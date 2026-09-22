Altın piyasasında çifte baskı fiyatların yönünü aşağı çevirdi

Bugün altın fiyatları, günün erken saatlerinde sergilediği hafif yukarı yönlü toparlanma çabasının ardından sabah saatlerinde yeniden satış baskısıyla karşılaşarak yönünü aşağı çevirdi. Küresel piyasalarda faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağına yönelik beklentilerin güç kazanması emtia üzerindeki baskıyı artırırken, yatırımcılar yeni para politikası ipuçlarını yakalayabilmek için Fed yetkililerinden gelecek açıklamalara odaklandı.

Bu hafta ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin sınırlı olması nedeniyle piyasa aktörleri, Fed'in Ekim ayında yeni bir faiz artırımına gidip gitmeyeceğine dair sinyalleri yetkililerin sözlü yönlendirmelerinde ve ham petrol fiyatlarının seyrinde arıyor. Hatırlanacağı üzere Fed, geçtiğimiz hafta politika faizini 25 baz puan artırmış ve önümüzdeki aylarda yeni artırımların masada olduğunun altını çizmişti.

Jeopolitik tarafta ise Orta Doğu'daki hareketlilik sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Husilere yönelik Amerikan hava saldırılarını son dakikada iptal ettiğine dair haberlerin ardından, Yemen'deki Husi güçleri Suudi destekli unsurların elindeki bölgeleri Kızıldeniz sahilinden koparmak amacıyla stratejik tepeleri ele geçirmek için yeni bir taarruz başlattı. Tırmanan bu askeri gerilime rağmen küresel faiz baskısının ağır basmasıyla ons altın uluslararası piyasalarda 4 bin 335 dolar civarına gerilerken, yurt içi piyasada gram altın da gevşeyerek 6 bin 815 TL seviyelerinden el değiştiriyor.

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