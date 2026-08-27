Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Dövizin ateşini söndürmek zor: Dolar, euro ve sterlinde yön tekrar yukarı

Dövizin ateşini söndürmek zor: Dolar, euro ve sterlinde yön tekrar yukarı

Küresel piyasaların odağı Fed’e çevrilmişken Türkiye'de döviz kurlarının rekor serisi sürüyor. Dolar 48,14 TL ile yeni tarihi zirvesini görürken, euro 56,22 TL ve sterlin ise 65,59 TL seviyelerinden alıcı buluyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Dövizin ateşini söndürmek zor: Dolar, euro ve sterlinde yön tekrar yukarı

Dolar endeksi, 99 puan üzerindeki güçlü seyrini koruyarak bugün 99,140 puan seviyesinde bulunuyor. Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole sempozyumunda yapacağı kritik açıklamalara ve ABD enflasyonunun faiz patikasına etkilerine çevrilmişken, ABD dolarındaki değer kaybı döviz kanadında da hareketliliği diri tutuyor. Bugün dolar endeksindeki yüzde 0,01'lik sınırlı yükselişe rağmen, para birimlerindeki değer kaybı endişeleri doğrultusunda euro ve sterlin de düne göre az da olsa değer kazandı.

ABD-İran savaşının başlangıcından bu yana koruma altına alınan dolar kuru, her gün yeni bir rekor kırmaya devam ederek bugün 48,14 TL seviyesinden işlem görüyor. Güvenli liman arayışı ve jeopolitik risklerin etkisiyle hareket eden diğer majör para birimleri euro ve sterlin ise rekor seviyelerinin hemen gerisinde duruyor; euro 56,22 TL, sterlin ise 65,59 TL seviyelerinden alıcı buluyor.

27 AĞUSTOS 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,13₺ 48,14₺ %0.04 07:45
Euro (EUR) 56,21₺ 56,23₺ %0.29 07:45
Sterlin (GBP) 65,55₺ 65,62₺ %0.22 07:44
Kanada Doları 34,56₺ 34,73₺ %-0.05 07:45
İsviçre Frangı 59,86₺ 59,91₺ %0.27 07:44
Japon Yeni 0,30₺ 0,30₺ %-0.03 07:06
Avustralya Doları 34,45₺ 34,63₺ %0.20 07:45
Danimarka Kronu 7,48₺ 7,52₺ %0.01 07:45
Norveç Kronu 5,13₺ 5,16₺ %0.02 07:44
İsveç Kronu 5,03₺ 5,06₺ %-0.06 07:43
Çin Yuanı 7,16₺ 7,16₺ %0.05 07:45
Rus Rublesi 0,57₺ 0,57₺ %-0.03 07:45
BAE Dirhemi 13,11₺ 13,11₺ %0.06 07:45
Suudi Arabistan Riyali 12,79₺ 12,85₺ %0.18 04:00

27 AĞUSTOS 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 48,13₺
Satış 48,14₺

27 AĞUSTOS 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 56,21₺
Satış 56,23₺

27 AĞUSTOS 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 65,55₺
Satış 65,62₺

27 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 7.119,25₺
Satış 7.125,57₺
Krizler güvenli limana yaradı: Altında yükseliş serisi kaldığı yerden devam ediyorKrizler güvenli limana yaradı: Altında yükseliş serisi kaldığı yerden devam ediyor

27 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 106,71₺
Satış 106,75₺
Değerli madenlerde hareketli saatler: Gümüş de yükseliş kervanına katıldıDeğerli madenlerde hareketli saatler: Gümüş de yükseliş kervanına katıldı

27 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 74.29
Motorin 77.43
LPG 33.79

27 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.611
Değişim %0,00

27 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 78.814$
Değişim %0,48
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Döviz Döviz Kuru Dolar Euro Sterlin Ekonomi Piyasalar
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro