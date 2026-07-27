ABD-İran hattında diplomasi rüzgarı petroldeki ateşi düşürdü: Pompaya indirim yansıyacak mı?

ABD ile İran hattında karşılıklı saldırılara ara verilmesi ve diplomatik çözüm arayışlarının öne çıkması, küresel petrol piyasalarındaki yükseliş baskısını hafifletti. Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimin bir miktar durulmasıyla birlikte Brent petrolün varil fiyatı %4’ün üzerinde değer kaybederek gerilerken, piyasalarda Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiği ve arz güvenliğine ilişkin gelişmeler yakından izlenmeye devam ediyor.

Savaşa verilen arayla birlikte küresel petroldeki geri çekilme takip edilirken, iç piyasada akaryakıt fiyatları haftaya sakin başladı. 25 Temmuz Cumartesi günü motorinin litre fiyatına yansıtılan 4 TL 24 kuruşluk dev artışın ardından pompa fiyatlarında yeni bir değişiklik yaşanmadı.

27 TEMMUZ 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 67.05 Motorin 78.52 LPG 31.19

27 TEMMUZ 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 66.90 Motorin 78.37 LPG 30.59

27 TEMMUZ 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 68.01 Motorin 79.63 LPG 31.29

27 TEMMUZ 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 68.29 Motorin 79.90 LPG 31.19

27 TEMMUZ 2026 ALTIN NE KADAR?

27 TEMMUZ 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

27 TEMMUZ 2026 DÖVİZ NE KADAR?

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