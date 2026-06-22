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Halk TV Ekonomi Fed'in faiz mesajı barıştan da güçlü çıktı: Dolar rekordan rekora koşuyor

Fed'in faiz mesajı barıştan da güçlü çıktı: Dolar rekordan rekora koşuyor

Fed'in faiz artırımı sinyalleri kurları hareketlendirdi. Güçlenen dolar endeksiyle birlikte ABD doları Türk lirası karşısında 46,47 seviyesini görerek tarihi rekorunu kırarken, euro ve sterlin cephesinde ise sert dalgalanmalar yaşandı.

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Fed'in faiz mesajı barıştan da güçlü çıktı: Dolar rekordan rekora koşuyor

ABD ve İran'ın üst düzey yetkilileri arasındaki ilk görüşme turu İsviçre'de sona erdi, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü iyi bir ilerleme sağlandığını belirtti. Arabulucu Katar ve Pakistan'ın ortak açıklamasına göre taraflar 60 gün içinde nihai anlaşma için çizilen yol haritasında uzlaştı.

Fed Başkanı Kevin Warsh'ın geçen haftaki enflasyon vurgusu, yatırımcıları faiz artırımın yakın olduğu sonucuna götürdü. Dolar endeksinin, savaş sürecinde ateşkes ve barış sinyalleriyle düşüşe geçtiği dönem geride kaldı. Warsh'ın açıklamalarının ardından dolar endeksi 100 puanın altına hiç inmedi, enflasyon ve faiz artırımı beklentileri ciddileşti.ABD doları, Türk lirası karşısında 46,47 seviyesiyle yeni rekorunu kırdı.

Yükselen dolar karşısında euro geriledi, geçen hafta 54 TL sınırına dayanan kur 53,27 TL seviyesine indi ve gün içinde dalgalı seyrediyor. Euro, son 5 günde yüzde 0,95 değer kaybetti.

Sterlin de geçen hafta başında 62,25 TL ile rekor kırmıştı, son bir ayda yüzde 0,23 değer kaybeden sterlin, yükselen dolar karşısında bugün dalgalanarak düşüşe geçti.

22 HAZİRAN 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,45₺ 46,46₺ %0.04 07:50
Euro (EUR) 53,24₺ 53,26₺ %-0.01 07:50
Sterlin (GBP) 61,38₺ 61,40₺ %-0.17 07:50
Kanada Doları 32,66₺ 32,82₺ %-0.26 07:50
İsviçre Frangı 57,49₺ 57,50₺ %-0.07 07:50
Japon Yeni 0,29₺ 0,29₺ %-0.23 07:47
Avustralya Doları 32,46₺ 32,62₺ %-0.09 07:50
Danimarka Kronu 7,10₺ 7,14₺ %-0.13 07:50
Norveç Kronu 4,78₺ 4,80₺ %-0.04 07:50
İsveç Kronu 4,83₺ 4,85₺ %-0.12 07:50
Çin Yuanı 6,85₺ 6,85₺ %0.06 07:50
Rus Rublesi 0,64₺ 0,64₺ %0.04 07:50
BAE Dirhemi 12,65₺ 12,65₺ %0.06 07:50
Suudi Arabistan Riyali 12,36₺ 12,43₺ %0.00 12:33

22 HAZİRAN 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 46,45₺
Satış 46,46₺

22 HAZİRAN 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 53,24₺
Satış 53,26₺

22 HAZİRAN 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 61,38₺
Satış 61,40₺

22 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.302,26₺
Satış 6.309,65₺
İran ve ABD el sıkıştı: Altın hareketlendiİran ve ABD el sıkıştı: Altın hareketlendi

22 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 97,91₺
Satış 97,94₺
Diplomasi masası gümüşü taşımaya yetmediDiplomasi masası gümüşü taşımaya yetmedi

22 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.19
Motorin 64.45
LPG 31.99

22 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.735
Değişim %-0,63

22 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 64.064$
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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