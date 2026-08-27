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Halk TV Ekonomi Baskıya rağmen geri adım atmadı: Bitcoin için gözler kritik barajda

Baskıya rağmen geri adım atmadı: Bitcoin için gözler kritik barajda

ABD'deki yüksek enflasyon verilerine rağmen 2,67 trilyon dolarlık büyüklüğünü koruyan kripto piyasasında Bitcoin, 80 bin dolar psikolojik sınırını yeniden zorluyor.

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Baskıya rağmen geri adım atmadı: Bitcoin için gözler kritik barajda
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Kripto para piyasalarında, ABD'den gelen yüksek enflasyon verilerine rağmen oldukça dirençli bir duruş sergileniyor.

Enflasyon baskısını sindirmeye çalışan kripto piyasasında toplam değer 2,67 trilyon dolar seviyelerinde dengelenirken, lider kripto para Bitcoin 78,8 bin dolar civarındaki güçlü konumunu koruyor ve 80 bin dolar seviyesindeki psikolojik direnç bölgesini yeniden test ediyor.

Altkoinlerde yaşanan sektör rotasyonlarına rağmen Bitcoin'in yüzde 59,1'lik pazar hakimiyeti, piyasa geneline güven vermeye devam ediyor.

ABD spot ETF'lerine gerçekleşen 31,4 milyon dolarlık yeni net girişle alım serisinin devam etmesi, kurumsal ilginin canlı kaldığını ve olası düşüşlerde güçlü bir likidite tabanı oluştuğunu gösteriyor.

27 AĞUSTOS 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 80.072$ %2.08 78.407$ 80.520$ -
Ethereum (ETH) 2.535$ %2.56 2.471$ 2.566$ -

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Venice Token (VVV) 18,07 $ +%5,40

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Fiyat 24s Değişim
Polygon (POL) 0,1050 $ -%13,36
Pyth Network (PYTH) 0,04647 $ -%12,29
Stacks (STX) 0,2552 $ -%8,30

27 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 7.047,71₺
Satış 7.054,01₺
Krizler güvenli limana yaradı: Altında yükseliş serisi kaldığı yerden devam ediyorKrizler güvenli limana yaradı: Altında yükseliş serisi kaldığı yerden devam ediyor

27 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 105,37₺
Satış 105,40₺
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27 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,13₺ 48,14₺ %0.05 13:05
Euro (EUR) 56,16₺ 56,17₺ %0.20 13:05
Sterlin (GBP) 65,53₺ 65,55₺ %0.15 13:05
Dövizin ateşini söndürmek zor: Dolar, euro ve sterlinde yön tekrar yukarıDövizin ateşini söndürmek zor: Dolar, euro ve sterlinde yön tekrar yukarı

27 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 74.29
Motorin 77.43
LPG 33.79
Tahminlerin bile üzerine çıktı: Motorine dev indirim geldiTahminlerin bile üzerine çıktı: Motorine dev indirim geldi

27 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.563
Değişim %-0,33
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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