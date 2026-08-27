Baskıya rağmen geri adım atmadı: Bitcoin için gözler kritik barajda

Kripto para piyasalarında, ABD'den gelen yüksek enflasyon verilerine rağmen oldukça dirençli bir duruş sergileniyor.

Enflasyon baskısını sindirmeye çalışan kripto piyasasında toplam değer 2,67 trilyon dolar seviyelerinde dengelenirken, lider kripto para Bitcoin 78,8 bin dolar civarındaki güçlü konumunu koruyor ve 80 bin dolar seviyesindeki psikolojik direnç bölgesini yeniden test ediyor.

Altkoinlerde yaşanan sektör rotasyonlarına rağmen Bitcoin'in yüzde 59,1'lik pazar hakimiyeti, piyasa geneline güven vermeye devam ediyor.

ABD spot ETF'lerine gerçekleşen 31,4 milyon dolarlık yeni net girişle alım serisinin devam etmesi, kurumsal ilginin canlı kaldığını ve olası düşüşlerde güçlü bir likidite tabanı oluştuğunu gösteriyor.

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