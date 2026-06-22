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Halk TV Ekonomi Diplomasi masası gümüşü taşımaya yetmedi

Diplomasi masası gümüşü taşımaya yetmedi

ABD-İran görüşmelerindeki ilerleme gümüş fiyatlarına toparlanma getirdi. Geçen haftaki dip seviyesinin ardından 99,87 lirayı görerek 100 lira sınırını test eden gram gümüşün yanında ons gümüş de 66,81 dolara kadar tırmandı.

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Diplomasi masası gümüşü taşımaya yetmedi
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Gram gümüş, geçen haftaki 94 TL'lik düşük seviyesinin ardından toparlanmaya geçti. ABD ve İran'ın üst düzey yetkilileri arasındaki ilk görüşme turu İsviçre'de sona erdi, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü iyi bir ilerleme sağlandığını belirtti. Arabulucu Katar ve Pakistan'ın ortak açıklamasına göre taraflar 60 gün içinde nihai anlaşma için çizilen yol haritasında uzlaştı.

Gram gümüş günün erken saatlerinde 99,87 TL'ye çıkarak 100 TL sınırını test etti, sonrasında yeniden düşüşe geçti. Ons gümüş ise geçen hafta gördüğü 63,43 dolar seviyesinin ardından 66,81 dolara yükseldi, ardından gerilemeye başladı.

22 HAZİRAN 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 97,94₺ 97,96₺ %1.50 07:51
Ons Gümüş $ 65,57$ 65,58$ %1.48 07:52

22 HAZİRAN 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 97,94₺
Satış 97,96₺

22 HAZİRAN 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 65,57$
Satış 65,58$

22 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.302,26₺
Satış 6.309,65₺
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22 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,45₺ 46,46₺ %0.04 07:52
Euro (EUR) 53,25₺ 53,27₺ %0.00 07:52
Sterlin (GBP) 61,39₺ 61,41₺ %-0.17 07:52
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22 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.19
Motorin 64.45
LPG 31.99

22 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.735
Değişim %0,00

22 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 64.054$
Değişim %0,35
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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