ABD ve İran hattında yumuşama altına yaradı: Haftaya yükselişle başladı

ABD ve İran hattında bombardımanların karşılıklı olarak durdurulduğuna yönelik açıklamalar, Orta Doğu'daki gerilimi bir miktar düşürerek petrol fiyatlarının ve doların gerilemesini sağladı. Petrol fiyatlarındaki düşüşün küresel enflasyon endişelerini hafifletmesiyle birlikte altın haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Ancak analistler, kalıcı bir barış sağlanana kadar jeopolitik gelişmelerin altın fiyatlarında dalgalanmalara yol açmaya devam edeceğini vurguluyor. Öte yandan piyasaların gözü, bu hafta toplanacak olan ve faizleri sabit tutması beklenen Fed'e çevrilmiş durumda.

Savaşa verilen aranın yarattığı iyimserlik ve petroldeki geri çekilmenin etkisiyle ons altın uluslararası piyasalarda 4 bin 90 dolar civarında dengelenme çabasında. Küresel taraftaki bu toparlanmanın iç piyasaya yansımasıyla birlikte, haftanın başında gram altın 6 bin 220 TL civarında işlem görüyor.

27 TEMMUZ 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

27 TEMMUZ 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

27 TEMMUZ 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

27 TEMMUZ 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

27 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

27 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

27 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 67.05 Motorin 78.52 LPG 31.19

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