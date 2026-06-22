Bitcoin sıkıştı kaldı: Barış sinyali bile kriptoyu kurtaramadı

Bitcoin ve Ethereum, ABD-İran görüşmelerinde varılan uzlaşmaya rağmen son bir haftanın en düşük seviyesinden çıkamadı. Bitcoin 64 bin dolar civarında hareket ederken, fiyattaki ani hareketlerin yatırımcıların kısa vadeli alım satım işlemlerinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Küresel ekonomideki belirsizlik ve kripto para fonlarından çıkışların sürmesi piyasada tedirginliği artırıyor.

22 HAZİRAN 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

22 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim SKYAI (SKYAI) 0,3929 $ +%11,66 OFFICIAL TRUMP (TRUMP) 1,91 $ +%6,73 Worldcoin (WLD) 0,6365 $ +%6,10

22 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim Humanity (H) 0,1759 $ -%10,55 Aerodrome Finance (AERO) 0,5081 $ -%7,49 DeXe (DEXE) 13,54 $ -%6,99

22 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

22 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

22 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

22 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.19 Motorin 64.45 LPG 31.99

22 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ