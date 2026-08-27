İki günlük düşüşün ardından ibre tersine döndü: Borsa güne yükselişle başladı
İki günlük düşüşün ardından yakaladığı ivmeyi koruyan Borsa İstanbul, haftanın dördüncü işlem gününe de primli başladı. Güne yüzde 0,24 artışla giren BIST 100 endeksi, 35,56 puanlık yükselişle 14 bin 646,48 puana ulaştı.
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Borsa İstanbul, iki günlük düşüşün ardından yakaladığı yukarı yönlü ivmeyi sürdürerek yükselişine kaldığı yerden devam ediyor. Hafta ortasına alıcılı başlayan BIST 100 endeksi, gün geneline yayılan alımlarla kazanımlarını korumayı başardı. Çarşamba gününü yüzde 0,95 oranında değer artışı ve 137,50 puanlık kazançla tamamlayan endeks, seansı 14 bin 610,92 puandan kapattı.
Haftanın dördüncü işlem gününe de pozitif seyrini taşıyan Borsa İstanbul, Perşembe gününün açılışını yükselişle yaptı. Güne yüzde 0,24 oranında değer artışıyla başlayan BIST 100 endeksi, 35,56 puanlık yükseliş kaydederek haftanın dördüncü seansına 14 bin 646,48 puandan giriş yaptı.
27 AĞUSTOS 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI
|BIST 100
|Son
|14.576
|Günlük değişim
|%-0.24
|Gün içi düşük
|14.570
|Gün içi yüksek
|14.699
|Önceki kapanış
|14.611
|Saat
|13:00
27 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|TKNKA
|150,90
|%9,99
|HALKB
|41,92
|%9,97
|FENER
|3,52
|%9,66
|ISVEA
|89,50
|%6,29
|CITAS
|124,00
|%5,44
27 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Son (TL)
|Günlük Değişim
|TEHOL
|33,70
|%-9,99
|GUNDG
|1.750,00
|%-9,98
|ODINE
|1.820,00
|%-5,75
|HEDEF
|100,00
|%-3,38
|DOGUB
|67,20
|%-3,24
27 AĞUSTOS 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
|Son (TL)
|Hacim (TL)
|TKNKA
|150,90
|1.043.737.122,30
|TEHOL
|33,70
|447.625.338,70
|THYAO
|309,50
|117.432.656,50
|HALKB
|41,92
|100.747.216,32
|ASELS
|400,00
|98.795.600,00
27 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?
27 AĞUSTOS 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
27 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|48,13₺
|48,14₺
|%0.05
|13:00
|Euro (EUR)
|56,16₺
|56,17₺
|%0.20
|13:00
|Sterlin (GBP)
|65,54₺
|65,56₺
|%0.17
|13:00
27 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|74.29
|Motorin
|77.43
|LPG
|33.79
27 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi