İran-ABD uzlaştı, petrol fiyatları geriledi: Pompaya ne zaman yansıyacak?

22 Haziran sabahı itibarıyla, 19 Haziran'da benzine gelen indirimden bu yana akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

ABD ve İran'ın üst düzey yetkilileri arasındaki ilk görüşme turu İsviçre'de sona erdi, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü iyi bir ilerleme sağlandığını belirtti. Arabulucu Katar ve Pakistan'ın ortak açıklamasına göre tarafların 60 gün içinde nihai anlaşma için çizilen yol haritasında uzlaşması, petrol fiyatlarında yeniden düşüşü tetikledi. Brent petrol, 80 dolardan 78 dolara geriledi.

Hürmüz Boğazı'nın durumuna ilişkin belirsizlik sürüyor. ABD, boğazın açık olduğunu savunurken İran kapalı olduğunu söylüyor, geçişlerde de aksamalar yaşandığı bildiriliyor.

22 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.19 Motorin 64.45 LPG 31.99

22 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.03 Motorin 64.29 LPG 31.39

22 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 63.14 Motorin 65.55 LPG 31.97

22 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 63.42 Motorin 65.82 LPG 31.79

22 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

22 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

22 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

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