Akaryakıtta fırtınalı hafta bitti: Petrol düşüşe geçti

Türkiye'de akaryakıt sektörü, geçtiğimiz hafta motorin fiyatlarında peş peşe yaşanan olağanüstü tarife değişimlerinin ardından yeni haftaya sakin başladı. Geride bıraktığımız haftada, 15 Eylül'de yapılan zamla 89,01 TL'den 95,60 TL'ye çıkan motorin fiyatı, 17 Eylül'deki ikinci zam dalgasıyla 100 TL psikolojik sınırını aşarak 100,40 TL'ye fırlamıştı. 19 Eylül tarihinde devreye giren indirimle birlikte motorinin litresi 96,30 TL seviyesine çekilirken, 21 Eylül pazartesi gününde akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik kaydedilmedi ve tarife son indirimdeki yerini korudu.

Küresel enerji piyasalarında ise petrol fiyatları haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Hafta sonu Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına rağmen, yatırımcıların Suudi sevkiyatlarındaki toparlanma işaretlerine odaklanması ve diplomatik temas ihtimallerinin belirmesiyle kâr satışları hız kazandı. Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 98,43 dolara kadar geriledi.

Piyasalardaki geri çekilmede, Washington ile Tahran hattında pazar günü karşılıklı tehditler sürse de ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunması beklenen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olduğunu belirtmesi etkili oldu.

Buna karşın sahada jeopolitik riskler halen yüksek seyrediyor; İran destekli Husiler cumartesi günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki hassas noktaların yanı sıra Kızıldeniz'in kilit petrol ihraç merkezi olan Yanbu'daki devlete ait Saudi Aramco tesislerini füze ve dronlarla hedef aldıklarını duyurdu. Aramco'nun Doğu-Batı boru hattına yönelik bu saldırılar, Yanbu üzerinden yapılan bazı sevkiyatların durdurulmasına yol açarken, Suudi milli enerji şirketi sevkiyat açığını kapatmak amacıyla bu ay ve önümüzdeki ay Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştireceği ihracatı artırma kararı aldı. Tedarik zincirindeki bu zorunlu rota değişimi, Hürmüz üzerindeki askeri baskı sürerken petrol piyasalarında kırılgan dengenin korunmasına neden oluyor.

21 EYLÜL 2026 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Fiyat (₺/Litre) Benzin 80.40 Motorin 96.30 LPG 34.99

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Fiyat (₺/Litre) Benzin 80.20 Motorin 96.10 LPG 34.40

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Fiyat (₺/Litre) Benzin 81.30 Motorin 97.40 LPG 35.09

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