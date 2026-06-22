İran ve ABD el sıkıştı: Altın hareketlendi

Altın, geçen seansta gördüğü bir haftanın en düşük seviyesinin ardından toparlanmaya geçti. ABD ve İran'ın üst düzey yetkilileri arasındaki ilk görüşme turu İsviçre'de sona erdi, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü iyi bir ilerleme sağlandığını belirtti. Arabulucu Katar ve Pakistan'ın ortak açıklamasına göre taraflar 60 gün içinde nihai anlaşma için çizilen yol haritasında uzlaştı.

Gram altın haftaya 6 bin 200 TL'nin hemen altında başladı, İran-ABD görüşmeleri sürerken 6 bin 300 TL sınırını test ettikten sonra yeniden düşüşe geçti. Haftaya 4 bin 150 dolardan başlayan ons altın ise 4 bin 200 doların üzerine çıktı, ardından 4 bin 170 dolara kadar geriledi.

22 HAZİRAN 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

22 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

22 HAZİRAN 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

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Fiyat (₺/Litre) Benzin 62.19 Motorin 64.45 LPG 31.99

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