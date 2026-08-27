İki günlük düşüşün ardından ibre tersine döndü: Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul, iki günlük düşüşün ardından yakaladığı yukarı yönlü ivmeyi sürdürerek yükselişine kaldığı yerden devam ediyor. Hafta ortasına alıcılı başlayan BIST 100 endeksi, gün geneline yayılan alımlarla kazanımlarını korumayı başardı. Çarşamba gününü yüzde 0,95 oranında değer artışı ve 137,50 puanlık kazançla tamamlayan endeks, seansı 14 bin 610,92 puandan kapattı.

Haftanın dördüncü işlem gününe de pozitif seyrini taşıyan Borsa İstanbul, Perşembe gününün açılışını yükselişle yaptı. Güne yüzde 0,24 oranında değer artışıyla başlayan BIST 100 endeksi, 35,56 puanlık yükseliş kaydederek haftanın dördüncü seansına 14 bin 646,48 puandan giriş yaptı.

27 AĞUSTOS 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

27 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim TKNKA 150,90 %9,99 HALKB 41,92 %9,97 FENER 3,52 %9,66 ISVEA 89,50 %6,29 CITAS 124,00 %5,44

27 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim TEHOL 33,70 %-9,99 GUNDG 1.750,00 %-9,98 ODINE 1.820,00 %-5,75 HEDEF 100,00 %-3,38 DOGUB 67,20 %-3,24

27 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) TKNKA 150,90 1.043.737.122,30 TEHOL 33,70 447.625.338,70 THYAO 309,50 117.432.656,50 HALKB 41,92 100.747.216,32 ASELS 400,00 98.795.600,00

27 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

27 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

27 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

27 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 74.29 Motorin 77.43 LPG 33.79

27 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI