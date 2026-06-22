İran ve ABD el sıkıştı: Altın hareketlendi
ABD-İran görüşmelerindeki ilerleme altına toparlanma getirdi. Haftaya 6 bin 200 liranın altında başlayan gram altın 6 bin 300 lira sınırını test ederken, 4 bin 150 dolardan güne başlayan ons altın ise 4 bin 200 doların üzerini gördü.
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Altın, geçen seansta gördüğü bir haftanın en düşük seviyesinin ardından toparlanmaya geçti. ABD ve İran'ın üst düzey yetkilileri arasındaki ilk görüşme turu İsviçre'de sona erdi, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü iyi bir ilerleme sağlandığını belirtti. Arabulucu Katar ve Pakistan'ın ortak açıklamasına göre taraflar 60 gün içinde nihai anlaşma için çizilen yol haritasında uzlaştı.
Gram altın haftaya 6 bin 200 TL'nin hemen altında başladı, İran-ABD görüşmeleri sürerken 6 bin 300 TL sınırını test ettikten sonra yeniden düşüşe geçti. Haftaya 4 bin 150 dolardan başlayan ons altın ise 4 bin 200 doların üzerine çıktı, ardından 4 bin 170 dolara kadar geriledi.
22 HAZİRAN 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Gram Altın TL
|6.243,15₺
|6.244,49₺
|%0.63
|07:52
|Ons Altın $
|4.180,13$
|4.180,58$
|%0.59
|07:53
|Çeyrek Altın TL
|10.887,76₺
|11.519,53₺
|%0.00
|14:28
|Yarım Altın TL
|21.913,34₺
|23.108,04₺
|%0.00
|14:28
|Külçe Altın $
|135.000,00$
|135.100,00$
|%0.00
|12:54
22 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?
22 HAZİRAN 2026 ONS ALTIN NE KADAR?
22 HAZİRAN 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?
22 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?
22 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?
|Alış
|Satış
|Günlük değişim
|Saat
|Dolar (USD)
|46,45₺
|46,46₺
|%0.04
|07:53
|Euro (EUR)
|53,25₺
|53,26₺
|%0.00
|07:52
|Sterlin (GBP)
|61,39₺
|61,40₺
|%-0.17
|07:53
22 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?
|Fiyat (₺/Litre)
|Benzin
|62.19
|Motorin
|64.45
|LPG
|31.99
22 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ
22 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi