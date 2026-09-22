Kripto piyasasında dev ralli: Bitcoin 87 bin doları zorladı

Kripto para piyasalarında, lider varlık Bitcoin öncülüğünde başlayan sert ralliyle birlikte adeta likidasyon fırtınası koptu. Dijital varlık ekosistemi, vadeli işlemler tarafında yaşanan devasa tasfiyelerin etkisiyle son 24 saatte hızlı bir sıçrama kaydederek toplam piyasa değerini yaklaşık 2,91 trilyon dolara taşıdı.

Piyasadaki sert yükselişin arkasındaki ana katalizör, vadeli işlem tahtalarında biriken düşüş yönlü pozisyonların patlaması oldu. Son 24 saatlik zaman diliminde kaldıraçlı piyasalarda toplamda 1 milyar doların üzerinde pozisyon sıfırlanırken, bu tasfiyelerin yaklaşık 850 milyon dolarlık kısmını short pozisyonlar oluşturdu. Yaşanan bu devasa kısa pozisyon sıkışması, Bitcoin'in 85 bin dolar bariyerini hızla aşmasını sağladı.

Gün içinde 87,3 bin dolar seviyesine kadar iğne atarak tepe noktasını test eden Bitcoin, gelen sınırlı kâr satışlarının ardından 85,6 bin dolar civarında dengelendi. Yaşanan bu sert sıçrama, piyasa duyarlılığını yeniden aşırı açgözlülük bölgesine taşırken, yatırımcıların yukarı yönlü hareketin devamına ilişkin beklentilerini güçlendirdi.

Altcoin cephesinde de pozitif hava korundu; piyasanın ikinci büyük varlığı Ethereum, istikrarlı alımlarla yüzde 2,3 oranında yükseliş kaydederek 2 bin 730 dolar eşiğini aştı.

Sektörün regülasyon cephesinde ise Washington kaynaklı siyasi tansiyon tırmanışta. ABD Senatosu'nun kripto varlıklar için kritik önem taşıyan Clarity Act yasa tasarısını engellemesi üzerine, sektörün önde gelen siyasi eylem komitesi Fairshake Super PAC, tasarıya karşı çıkan kilit siyasilere karşı 30 milyon dolarlık fon ayırdığını duyurdu. Düzenleyici taraftaki bu siyasi bilek güreşi, piyasadaki oynaklığın ana sürücülerinden biri olmaya devam ediyor.

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