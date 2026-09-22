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Halk TV Ekonomi Fed'in yeni faiz sinyalleri emtiayı vurdu: Gümüş piyasası güne kayıpla başladı

Fed'in yeni faiz sinyalleri emtiayı vurdu: Gümüş piyasası güne kayıpla başladı

Fed'in faizde sıkılaşma sinyalleri ve artan maliyet baskısı gümüş piyasasını vurdu. Gümüş piyasasındaki satışlarla ons gümüş 66 dolara gerilerken gram gümüş ise 103 TL bandına çekildi.

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Fed'in yeni faiz sinyalleri emtiayı vurdu: Gümüş piyasası güne kayıpla başladı
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Gümüş piyasası da altın fiyatlarındaki yönü takip ederekn güne düşüşle başladı. Erken işlemlerde görülen sınırlı toparlanma çabası kalıcı olamazken, sabah saatleri itibarıyla artan satışlarla birlikte ibre yeniden aşağı döndü.

Fed'in geçtiğimiz haftaki faiz artırımının ardından önümüzdeki aylara dair yeni sıkılaşma sinyalleri vermesi ve petrol kaynaklı maliyet baskısının faizleri daha da yukarı çekeceği endişesi, faiz getirisi olmayan değerli metallerden satışları tetiklemesi ile ons gümüşün fiyatı 66 dolar seviyesinde dengelenirken, yurt içinde gram gümüş de düşüş eğilimiyle 103 TL bandından el değiştiriyor.

22 EYLÜL 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 103,00₺ 103,03₺ %-0.50 08:50
Ons Gümüş $ 65,64$ 65,65$ %-0.54 08:50

22 EYLÜL 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 103,00₺
Satış 103,03₺

22 EYLÜL 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 65,64$
Satış 65,65$

22 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.766,28₺
Satış 6.772,56₺
Altın piyasasında çifte baskı fiyatların yönünü aşağı çevirdiAltın piyasasında çifte baskı fiyatların yönünü aşağı çevirdi

22 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,82₺ 48,82₺ %0.05 08:50
Euro (EUR) 56,03₺ 56,05₺ %0.11 08:50
Sterlin (GBP) 65,36₺ 65,40₺ %0.15 08:50
Dolar dur durak bilmiyor: Tarihi zirvesini bir basamak daha taşıdıDolar dur durak bilmiyor: Tarihi zirvesini bir basamak daha taşıdı

22 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 80.40
Motorin 96.30
LPG 34.99

22 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.338
Değişim %0,40

22 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 85.191$
Değişim %-1,91
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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