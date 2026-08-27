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Halk TV Ekonomi Krizler güvenli limana yaradı: Altında yükseliş serisi kaldığı yerden devam ediyor

Krizler güvenli limana yaradı: Altında yükseliş serisi kaldığı yerden devam ediyor

Küresel enflasyon baskısı ve Orta Doğu'daki gerilimin etkisiyle bu sabah ons altın 4 bin 630 dolara tırmanırken, gram altın 7 bin 160 lira seviyesine yükseldi.

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Krizler güvenli limana yaradı: Altında yükseliş serisi kaldığı yerden devam ediyor
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Altın fiyatları, ABD dolarındaki değer kaybı ve para birimlerindeki değersizleşme endişelerinin sürmesiyle perşembe gününe yükselişle başladı. Piyasalarda tüm dikkatler bu hafta Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole sempozyumunda yapacağı kritik açıklamalara çevrilirken, geçen hafta ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli tahvil alımlarını genişletme kararı sonrasında ons altın haftalık bazda yüzde 5'in üzerinde prim yaparak 4 bin 630 dolar seviyelerinde dengelendi. İç piyasada ise gram altın 7 bin 160 TL civarında güçlü seyrini koruyor.

Çarşamba günü açıklanan Kişisel Tüketim Harcamaları verileri, ABD yıllık enflasyonunun Temmuz ayında sürpriz bir şekilde değişim göstermeyerek üst üste 65. ayda da Fed'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kaldığını ortaya koydu. İran savaşı kaynaklı zirvenin ardından enflasyondaki düşüşün duraklaması, Fed'in faiz artırımı ya da sabit tutma kararı üzerindeki gerilimli tartışmaları alevlendirdi.

Jeopolitik cephede ise ABD'nin İran'ın ticaret ortaklarını yaptırımlarla hedef alacağını açıklamasının ardından tırmanan gerilimin gölgesinde, Katar Başbakanı'nın diplomasi trafiğini yeniden başlatmak üzere Tahran'ı ziyaret edeceği bildirildi.

27 AĞUSTOS 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 7.147,70₺ 7.149,18₺ %0.58 07:45
Ons Altın $ 4.619,16$ 4.619,59$ %0.54 07:45
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 147.300,00$ 147.400,00$ %0.00 16:57

27 AĞUSTOS 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 7.119,25₺
Satış 7.125,57₺

27 AĞUSTOS 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.619,16$
Satış 4.619,59$

27 AĞUSTOS 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 147.300,00$
Satış 147.400,00$

27 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 106,71₺
Satış 106,75₺
Değerli madenlerde hareketli saatler: Gümüş de yükseliş kervanına katıldıDeğerli madenlerde hareketli saatler: Gümüş de yükseliş kervanına katıldı

27 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,13₺ 48,14₺ %0.04 07:45
Euro (EUR) 56,21₺ 56,23₺ %0.29 07:45
Sterlin (GBP) 65,55₺ 65,62₺ %0.22 07:44
Dövizin ateşini söndürmek zor: Dolar, euro ve sterlinde yön tekrar yukarıDövizin ateşini söndürmek zor: Dolar, euro ve sterlinde yön tekrar yukarı

27 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 74.29
Motorin 77.43
LPG 33.79

27 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.611
Değişim %0,00

27 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 78.814$
Değişim %0,48
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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