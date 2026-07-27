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Halk TV Ekonomi Küresel riskler yatıştı, piyasalar rahatladı: Gümüş değer kazandı

Küresel riskler yatıştı, piyasalar rahatladı: Gümüş değer kazandı

ABD-İran hattında gerilimin düşmesi ve petrol fiyatlarındaki geri çekilme gümüşe de nefes aldırdı. Küresel piyasalarda ons gümüş 60 dolar seviyesinde dengelenirken iç piyasada gram gümüş haftaya 90 liradan başladı.

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Küresel riskler yatıştı, piyasalar rahatladı: Gümüş değer kazandı
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ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların durması ve gerilimin düşmesiyle petrol fiyatları ile dolarda yaşanan gerileme, tıpkı altında olduğu gibi gümüş piyasasına da nefes aldırdı. Petrol fiyatlarındaki düşüşün küresel enflasyon baskısını hafifletmesi ve güvenli liman talebindeki dengelenme, gümüşte haftanın ilk gününde toparlanmayı beraberinde getirdi. Piyasalar, jeopolitik haber akışının yanı sıra bu hafta açıklanacak kritik Fed faiz kararına kilitlenmiş durumda.

Jeopolitik taraftaki yumuşama sinyallerinin etkisiyle ons gümüş küresel piyasalarda tekrar 60 dolar civarında işlem görüyor. İç piyasada da küresel fiyatlardaki bu toparlanmanın yansımasıyla gram gümüş de 90 TL civarında haftaya başladı.

27 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 90,28₺ 90,30₺ %1.92 08:00
Ons Gümüş $ 59,30$ 59,31$ %1.89 08:00

27 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 90,28₺
Satış 90,30₺

27 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 59,30$
Satış 59,31$

27 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.161,73₺
Satış 6.167,78₺
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27 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,35₺ 47,36₺ %0.05 08:00
Euro (EUR) 54,03₺ 54,06₺ %0.42 08:00
Sterlin (GBP) 63,25₺ 63,30₺ %0.26 08:00
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27 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.05
Motorin 78.52
LPG 31.19

27 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.944
Değişim %-0,95

27 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 65.289$
Değişim %0,97
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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