Dolar 47,36 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken euro 54,05 lira, sterlin ise 63,30 lira seviyesinden alıcı buuyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Orta Doğu'da gerilim düşse de kur tırmanıyor: Rekorların ardı arkası kesilmiyor

ABD ile İran hattında bombardımanların karşılıklı olarak durdurulması ve gerilimin düşmesi, küresel piyasalarda dolar üzerindeki baskıyı bir miktar hafifletti. Dolar endeksi haftanın ilk işlem gününde hafif bir gerilemeyle 101,203 puana kadar çekildi.

Ancak küresel taraftaki bu gevşemeye rağmen iç piyasada Orta Doğu krizinin başından bu yana yukarı yönlü baskılanan dolar, 47,36 TL seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek zirvesini yeniledi.

Küresel bazda doların değer kaybetmesi, euro ve sterlinin Türk lirası karşısındaki güçlü duruşunu desteklemeye devam ediyor. Doların gerilemesiyle birlikte çıkışını sürdüren euro 54,05 TL seviyesine ulaşarak zirveye yakın seyrini korurken, sterlin ise iç piyasada 63,30 TL seviyelerinden işlem görüyor.

27 TEMMUZ 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,35₺ 47,36₺ %0.05 08:00
Euro (EUR) 54,03₺ 54,06₺ %0.42 08:00
Sterlin (GBP) 63,25₺ 63,30₺ %0.26 08:00
Kanada Doları 33,48₺ 33,65₺ %0.07 08:00
İsviçre Frangı 58,13₺ 58,17₺ %0.49 08:00
Japon Yeni 0,29₺ 0,29₺ %0.16 07:54
Avustralya Doları 32,99₺ 33,16₺ %0.19 08:00
Danimarka Kronu 7,19₺ 7,23₺ %0.27 07:59
Norveç Kronu 4,93₺ 4,95₺ %0.04 08:00
İsveç Kronu 4,87₺ 4,90₺ %0.42 07:59
Çin Yuanı 7,00₺ 7,00₺ %0.09 08:00
Rus Rublesi 0,61₺ 0,61₺ %0.05 08:00
BAE Dirhemi 12,89₺ 12,90₺ %0.06 08:00
Suudi Arabistan Riyali 12,58₺ 12,65₺ %0.38 04:00

27 TEMMUZ 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 47,35₺
Satış 47,36₺

27 TEMMUZ 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 54,03₺
Satış 54,06₺

27 TEMMUZ 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 63,25₺
Satış 63,30₺

27 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.161,73₺
Satış 6.167,78₺
ABD ve İran hattında yumuşama altına yaradı: Haftaya yükselişle başladıABD ve İran hattında yumuşama altına yaradı: Haftaya yükselişle başladı

27 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 90,28₺
Satış 90,30₺
Küresel riskler yatıştı, piyasalar rahatladı: Gümüş değer kazandıKüresel riskler yatıştı, piyasalar rahatladı: Gümüş değer kazandı

27 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.05
Motorin 78.52
LPG 31.19

27 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.944
Değişim %-0,95

27 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 65.289$
Değişim %0,97
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Döviz Döviz Kuru Dolar Euro Sterlin Ekonomi Piyasalar
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro