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Halk TV Ekonomi Pompada fırtına dindi ama petrol uyandı: 4 günlük düşüş serisi bitti

Pompada fırtına dindi ama petrol uyandı: 4 günlük düşüş serisi bitti

Geçen hafta art arda gelen zam ve indirimlerin ardından tabelalar bugün sakin kaldı. Küresel piyasalarda ise Kızıldeniz'deki sıcak çatışmalar ve diplomasi umutlarının gölgesinde petrol yönünü yukarı çevirdi.

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Pompada fırtına dindi ama petrol uyandı: 4 günlük düşüş serisi bitti
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Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatlarında, geçtiğimiz hafta motorinde yaşanan sert zamların ve ardından gelen indirimin yarattığı hareketliliğin ardından bugün herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmedi.

Küresel enerji piyasalarında ise petrol fiyatları, dört günlük aralıksız düşüş serisine son vererek son beş işlem gününde ilk kez yönünü yukarı çevirdi. Petrolün toparlanma eğilimine girmesinde, hafta sonu Hürmüz Boğazı üzerinden piyasaya daha fazla arz girmesinin ardından, yatırımcıların bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında gerçekleşebilecek olası ABD-İran diplomatik temaslarına odaklanması etkili oldu.

Tahran ile Washington hattında pazar günü karşılıklı sert tehditler savrulmuş olsa da ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu hafta New York'taki BM zirvesine katılması beklenen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olduğunu ifade etmesi diploması kapısını aralık bıraktı.

Buna karşın sahada jeopolitik gerilim en üst perdeden devam ediyor. Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı ve Yanbu'daki stratejik Saudi Aramco tesislerini hedef almasının ardından, Husi güçlerinin Suudi destekli unsurları Kızıldeniz sahilinden tamamen koparmak adına başlattığı taarruzlar arz güvenliğine yönelik endişeleri canlı tutuyor. Diplomatik diyalog umutları ile Kızıldeniz hattındaki fiili çatışmalar arasındaki bu bilek güreşi, petrol fiyatlarının yeniden primli bölgeye geçmesini sağladı.

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Motorin 97.40
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Motorin 97.70
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Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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