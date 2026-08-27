Tahminlerin bile üzerine çıktı: Motorine dev indirim geldi

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında sürücülerin yüzünü güldüren dev bir indirim gerçekleşti. Sektör kaynaklarından dün yansıyan bilgilerde motorine 4 TL'lik bir indirim beklenirken, gerçekleşen indirim tahminleri aşarak tamı tamına 5 TL 30 kuruş oldu. Küresel tarafta ise Brent petrolün varil fiyatı, düşüş serisini sürdürerek 86 dolar civarında seyretmeye devam ediyor.

Petrol fiyatlarındaki bu gerilemede, İran ile Katar ve Umman arasında yürütülen diplomatik temasların Hürmüz Boğazı'nı yeniden seyrüsefere açabileceği ve Orta Doğu kaynaklı arz kısıtlamalarını hafifletebileceği beklentisi etkili oldu. İranlı üst düzey kaynaklar, Hürmüz Boğazı’nı denetleme ve geçiş şartlarını belirleme konusunda Umman ile yürütülen anlaşma detaylarında son aşamaya gelindiğini bildirdi. Diplomat trafiği hız kazanırken, Katar Başbakanı'nın da altı aya yaklaşan çatışmaları sonlandırmak ve diplomatik müzakereleri yeniden başlatmak üzere Perşembe günü İran'a gideceği açıklandı.

Öte yandan ABD'nin İran'a yönelik doğrudan askeri saldırılarını yaklaşık bir aydır durdurarak ağırlığı ekonomik baskıya vermesi, yatırımcılarda Körfez bölgesindeki arz kesintilerinin esnetilebileceğine dair beklentileri artırdı. Ancak taraflar çatışmayı tamamen bitirme koşullarında henüz oldukça uzak bir noktada duruyor. İranlı yetkililer, ABD Haziranda sağlanan ancak sonradan bozulan geçici ateşkes şartlarına uymadığı sürece boğazın tamamen trafiğe açılmayacağını ve bölgedeki denetimlerini sürdüreceklerini vurguluyor.

27 AĞUSTOS 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 74.29 Motorin 77.43 LPG 33.79

27 AĞUSTOS 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 74.13 Motorin 77.27 LPG 33.19

27 AĞUSTOS 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 75.26 Motorin 78.53 LPG 33.89

27 AĞUSTOS 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 75.57 Motorin 78.83 LPG 33.79

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