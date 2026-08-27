Krizler güvenli limana yaradı: Altında yükseliş serisi kaldığı yerden devam ediyor
Küresel enflasyon baskısı ve Orta Doğu'daki gerilimin etkisiyle bu sabah ons altın 4 bin 630 dolara tırmanırken, gram altın 7 bin 160 lira seviyesine yükseldi.
Altın fiyatları, ABD dolarındaki değer kaybı ve para birimlerindeki değersizleşme endişelerinin sürmesiyle perşembe gününe yükselişle başladı. Piyasalarda tüm dikkatler bu hafta Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole sempozyumunda yapacağı kritik açıklamalara çevrilirken, geçen hafta ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvil alımlarını genişletme kararı sonrasında ons altın haftalık bazda yüzde 5'in üzerinde prim yaparak 4 bin 630 dolar seviyelerinde dengelendi. İç piyasada ise gram altın 7 bin 160 TL civarında güçlü seyrini koruyor.
Çarşamba günü açıklanan Kişisel Tüketim Harcamaları verileri, ABD yıllık enflasyonunun Temmuz ayında sürpriz bir şekilde değişim göstermeyerek üst üste 65. ayda da Fed'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kaldığını ortaya koydu. İran savaşı kaynaklı zirvenin ardından enflasyondaki düşüşün duraklaması, Fed'in faiz artırımı ya da sabit tutma kararı üzerindeki gerilimli tartışmaları alevlendirdi.
Jeopolitik cephede ise ABD'nin İran'ın ticaret ortaklarını yaptırımlarla hedef alacağını açıklamasının ardından tırmanan gerilimin gölgesinde, Katar Başbakanı'nın diplomasi trafiğini yeniden başlatmak üzere Tahran'ı ziyaret edeceği bildirildi.
27 AĞUSTOS 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram Altın TL
|7.147,70₺
|7.149,18₺
|%0.58
|07:45
|Ons Altın $
|4.619,16$
|4.619,59$
|%0.54
|07:45
|Çeyrek Altın TL
|10.887,76₺
|11.519,53₺
|%0.00
|14:28
|Yarım Altın TL
|21.913,34₺
|23.108,04₺
|%0.00
|14:28
|Külçe Altın $
|147.300,00$
|147.400,00$
|%0.00
|16:57
27 AĞUSTOS 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?
27 AĞUSTOS 2026 ONS ALTIN NE KADAR?
27 AĞUSTOS 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?
27 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
27 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|48,13₺
|48,14₺
|%0.04
|07:45
|Euro (EUR)
|56,21₺
|56,23₺
|%0.29
|07:45
|Sterlin (GBP)
|65,55₺
|65,62₺
|%0.22
|07:44
27 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|74.29
|Motorin
|77.43
|LPG
|33.79