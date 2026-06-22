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Halk TV Ekonomi İran ve ABD el sıkıştı: Altın hareketlendi

İran ve ABD el sıkıştı: Altın hareketlendi

ABD-İran görüşmelerindeki ilerleme altına toparlanma getirdi. Haftaya 6 bin 200 liranın altında başlayan gram altın 6 bin 300 lira sınırını test ederken, 4 bin 150 dolardan güne başlayan ons altın ise 4 bin 200 doların üzerini gördü.

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İran ve ABD el sıkıştı: Altın hareketlendi
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Altın, geçen seansta gördüğü bir haftanın en düşük seviyesinin ardından toparlanmaya geçti. ABD ve İran'ın üst düzey yetkilileri arasındaki ilk görüşme turu İsviçre'de sona erdi, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü iyi bir ilerleme sağlandığını belirtti. Arabulucu Katar ve Pakistan'ın ortak açıklamasına göre taraflar 60 gün içinde nihai anlaşma için çizilen yol haritasında uzlaştı.

Gram altın haftaya 6 bin 200 TL'nin hemen altında başladı, İran-ABD görüşmeleri sürerken 6 bin 300 TL sınırını test ettikten sonra yeniden düşüşe geçti. Haftaya 4 bin 150 dolardan başlayan ons altın ise 4 bin 200 doların üzerine çıktı, ardından 4 bin 170 dolara kadar geriledi.

22 HAZİRAN 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Altın TL 6.243,15₺ 6.244,49₺ %0.63 07:52
Ons Altın $ 4.180,13$ 4.180,58$ %0.59 07:53
Çeyrek Altın TL 10.887,76₺ 11.519,53₺ %0.00 14:28
Yarım Altın TL 21.913,34₺ 23.108,04₺ %0.00 14:28
Külçe Altın $ 135.000,00$ 135.100,00$ %0.00 12:54

22 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.302,26₺
Satış 6.309,65₺

22 HAZİRAN 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

Altın (XAU/USD)
Alış 4.180,13$
Satış 4.180,58$

22 HAZİRAN 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

Altın (KG/Dolar)
Alış 135.000,00$
Satış 135.100,00$

22 HAZİRAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 97,94₺
Satış 97,97₺
Diplomasi masası gümüşü taşımaya yetmediDiplomasi masası gümüşü taşımaya yetmedi

22 HAZİRAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 46,45₺ 46,46₺ %0.04 07:53
Euro (EUR) 53,25₺ 53,26₺ %0.00 07:52
Sterlin (GBP) 61,39₺ 61,40₺ %-0.17 07:53
Fed'in faiz mesajı barıştan da güçlü çıktı: Dolar rekordan rekora koşuyorFed'in faiz mesajı barıştan da güçlü çıktı: Dolar rekordan rekora koşuyor

22 HAZİRAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 62.19
Motorin 64.45
LPG 31.99

22 HAZİRAN 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 14.735
Değişim %-0,63

22 HAZİRAN 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 64.060$
Değişim %0,36
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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