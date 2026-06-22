Bitcoin sıkıştı kaldı: Barış sinyali bile kriptoyu kurtaramadı
ABD-İran görüşmelerindeki uzlaşma havasına rağmen kripto para piyasası dip seviyelerden kurtulamadı. Fon çıkışları ve küresel belirsizlikle sarsılan piyasada, 64 bin dolar sınırında seyreden Bitcoin cephesinde tedirginlik sürüyor.
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Bitcoin ve Ethereum, ABD-İran görüşmelerinde varılan uzlaşmaya rağmen son bir haftanın en düşük seviyesinden çıkamadı. Bitcoin 64 bin dolar civarında hareket ederken, fiyattaki ani hareketlerin yatırımcıların kısa vadeli alım satım işlemlerinden kaynaklandığı belirtiliyor.
Küresel ekonomideki belirsizlik ve kripto para fonlarından çıkışların sürmesi piyasada tedirginliği artırıyor.
22 HAZİRAN 2026 CANLI KRİPTO PARALAR
|Fiyat
|Günlük değişim
|24s düşük
|24s yüksek
|24s hacim
|Bitcoin (BTC)
|64.198$
|%0.58
|63.283$
|64.824$
|-
|Ethereum (ETH)
|1.747$
|%1.52
|1.703$
|1.760$
|-
22 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|SKYAI (SKYAI)
|0,3929 $
|+%11,66
|OFFICIAL TRUMP (TRUMP)
|1,91 $
|+%6,73
|Worldcoin (WLD)
|0,6365 $
|+%6,10
22 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER
|Fiyat
|24s Değişim
|Humanity (H)
|0,1759 $
|-%10,55
|Aerodrome Finance (AERO)
|0,5081 $
|-%7,49
|DeXe (DEXE)
|13,54 $
|-%6,99
22 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?
22 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
22 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,46₺
|46,47₺
|%0.05
|10:57
|Euro (EUR)
|53,21₺
|53,22₺
|%-0.08
|10:57
|Sterlin (GBP)
|61,33₺
|61,34₺
|%-0.26
|10:57
22 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.19
|Motorin
|64.45
|LPG
|31.99
22 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi