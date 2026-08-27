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Halk TV Ekonomi Tahminlerin bile üzerine çıktı: Motorine dev indirim geldi

Tahminlerin bile üzerine çıktı: Motorine dev indirim geldi

Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer diplomasisi petrolü 86 dolara çekince sürücülerin yüzü güldü. Sektörün 4 TL'lik beklentisini aşarak motorine 5,30 TL indirim yapıldı.

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Tahminlerin bile üzerine çıktı: Motorine dev indirim geldi
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Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında sürücülerin yüzünü güldüren dev bir indirim gerçekleşti. Sektör kaynaklarından dün yansıyan bilgilerde motorine 4 TL'lik bir indirim beklenirken, gerçekleşen indirim tahminleri aşarak tamı tamına 5 TL 30 kuruş oldu. Küresel tarafta ise Brent petrolün varil fiyatı, düşüş serisini sürdürerek 86 dolar civarında seyretmeye devam ediyor.

Petrol fiyatlarındaki bu gerilemede, İran ile Katar ve Umman arasında yürütülen diplomatik temasların Hürmüz Boğazı'nı yeniden seyrüsefere açabileceği ve Orta Doğu kaynaklı arz kısıtlamalarını hafifletebileceği beklentisi etkili oldu. İranlı üst düzey kaynaklar, Hürmüz Boğazı’nı denetleme ve geçiş şartlarını belirleme konusunda Umman ile yürütülen anlaşma detaylarında son aşamaya gelindiğini bildirdi. Diplomat trafiği hız kazanırken, Katar Başbakanı'nın da altı aya yaklaşan çatışmaları sonlandırmak ve diplomatik müzakereleri yeniden başlatmak üzere Perşembe günü İran'a gideceği açıklandı.

Öte yandan ABD'nin İran'a yönelik doğrudan askeri saldırılarını yaklaşık bir aydır durdurarak ağırlığı ekonomik baskıya vermesi, yatırımcılarda Körfez bölgesindeki arz kesintilerinin esnetilebileceğine dair beklentileri artırdı. Ancak taraflar çatışmayı tamamen bitirme koşullarında henüz oldukça uzak bir noktada duruyor. İranlı yetkililer, ABD Haziranda sağlanan ancak sonradan bozulan geçici ateşkes şartlarına uymadığı sürece boğazın tamamen trafiğe açılmayacağını ve bölgedeki denetimlerini sürdüreceklerini vurguluyor.

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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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