Baskıya rağmen geri adım atmadı: Bitcoin için gözler kritik barajda
ABD'deki yüksek enflasyon verilerine rağmen 2,67 trilyon dolarlık büyüklüğünü koruyan kripto piyasasında Bitcoin, 80 bin dolar psikolojik sınırını yeniden zorluyor.
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Kripto para piyasalarında, ABD'den gelen yüksek enflasyon verilerine rağmen oldukça dirençli bir duruş sergileniyor.
Enflasyon baskısını sindirmeye çalışan kripto piyasasında toplam değer 2,67 trilyon dolar seviyelerinde dengelenirken, lider kripto para Bitcoin 78,8 bin dolar civarındaki güçlü konumunu koruyor ve 80 bin dolar seviyesindeki psikolojik direnç bölgesini yeniden test ediyor.
Altkoinlerde yaşanan sektör rotasyonlarına rağmen Bitcoin'in yüzde 59,1'lik pazar hakimiyeti, piyasa geneline güven vermeye devam ediyor.
ABD spot ETF'lerine gerçekleşen 31,4 milyon dolarlık yeni net girişle alım serisinin devam etmesi, kurumsal ilginin canlı kaldığını ve olası düşüşlerde güçlü bir likidite tabanı oluştuğunu gösteriyor.
27 AĞUSTOS 2026 CANLI KRİPTO PARALAR
|Fiyat
|Günlük değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|80.072$
|%2.08
|78.407$
|80.520$
|-
|Ethereum (ETH)
|2.535$
|%2.56
|2.471$
|2.566$
|-
27 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|SPX6900 (SPX)
|0,6296 $
|+%18,75
|VeChain (VET)
|0,006565 $
|+%14,97
|Venice Token (VVV)
|18,07 $
|+%5,40
27 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|Polygon (POL)
|0,1050 $
|-%13,36
|Pyth Network (PYTH)
|0,04647 $
|-%12,29
|Stacks (STX)
|0,2552 $
|-%8,30
27 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?
27 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
27 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|48,13₺
|48,14₺
|%0.05
|13:05
|Euro (EUR)
|56,16₺
|56,17₺
|%0.20
|13:05
|Sterlin (GBP)
|65,53₺
|65,55₺
|%0.15
|13:05
27 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|74.29
|Motorin
|77.43
|LPG
|33.79
27 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi