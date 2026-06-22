Diplomasi masası gümüşü taşımaya yetmedi
ABD-İran görüşmelerindeki ilerleme gümüş fiyatlarına toparlanma getirdi. Geçen haftaki dip seviyesinin ardından 99,87 lirayı görerek 100 lira sınırını test eden gram gümüşün yanında ons gümüş de 66,81 dolara kadar tırmandı.
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Gram gümüş, geçen haftaki 94 TL'lik düşük seviyesinin ardından toparlanmaya geçti. ABD ve İran'ın üst düzey yetkilileri arasındaki ilk görüşme turu İsviçre'de sona erdi, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü iyi bir ilerleme sağlandığını belirtti. Arabulucu Katar ve Pakistan'ın ortak açıklamasına göre taraflar 60 gün içinde nihai anlaşma için çizilen yol haritasında uzlaştı.
Gram gümüş günün erken saatlerinde 99,87 TL'ye çıkarak 100 TL sınırını test etti, sonrasında yeniden düşüşe geçti. Ons gümüş ise geçen hafta gördüğü 63,43 dolar seviyesinin ardından 66,81 dolara yükseldi, ardından gerilemeye başladı.
22 HAZİRAN 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram Gümüş TL
|97,94₺
|97,96₺
|%1.50
|07:51
|Ons Gümüş $
|65,57$
|65,58$
|%1.48
|07:52
22 HAZİRAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?
22 HAZİRAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?
22 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
22 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,45₺
|46,46₺
|%0.04
|07:52
|Euro (EUR)
|53,25₺
|53,27₺
|%0.00
|07:52
|Sterlin (GBP)
|61,39₺
|61,41₺
|%-0.17
|07:52
22 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.19
|Motorin
|64.45
|LPG
|31.99
22 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
22 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi