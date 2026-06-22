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Halk TV Ekonomi Bist 100 yeni haftaya yükselişle başladı: aon 1 ayda yüzde 6,71 büyüdü

Bist 100 yeni haftaya yükselişle başladı: aon 1 ayda yüzde 6,71 büyüdü

Borsa İstanbul, cuma günkü düşüşün ardından yeni haftaya moralli başladı. Son bir ayda yüzde 6,71 değer kazanan BIST 100 endeksi, haziranın dördüncü haftasının ilk işlem gününde yüzde 0,39 artışla 14 bin 791 puana ulaştı.

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Bist 100 yeni haftaya yükselişle başladı: aon 1 ayda yüzde 6,71 büyüdü

Borsa İstanbul geçen haftaya 14 bin 359,48 puandan başladı. Hafta boyunca yükselişini sürdüren endeks, haftanın son işlem gününde düşüşe geçti.

Bist 100, geçen cuma günü yüzde 0,63 değer kaybederek 92,85 puan düştü ve haftayı 14 bin 734,50 puandan kapattı. Endeks, son 1 haftada yüzde 1,99, son 1 ayda ise yüzde 6,71 değer kazandı.

22 Haziran sabahı haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan Bist 100, yüzde 0,39 artışla 56,78 puan yükseldi ve haziranın dördüncü haftasına 14 bin 791,28 puandan başladı.

22 HAZİRAN 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

BIST 100
Son 14.805
Günlük değişim %0.48
Gün içi düşük 14.783
Gün içi yüksek 14.845
Önceki kapanış 14.735
Saat 11:00

22 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
BRMEN 17,97 %9,98
BIGCH 8,46 %9,87
PSDTC 130,20 %9,50
DGGYO 46,00 %8,29
BOBET 20,98 %5,37

22 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim
SEKUR 8,37 %-10,00
EMPAE 95,50 %-9,99
KONTR 4,99 %-9,93
ANELE 101,30 %-7,74
VERUS 588,00 %-6,07

22 HAZİRAN 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL)
SELEC 175,00 288.246.700,00
DMRGD 11,08 154.989.333,56
KRDMB 120,00 132.311.880,00
THYAO 328,50 122.130.387,00
AKBNK 82,50 83.772.150,00

22 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.302,26₺
Satış 6.309,65₺
İran ve ABD el sıkıştı: Altın hareketlendiİran ve ABD el sıkıştı: Altın hareketlendi

22 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 98,88₺
Satış 98,92₺
Diplomasi masası gümüşü taşımaya yetmediDiplomasi masası gümüşü taşımaya yetmedi

22 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,46₺ 46,47₺ %0.05 10:59
Euro (EUR) 53,22₺ 53,23₺ %-0.07 11:00
Sterlin (GBP) 61,35₺ 61,36₺ %-0.24 11:00
Fed'in faiz mesajı barıştan da güçlü çıktı: Dolar rekordan rekora koşuyorFed'in faiz mesajı barıştan da güçlü çıktı: Dolar rekordan rekora koşuyor

22 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.19
Motorin 64.45
LPG 31.99
İran-ABD uzlaştı, petrol fiyatları geriledi: Pompaya ne zaman yansıyacak?İran-ABD uzlaştı, petrol fiyatları geriledi: Pompaya ne zaman yansıyacak?

22 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 64.230$
Değişim %0,63
Bitcoin sıkıştı kaldı: Barış sinyali bile kriptoyu kurtaramadıBitcoin sıkıştı kaldı: Barış sinyali bile kriptoyu kurtaramadı
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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