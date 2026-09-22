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Halk TV Ekonomi Dolar dur durak bilmiyor: Tarihi zirvesini bir basamak daha taşıdı

Dolar dur durak bilmiyor: Tarihi zirvesini bir basamak daha taşıdı

Küresel piyasalarda dolar endeksinin gevşemesi majör para birimlerine alan açarken, yurt içinde dövizde rekor serisi durdurulamıyor. Dolar 48,82 TL ile tarihi zirvesini tazelerken, euro 56,07 TL, sterlin ise 65,38 TL seviyesine işlem görüyor.

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Dolar dur durak bilmiyor: Tarihi zirvesini bir basamak daha taşıdı

22 Eylül Salı gününde döviz piyasalarında, küresel ölçekte faizlerin uzun süre yüksek kalacağına yönelik beklentiler ile merkez bankası yetkililerinin sözlü yönlendirmelerine kilitlenen temkinli hava fiyatlamalara yön veriyor.

Fed'in geçtiğimiz haftaki faiz artırımı sonrasında önümüzdeki süreçte ek sıkılaşma adımlarına kapı aralaması küresel dolar talebini diri tutsa da, haftanın zayıf veri takvimi eşliğinde sabah saatlerinde sınırlı bir soluklanma görüldü. Dolar Endeksi, günün ilk saatlerinde test ettiği 100,450 puandan geri çekilerek 100,350 puan düzeyine indi.

Uluslararası piyasalardaki bu mikro gevşemeye karşın, yurt içinde Türk lirası üzerindeki satış baskısı ve jeopolitik risklerin yarattığı tedirginlik rekor serisini kesmedi. Dolar kuru güne yine yukarı yönlü atakla başlayarak 48,82 TL ile tarihi zirvesini bir basamak daha yukarı taşıdı.

Dolar endeksindeki sınırlı gevşeme ise çapraz kurlar tarafında diğer majör para birimlerine hafif bir nefes aldırdı. İç piyasada son günlerin kayıplarını sınırlamaya çalışan Euro 56,07 TL seviyesine toparlanırken, İngiliz Sterlini de hafif bir yükselişle 65,38 TL bandına çıktı.

22 EYLÜL 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,82₺ 48,82₺ %0.05 08:50
Euro (EUR) 56,03₺ 56,05₺ %0.11 08:50
Sterlin (GBP) 65,36₺ 65,40₺ %0.15 08:50
Kanada Doları 34,62₺ 34,79₺ %0.05 08:50
İsviçre Frangı 59,53₺ 59,56₺ %0.17 08:49
Japon Yeni 0,31₺ 0,31₺ %-0.10 08:43
Avustralya Doları 34,59₺ 34,77₺ %0.06 08:50
Danimarka Kronu 7,45₺ 7,49₺ %0.00 08:49
Norveç Kronu 5,15₺ 5,17₺ %0.09 08:48
İsveç Kronu 4,94₺ 4,96₺ %-0.15 08:50
Çin Yuanı 7,29₺ 7,29₺ %0.00 08:50
Rus Rublesi 0,58₺ 0,58₺ %0.05 08:50
BAE Dirhemi 13,29₺ 13,29₺ %0.07 08:50
Suudi Arabistan Riyali 12,93₺ 13,00₺ %0.00 04:00

22 EYLÜL 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 48,82₺
Satış 48,82₺

22 EYLÜL 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 56,03₺
Satış 56,05₺

22 EYLÜL 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 65,36₺
Satış 65,40₺

22 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.766,28₺
Satış 6.772,56₺
Altın piyasasında çifte baskı fiyatların yönünü aşağı çevirdiAltın piyasasında çifte baskı fiyatların yönünü aşağı çevirdi

22 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 102,51₺
Satış 102,53₺
Fed'in yeni faiz sinyalleri emtiayı vurdu: Gümüş piyasası güne kayıpla başladıFed'in yeni faiz sinyalleri emtiayı vurdu: Gümüş piyasası güne kayıpla başladı

22 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 80.40
Motorin 96.30
LPG 34.99

22 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.338
Değişim %0,40

22 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 85.191$
Değişim %-1,91
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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