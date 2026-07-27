Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi ABD ve İran hattında yumuşama altına yaradı: Haftaya yükselişle başladı

ABD ve İran hattında yumuşama altına yaradı: Haftaya yükselişle başladı

ABD ile İran arasındaki karşılıklı bombardımanların durması Orta Doğu'da gerilimi düşürürken petrol ve dolardaki gerilemeyle altın yeni haftaya yükselişle başladı. Ons altının 4 bin 90 dolara çıkmasıyla gram altın 6 bin 220 liraya ulaştı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
ABD ve İran hattında yumuşama altına yaradı: Haftaya yükselişle başladı
Son Güncelleme:

ABD ve İran hattında bombardımanların karşılıklı olarak durdurulduğuna yönelik açıklamalar, Orta Doğu'daki gerilimi bir miktar düşürerek petrol fiyatlarının ve doların gerilemesini sağladı. Petrol fiyatlarındaki düşüşün küresel enflasyon endişelerini hafifletmesiyle birlikte altın haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Ancak analistler, kalıcı bir barış sağlanana kadar jeopolitik gelişmelerin altın fiyatlarında dalgalanmalara yol açmaya devam edeceğini vurguluyor. Öte yandan piyasaların gözü, bu hafta toplanacak olan ve faizleri sabit tutması beklenen Fed'e çevrilmiş durumda.

Savaşa verilen aranın yarattığı iyimserlik ve petroldeki geri çekilmenin etkisiyle ons altın uluslararası piyasalarda 4 bin 90 dolar civarında dengelenme çabasında. Küresel taraftaki bu toparlanmanın iç piyasaya yansımasıyla birlikte, haftanın başında gram altın 6 bin 220 TL civarında işlem görüyor.

27 TEMMUZ 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.227,43₺ 6.228,75₺ %0.92 07:55
Ons Altın $ 4.090,23$ 4.090,60$ %0.87 07:55
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 129.700,00$ 129.800,00$ %0.00 12:51

27 TEMMUZ 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.161,73₺
Satış 6.167,78₺

27 TEMMUZ 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.090,23$
Satış 4.090,60$

27 TEMMUZ 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 129.700,00$
Satış 129.800,00$

27 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 90,28₺
Satış 90,31₺
Küresel riskler yatıştı, piyasalar rahatladı: Gümüş değer kazandıKüresel riskler yatıştı, piyasalar rahatladı: Gümüş değer kazandı

27 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 47,35₺ 47,36₺ %0.05 07:55
Euro (EUR) 54,03₺ 54,05₺ %0.41 07:55
Sterlin (GBP) 63,26₺ 63,31₺ %0.26 07:55
Orta Doğu'da gerilim düşse de kur tırmanıyor: Rekorların ardı arkası kesilmiyorOrta Doğu'da gerilim düşse de kur tırmanıyor: Rekorların ardı arkası kesilmiyor

27 TEMMUZ 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 67.05
Motorin 78.52
LPG 31.19

27 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.944
Değişim %-0,95

27 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 65.316$
Değişim %1,01
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Altın Gram Altın Ons Altın Ekonomi Piyasalar
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro