Pompada fırtına dindi ama petrol uyandı: 4 günlük düşüş serisi bitti

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatlarında, geçtiğimiz hafta motorinde yaşanan sert zamların ve ardından gelen indirimin yarattığı hareketliliğin ardından bugün herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmedi.

Küresel enerji piyasalarında ise petrol fiyatları, dört günlük aralıksız düşüş serisine son vererek son beş işlem gününde ilk kez yönünü yukarı çevirdi. Petrolün toparlanma eğilimine girmesinde, hafta sonu Hürmüz Boğazı üzerinden piyasaya daha fazla arz girmesinin ardından, yatırımcıların bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında gerçekleşebilecek olası ABD-İran diplomatik temaslarına odaklanması etkili oldu.

Tahran ile Washington hattında pazar günü karşılıklı sert tehditler savrulmuş olsa da ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu hafta New York'taki BM zirvesine katılması beklenen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olduğunu ifade etmesi diploması kapısını aralık bıraktı.

Buna karşın sahada jeopolitik gerilim en üst perdeden devam ediyor. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı ve Yanbu'daki stratejik Saudi Aramco tesislerini hedef almasının ardından, Husi güçlerinin Suudi destekli unsurları Kızıldeniz sahilinden tamamen koparmak adına başlattığı taarruzlar arz güvenliğine yönelik endişeleri canlı tutuyor. Diplomatik diyalog umutları ile Kızıldeniz hattındaki fiili çatışmalar arasındaki bu bilek güreşi, petrol fiyatlarının yeniden primli bölgeye geçmesini sağladı.

22 EYLÜL 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 80.40 Motorin 96.30 LPG 34.99

22 EYLÜL 2026 İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 80.20 Motorin 96.10 LPG 34.40

22 EYLÜL 2026 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 81.30 Motorin 97.40 LPG 35.09

22 EYLÜL 2026 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 81.60 Motorin 97.70 LPG 34.99

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