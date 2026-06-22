Diplomasi masası gümüşü taşımaya yetmedi

Gram gümüş, geçen haftaki 94 TL'lik düşük seviyesinin ardından toparlanmaya geçti. ABD ve İran'ın üst düzey yetkilileri arasındaki ilk görüşme turu İsviçre'de sona erdi, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü iyi bir ilerleme sağlandığını belirtti. Arabulucu Katar ve Pakistan'ın ortak açıklamasına göre taraflar 60 gün içinde nihai anlaşma için çizilen yol haritasında uzlaştı.

Gram gümüş günün erken saatlerinde 99,87 TL'ye çıkarak 100 TL sınırını test etti, sonrasında yeniden düşüşe geçti. Ons gümüş ise geçen hafta gördüğü 63,43 dolar seviyesinin ardından 66,81 dolara yükseldi, ardından gerilemeye başladı.

22 HAZİRAN 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

22 HAZİRAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

22 HAZİRAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

22 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

22 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

22 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.19 Motorin 64.45 LPG 31.99

22 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

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