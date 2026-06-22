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Halk TV Ekonomi Bitcoin sıkıştı kaldı: Barış sinyali bile kriptoyu kurtaramadı

Bitcoin sıkıştı kaldı: Barış sinyali bile kriptoyu kurtaramadı

ABD-İran görüşmelerindeki uzlaşma havasına rağmen kripto para piyasası dip seviyelerden kurtulamadı. Fon çıkışları ve küresel belirsizlikle sarsılan piyasada, 64 bin dolar sınırında seyreden Bitcoin cephesinde tedirginlik sürüyor.

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Bitcoin sıkıştı kaldı: Barış sinyali bile kriptoyu kurtaramadı
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Bitcoin ve Ethereum, ABD-İran görüşmelerinde varılan uzlaşmaya rağmen son bir haftanın en düşük seviyesinden çıkamadı. Bitcoin 64 bin dolar civarında hareket ederken, fiyattaki ani hareketlerin yatırımcıların kısa vadeli alım satım işlemlerinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Küresel ekonomideki belirsizlik ve kripto para fonlarından çıkışların sürmesi piyasada tedirginliği artırıyor.

22 HAZİRAN 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 64.198$ %0.58 63.283$ 64.824$ -
Ethereum (ETH) 1.747$ %1.52 1.703$ 1.760$ -

22 HAZİRAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
SKYAI (SKYAI) 0,3929 $ +%11,66
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) 1,91 $ +%6,73
Worldcoin (WLD) 0,6365 $ +%6,10

22 HAZİRAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
Humanity (H) 0,1759 $ -%10,55
Aerodrome Finance (AERO) 0,5081 $ -%7,49
DeXe (DEXE) 13,54 $ -%6,99

22 HAZİRAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.302,26₺
Satış 6.309,65₺
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22 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 98,90₺
Satış 98,92₺
Diplomasi masası gümüşü taşımaya yetmediDiplomasi masası gümüşü taşımaya yetmedi

22 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,46₺ 46,47₺ %0.05 10:57
Euro (EUR) 53,21₺ 53,22₺ %-0.08 10:57
Sterlin (GBP) 61,33₺ 61,34₺ %-0.26 10:57
Fed'in faiz mesajı barıştan da güçlü çıktı: Dolar rekordan rekora koşuyorFed'in faiz mesajı barıştan da güçlü çıktı: Dolar rekordan rekora koşuyor

22 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.19
Motorin 64.45
LPG 31.99
İran-ABD uzlaştı, petrol fiyatları geriledi: Pompaya ne zaman yansıyacak?İran-ABD uzlaştı, petrol fiyatları geriledi: Pompaya ne zaman yansıyacak?

22 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.810
Değişim %0,51
Bist 100 yeni haftaya yükselişle başladı: aon 1 ayda yüzde 6,71 büyüdüBist 100 yeni haftaya yükselişle başladı: aon 1 ayda yüzde 6,71 büyüdü
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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