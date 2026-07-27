Küresel riskler yatıştı, piyasalar rahatladı: Gümüş değer kazandı

ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların durması ve gerilimin düşmesiyle petrol fiyatları ile dolarda yaşanan gerileme, tıpkı altında olduğu gibi gümüş piyasasına da nefes aldırdı. Petrol fiyatlarındaki düşüşün küresel enflasyon baskısını hafifletmesi ve güvenli liman talebindeki dengelenme, gümüşte haftanın ilk gününde toparlanmayı beraberinde getirdi. Piyasalar, jeopolitik haber akışının yanı sıra bu hafta açıklanacak kritik Fed faiz kararına kilitlenmiş durumda.

Jeopolitik taraftaki yumuşama sinyallerinin etkisiyle ons gümüş küresel piyasalarda tekrar 60 dolar civarında işlem görüyor. İç piyasada da küresel fiyatlardaki bu toparlanmanın yansımasıyla gram gümüş de 90 TL civarında haftaya başladı.

27 TEMMUZ 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

27 TEMMUZ 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

27 TEMMUZ 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

27 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

27 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

27 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 67.05 Motorin 78.52 LPG 31.19

27 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

27 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI