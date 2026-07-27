ABD-İran hattında diplomasi rüzgarı petroldeki ateşi düşürdü: Pompaya indirim yansıyacak mı?
ABD-İran gerilimindeki yumuşamayla Brent petrolde yüzde 4’ü aşan sert düşüş kaydedildi. Küresel piyasalardaki geri çekilmeye rağmen iç piyasada gözler akaryakıta çevrildi; son dev zammın ardından pompa fiyatları haftaya sakin başladı.
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ABD ile İran hattında karşılıklı saldırılara ara verilmesi ve diplomatik çözüm arayışlarının öne çıkması, küresel petrol piyasalarındaki yükseliş baskısını hafifletti. Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimin bir miktar durulmasıyla birlikte Brent petrolün varil fiyatı %4’ün üzerinde değer kaybederek gerilerken, piyasalarda Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiği ve arz güvenliğine ilişkin gelişmeler yakından izlenmeye devam ediyor.
Savaşa verilen arayla birlikte küresel petroldeki geri çekilme takip edilirken, iç piyasada akaryakıt fiyatları haftaya sakin başladı. 25 Temmuz Cumartesi günü motorinin litre fiyatına yansıtılan 4 TL 24 kuruşluk dev artışın ardından pompa fiyatlarında yeni bir değişiklik yaşanmadı.
27 TEMMUZ 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|67.05
|Motorin
|78.52
|LPG
|31.19
27 TEMMUZ 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|66.90
|Motorin
|78.37
|LPG
|30.59
27 TEMMUZ 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|68.01
|Motorin
|79.63
|LPG
|31.29
27 TEMMUZ 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|68.29
|Motorin
|79.90
|LPG
|31.19
27 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?
27 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
27 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|47,36₺
|47,36₺
|%0.06
|09:30
|Euro (EUR)
|54,09₺
|54,10₺
|%0.47
|09:30
|Sterlin (GBP)
|63,31₺
|63,32₺
|%0.32
|09:30
27 TEMMUZ 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
27 TEMMUZ 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi