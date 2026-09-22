Borsa İstanbul haftanın ikinci gününe satıcılı başladı

Borsa İstanbul'da yeni haftanın ilk seansı, son günlerin en sert dalgalanmalarından birine sahne olduktan sonra kapanışa doğru gelen alımlarla yönünü yukarı çevirdi. Dün haftaya 115,88 puanlık kayıpla satıcılı bir başlangıç yapan BIST 100 endeksi, seans içinde satış baskısının derinleşmesiyle 13 bin kritik eşiğinin de altına sarkarak 12 bin 897,34 puana kadar çekildi. Dip seviyelerden gelen tepki alımlarıyla toparlanmayı başaran endeks, günü yüzde 0,40 oranında değer kazancı ve 53,27 puanlık artışla 13 bin 337,69 puandan tamamladı.

Haftanın ikinci işlem günü olan salı seansına ise Borsa İstanbul yeniden satıcılı bir seyirle giriş yaptı. Dünkü kapanışına kıyasla 101,12 puan ve yüzde 0,76 oranında azalış kaydeden BIST 100 endeksi, güne 13 bin 236,57 puandan başlayarak negatif bölgede açılış yaptı.

Piyasa aktörleri, SPK'nın fon tasfiyelerine ilişkin getirdiği süreyi 6 aya çıkaran esneme adımının etkilerini ve kredili pozisyon tasfiyelerinin seyrini izlemeyi sürdürürken, küresel faiz artırımlarının yarattığı baskı iç piyasada temkinli ve dalgalı görünümün korunmasında etkili oluyor.

22 EYLÜL 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

22 EYLÜL 2026 EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim KERVN 7,64 %9,93 TRMET 140,80 %8,56 UNLU 13,44 %5,49 VKING 18,25 %4,70 MOBTL 10,40 %4,52

22 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim IHAAS 33,66 %-10,00 TGSAS 117,00 %-10,00 KAPLM 198,00 %-10,00 KRDMB 71,55 %-10,00 DURKN 12,15 %-10,00

22 EYLÜL 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) THYAO 293,50 91.818.833,50 TRALT 52,00 48.835.488,00 ECZYT 190,90 48.079.883,10 ASELS 378,00 45.136.224,00 GENIL 6,62 39.827.330,06

22 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

22 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

22 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

22 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 80.40 Motorin 96.30 LPG 34.99

22 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI