İran-ABD uzlaştı, petrol fiyatları geriledi: Pompaya ne zaman yansıyacak?
ABD ile İran'ın İsviçre'deki görüşmelerinden çıkan 60 günlük yol haritası kararı, petrol fiyatlarında düşüşü tetikledi. Küresel piyasalarda Brent petrolün varili 78 dolara kadar gerilerken, iç piyasada akaryakıt fiyatlarında değişiklik yaşanmadı.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
22 Haziran sabahı itibarıyla, 19 Haziran'da benzine gelen indirimden bu yana akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı.
ABD ve İran'ın üst düzey yetkilileri arasındaki ilk görüşme turu İsviçre'de sona erdi, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü iyi bir ilerleme sağlandığını belirtti. Arabulucu Katar ve Pakistan'ın ortak açıklamasına göre tarafların 60 gün içinde nihai anlaşma için çizilen yol haritasında uzlaşması, petrol fiyatlarında yeniden düşüşü tetikledi. Brent petrol, 80 dolardan 78 dolara geriledi.
Hürmüz Boğazı'nın durumuna ilişkin belirsizlik sürüyor. ABD, boğazın açık olduğunu savunurken İran kapalı olduğunu söylüyor, geçişlerde de aksamalar yaşandığı bildiriliyor.
22 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.19
|Motorin
|64.45
|LPG
|31.99
22 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.03
|Motorin
|64.29
|LPG
|31.39
22 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|63.14
|Motorin
|65.55
|LPG
|31.97
22 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|63.42
|Motorin
|65.82
|LPG
|31.79
22 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
22 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
22 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,46₺
|46,46₺
|%0.05
|09:25
|Euro (EUR)
|53,28₺
|53,28₺
|%0.04
|09:25
|Sterlin (GBP)
|61,42₺
|61,43₺
|%-0.12
|09:26
22 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
22 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi