Fed'in faiz mesajı barıştan da güçlü çıktı: Dolar rekordan rekora koşuyor

ABD ve İran'ın üst düzey yetkilileri arasındaki ilk görüşme turu İsviçre'de sona erdi, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü iyi bir ilerleme sağlandığını belirtti. Arabulucu Katar ve Pakistan'ın ortak açıklamasına göre taraflar 60 gün içinde nihai anlaşma için çizilen yol haritasında uzlaştı.

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın geçen haftaki enflasyon vurgusu, yatırımcıları faiz artırımın yakın olduğu sonucuna götürdü. Dolar endeksinin, savaş sürecinde ateşkes ve barış sinyalleriyle düşüşe geçtiği dönem geride kaldı. Warsh'ın açıklamalarının ardından dolar endeksi 100 puanın altına hiç inmedi, enflasyon ve faiz artırımı beklentileri ciddileşti.ABD doları, Türk lirası karşısında 46,47 seviyesiyle yeni rekorunu kırdı.

Yükselen dolar karşısında euro geriledi, geçen hafta 54 TL sınırına dayanan kur 53,27 TL seviyesine indi ve gün içinde dalgalı seyrediyor. Euro, son 5 günde yüzde 0,95 değer kaybetti.

Sterlin de geçen hafta başında 62,25 TL ile rekor kırmıştı, son bir ayda yüzde 0,23 değer kaybeden sterlin, yükselen dolar karşısında bugün dalgalanarak düşüşe geçti.

22 HAZİRAN 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

22 HAZİRAN 2026 DOLAR NE KADAR?

22 HAZİRAN 2026 EURO NE KADAR?

22 HAZİRAN 2026 STERLİN NE KADAR?

22 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

22 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

22 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.19 Motorin 64.45 LPG 31.99

22 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

22 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI