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Halk TV Ekonomi Değerli madenlerde hareketli saatler: Gümüş de yükseliş kervanına katıldı

Değerli madenlerde hareketli saatler: Gümüş de yükseliş kervanına katıldı

Doların kan kaybetmesi altın ile birlikte gümüşü de yukarı taşıdı. Küresel piyasalarda ons gümüş 68-69 dolar bandında psikolojik sınırı zorlarken, iç piyasada gram gümüş 105-107 lira seviyesinde dalgalanıyor.

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Değerli madenlerde hareketli saatler: Gümüş de yükseliş kervanına katıldı
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Dolar üzerindeki değer kaybı endişelerinin sürmesi, altındaki yükseliş hareketinin gümüş tarafında da karşılık bulmasını sağladı. Piyasalarda gözler Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole sempozyumunda yapacağı konuşmaya ve ABD'deki yüksek enflasyonun faiz patikasına etkilerine çevrilmişken, tırmanan jeopolitik gerilimler ve diplomasi trafiği değerli metallerdeki genel yukarı yönlü eğilimi destekliyor. Bu küresel ortamda yükseliş kervanına katılan gram gümüş 105 ile 107 TL aralığında dalgalı bir seyir izliyor.

Küresel piyasalarda ise altın tarafındaki güçlü primlenme gümüşü desteklese de kritik direnç seviyeleri henüz aşılabilmiş değil. Jeopolitik risklerin diri tuttuğu güvenli liman talebiyle hareket eden ons gümüş 68 ile 69 dolar bandında gidip gelmeye devam ederken, henüz psikolojik eşik olan 70 dolar sınırını geçebilmiş değil.

27 AĞUSTOS 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 106,71₺ 106,75₺ %1.35 07:45
Ons Gümüş $ 68,96$ 68,98$ %1.27 07:45

27 AĞUSTOS 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 106,71₺
Satış 106,75₺

27 AĞUSTOS 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 68,96$
Satış 68,98$

27 AĞUSTOS 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 7.119,25₺
Satış 7.125,57₺
Krizler güvenli limana yaradı: Altında yükseliş serisi kaldığı yerden devam ediyorKrizler güvenli limana yaradı: Altında yükseliş serisi kaldığı yerden devam ediyor

27 AĞUSTOS 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,13₺ 48,14₺ %0.04 07:45
Euro (EUR) 56,21₺ 56,23₺ %0.29 07:45
Sterlin (GBP) 65,55₺ 65,62₺ %0.22 07:44
Dövizin ateşini söndürmek zor: Dolar, euro ve sterlinde yön tekrar yukarıDövizin ateşini söndürmek zor: Dolar, euro ve sterlinde yön tekrar yukarı

27 AĞUSTOS 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 74.29
Motorin 77.43
LPG 33.79

27 AĞUSTOS 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.611
Değişim %0,00

27 AĞUSTOS 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 78.814$
Değişim %0,48
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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