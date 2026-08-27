Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi İki günlük düşüşün ardından ibre tersine döndü: Borsa güne yükselişle başladı

İki günlük düşüşün ardından ibre tersine döndü: Borsa güne yükselişle başladı

İki günlük düşüşün ardından yakaladığı ivmeyi koruyan Borsa İstanbul, haftanın dördüncü işlem gününe de primli başladı. Güne yüzde 0,24 artışla giren BIST 100 endeksi, 35,56 puanlık yükselişle 14 bin 646,48 puana ulaştı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
İki günlük düşüşün ardından ibre tersine döndü: Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul, iki günlük düşüşün ardından yakaladığı yukarı yönlü ivmeyi sürdürerek yükselişine kaldığı yerden devam ediyor. Hafta ortasına alıcılı başlayan BIST 100 endeksi, gün geneline yayılan alımlarla kazanımlarını korumayı başardı. Çarşamba gününü yüzde 0,95 oranında değer artışı ve 137,50 puanlık kazançla tamamlayan endeks, seansı 14 bin 610,92 puandan kapattı.

Haftanın dördüncü işlem gününe de pozitif seyrini taşıyan Borsa İstanbul, Perşembe gününün açılışını yükselişle yaptı. Güne yüzde 0,24 oranında değer artışıyla başlayan BIST 100 endeksi, 35,56 puanlık yükseliş kaydederek haftanın dördüncü seansına 14 bin 646,48 puandan giriş yaptı.

27 AĞUSTOS 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 14.576
Günlük değişim %-0.24
Gün içi düşük 14.570
Gün içi yüksek 14.699
Önceki kapanış 14.611
Saat 13:00

27 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
TKNKA 150,90 %9,99
HALKB 41,92 %9,97
FENER 3,52 %9,66
ISVEA 89,50 %6,29
CITAS 124,00 %5,44

27 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
TEHOL 33,70 %-9,99
GUNDG 1.750,00 %-9,98
ODINE 1.820,00 %-5,75
HEDEF 100,00 %-3,38
DOGUB 67,20 %-3,24

27 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
TKNKA 150,90 1.043.737.122,30
TEHOL 33,70 447.625.338,70
THYAO 309,50 117.432.656,50
HALKB 41,92 100.747.216,32
ASELS 400,00 98.795.600,00

27 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 7.059,79₺
Satış 7.066,09₺
Krizler güvenli limana yaradı: Altında yükseliş serisi kaldığı yerden devam ediyorKrizler güvenli limana yaradı: Altında yükseliş serisi kaldığı yerden devam ediyor

27 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 105,50₺
Satış 105,53₺
Değerli madenlerde hareketli saatler: Gümüş de yükseliş kervanına katıldıDeğerli madenlerde hareketli saatler: Gümüş de yükseliş kervanına katıldı

27 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,13₺ 48,14₺ %0.05 13:00
Euro (EUR) 56,16₺ 56,17₺ %0.20 13:00
Sterlin (GBP) 65,54₺ 65,56₺ %0.17 13:00
Dövizin ateşini söndürmek zor: Dolar, euro ve sterlinde yön tekrar yukarıDövizin ateşini söndürmek zor: Dolar, euro ve sterlinde yön tekrar yukarı

27 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 74.29
Motorin 77.43
LPG 33.79
Tahminlerin bile üzerine çıktı: Motorine dev indirim geldiTahminlerin bile üzerine çıktı: Motorine dev indirim geldi

27 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 79.986$
Değişim %1,97
Baskıya rağmen geri adım atmadı: Bitcoin için gözler kritik barajdaBaskıya rağmen geri adım atmadı: Bitcoin için gözler kritik barajda
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Borsa Borsa İstanbul BIST Ekonomi Piyasalar
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro