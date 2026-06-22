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Halk TV Ekonomi İran-ABD uzlaştı, petrol fiyatları geriledi: Pompaya ne zaman yansıyacak?

İran-ABD uzlaştı, petrol fiyatları geriledi: Pompaya ne zaman yansıyacak?

ABD ile İran'ın İsviçre'deki görüşmelerinden çıkan 60 günlük yol haritası kararı, petrol fiyatlarında düşüşü tetikledi. Küresel piyasalarda Brent petrolün varili 78 dolara kadar gerilerken, iç piyasada akaryakıt fiyatlarında değişiklik yaşanmadı.

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İran-ABD uzlaştı, petrol fiyatları geriledi: Pompaya ne zaman yansıyacak?
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22 Haziran sabahı itibarıyla, 19 Haziran'da benzine gelen indirimden bu yana akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

ABD ve İran'ın üst düzey yetkilileri arasındaki ilk görüşme turu İsviçre'de sona erdi, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü iyi bir ilerleme sağlandığını belirtti. Arabulucu Katar ve Pakistan'ın ortak açıklamasına göre tarafların 60 gün içinde nihai anlaşma için çizilen yol haritasında uzlaşması, petrol fiyatlarında yeniden düşüşü tetikledi. Brent petrol, 80 dolardan 78 dolara geriledi.

Hürmüz Boğazı'nın durumuna ilişkin belirsizlik sürüyor. ABD, boğazın açık olduğunu savunurken İran kapalı olduğunu söylüyor, geçişlerde de aksamalar yaşandığı bildiriliyor.

Brent Petrol
Değer 78,50$
Değişim %-2,33

22 HAZİRAN 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.19
Motorin 64.45
LPG 31.99

22 HAZİRAN 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.03
Motorin 64.29
LPG 31.39

22 HAZİRAN 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 63.14
Motorin 65.55
LPG 31.97

22 HAZİRAN 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 63.42
Motorin 65.82
LPG 31.79

22 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.302,26₺
Satış 6.309,65₺
İran ve ABD el sıkıştı: Altın hareketlendiİran ve ABD el sıkıştı: Altın hareketlendi

22 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 99,42₺
Satış 99,45₺
Diplomasi masası gümüşü taşımaya yetmediDiplomasi masası gümüşü taşımaya yetmedi

22 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,46₺ 46,46₺ %0.05 09:25
Euro (EUR) 53,28₺ 53,28₺ %0.04 09:25
Sterlin (GBP) 61,42₺ 61,43₺ %-0.12 09:26
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22 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.735
Değişim %0,00

22 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 64.253$
Değişim %0,67
Bitcoin sıkıştı kaldı: Barış sinyali bile kriptoyu kurtaramadıBitcoin sıkıştı kaldı: Barış sinyali bile kriptoyu kurtaramadı
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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