Değerli madenlerde hareketli saatler: Gümüş de yükseliş kervanına katıldı

Dolar üzerindeki değer kaybı endişelerinin sürmesi, altındaki yükseliş hareketinin gümüş tarafında da karşılık bulmasını sağladı. Piyasalarda gözler Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole sempozyumunda yapacağı konuşmaya ve ABD'deki yüksek enflasyonun faiz patikasına etkilerine çevrilmişken, tırmanan jeopolitik gerilimler ve diplomasi trafiği değerli metallerdeki genel yukarı yönlü eğilimi destekliyor. Bu küresel ortamda yükseliş kervanına katılan gram gümüş 105 ile 107 TL aralığında dalgalı bir seyir izliyor.

Küresel piyasalarda ise altın tarafındaki güçlü primlenme gümüşü desteklese de kritik direnç seviyeleri henüz aşılabilmiş değil. Jeopolitik risklerin diri tuttuğu güvenli liman talebiyle hareket eden ons gümüş 68 ile 69 dolar bandında gidip gelmeye devam ederken, henüz psikolojik eşik olan 70 dolar sınırını geçebilmiş değil.

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