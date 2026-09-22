Fed'in yeni faiz sinyalleri emtiayı vurdu: Gümüş piyasası güne kayıpla başladı

Gümüş piyasası da altın fiyatlarındaki yönü takip ederekn güne düşüşle başladı. Erken işlemlerde görülen sınırlı toparlanma çabası kalıcı olamazken, sabah saatleri itibarıyla artan satışlarla birlikte ibre yeniden aşağı döndü.

Fed'in geçtiğimiz haftaki faiz artırımının ardından önümüzdeki aylara dair yeni sıkılaşma sinyalleri vermesi ve petrol kaynaklı maliyet baskısının faizleri daha da yukarı çekeceği endişesi, faiz getirisi olmayan değerli metallerden satışları tetiklemesi ile ons gümüşün fiyatı 66 dolar seviyesinde dengelenirken, yurt içinde gram gümüş de düşüş eğilimiyle 103 TL bandından el değiştiriyor.

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