Dolar dur durak bilmiyor: Tarihi zirvesini bir basamak daha taşıdı

22 Eylül Salı gününde döviz piyasalarında, küresel ölçekte faizlerin uzun süre yüksek kalacağına yönelik beklentiler ile merkez bankası yetkililerinin sözlü yönlendirmelerine kilitlenen temkinli hava fiyatlamalara yön veriyor.

Fed'in geçtiğimiz haftaki faiz artırımı sonrasında önümüzdeki süreçte ek sıkılaşma adımlarına kapı aralaması küresel dolar talebini diri tutsa da, haftanın zayıf veri takvimi eşliğinde sabah saatlerinde sınırlı bir soluklanma görüldü. Dolar Endeksi, günün ilk saatlerinde test ettiği 100,450 puandan geri çekilerek 100,350 puan düzeyine indi.

Uluslararası piyasalardaki bu mikro gevşemeye karşın, yurt içinde Türk lirası üzerindeki satış baskısı ve jeopolitik risklerin yarattığı tedirginlik rekor serisini kesmedi. Dolar kuru güne yine yukarı yönlü atakla başlayarak 48,82 TL ile tarihi zirvesini bir basamak daha yukarı taşıdı.

Dolar endeksindeki sınırlı gevşeme ise çapraz kurlar tarafında diğer majör para birimlerine hafif bir nefes aldırdı. İç piyasada son günlerin kayıplarını sınırlamaya çalışan Euro 56,07 TL seviyesine toparlanırken, İngiliz Sterlini de hafif bir yükselişle 65,38 TL bandına çıktı.

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