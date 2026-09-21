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Halk TV Ekonomi Gümüş fiyatları baskıya dayanamadı, haftaya kayıpla başladı

Gümüş fiyatları baskıya dayanamadı, haftaya kayıpla başladı

Merkez bankalarının agresif faiz artırımları gümüşü vurdu. Satış baskısıyla ons gümüş 66 dolara gerilerken, iç piyasada gram gümüş düşüş kaydederek 103 TL seviyesinde dengelendi.

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Gümüş fiyatları baskıya dayanamadı, haftaya kayıpla başladı
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Yeni haftanın ilk işlem gününde gümüş fiyatları, erken saatlerdeki alıcılı başlangıcın ardından yönünü aşağı çevirerek altındaki geri çekilmeye eşlik etti. Günün ilk işlemlerinde görülen hafif primli seyrin yerini satış baskısına bırakmasıyla birlikte, uluslararası piyasalarda ons gümüş 66 dolar civarına gerilerken, iç piyasada gram gümüş de düşüş kaydederek 103 TL seviyelerinde dengelendi.

Fiyatlamalardaki bu geri çekilmede, tırmanan jeopolitik risklere rağmen küresel çapta devreye giren agresif faiz artırımları belirleyici rol oynuyor. Washington ile Tahran hattında Trump’ın İran liderliğini doğrudan hedef alan sert söylemleri ve İran ordusunun misilleme tehditleriyle askeri tansiyon zirvede kalmayı sürdürse de, küresel para otoritelerinin enflasyona karşı başlattığı sıkılaşma atağı emtia cephesini baskılıyor.

Fed’in politika faizini yüzde 3,75 - yüzde 4,00 bandına çekip yeni artırımların kapısını açık bırakmasının ardından, Japonya Merkez Bankası’nın da borçlanma maliyetlerini 31 yılın zirvesine taşıması, faiz getirisinden yoksun kıymetli metallerde kâr satışlarını öne çıkardı.

21 EYLÜL 2026 CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Gram Gümüş TL 103,81₺ 103,84₺ %-0.09 08:40
Ons Gümüş $ 66,16$ 66,17$ %-0.18 08:40

21 EYLÜL 2026 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 103,81₺
Satış 103,84₺

21 EYLÜL 2026 ONS GÜMÜŞ NE KADAR?

Ons Gümüş
Alış 66,16$
Satış 66,17$

21 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.826,39₺
Satış 6.834,09₺
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21 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,80₺ 48,80₺ %0.07 08:40
Euro (EUR) 56,02₺ 56,04₺ %0.03 08:40
Sterlin (GBP) 65,29₺ 65,36₺ %-0.09 08:40
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21 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 80.40
Motorin 96.30
LPG 34.99

21 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.284
Değişim %-1,67

21 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 81.528$
Değişim %0,83
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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