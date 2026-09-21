Gümüş fiyatları baskıya dayanamadı, haftaya kayıpla başladı

Yeni haftanın ilk işlem gününde gümüş fiyatları, erken saatlerdeki alıcılı başlangıcın ardından yönünü aşağı çevirerek altındaki geri çekilmeye eşlik etti. Günün ilk işlemlerinde görülen hafif primli seyrin yerini satış baskısına bırakmasıyla birlikte, uluslararası piyasalarda ons gümüş 66 dolar civarına gerilerken, iç piyasada gram gümüş de düşüş kaydederek 103 TL seviyelerinde dengelendi.

Fiyatlamalardaki bu geri çekilmede, tırmanan jeopolitik risklere rağmen küresel çapta devreye giren agresif faiz artırımları belirleyici rol oynuyor. Washington ile Tahran hattında Trump’ın İran liderliğini doğrudan hedef alan sert söylemleri ve İran ordusunun misilleme tehditleriyle askeri tansiyon zirvede kalmayı sürdürse de, küresel para otoritelerinin enflasyona karşı başlattığı sıkılaşma atağı emtia cephesini baskılıyor.

Fed’in politika faizini yüzde 3,75 - yüzde 4,00 bandına çekip yeni artırımların kapısını açık bırakmasının ardından, Japonya Merkez Bankası’nın da borçlanma maliyetlerini 31 yılın zirvesine taşıması, faiz getirisinden yoksun kıymetli metallerde kâr satışlarını öne çıkardı.

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