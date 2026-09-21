Piyasalarda dolar fırtınası devam ediyor: Tüm zamanların rekorunu tazeledi

21 Eylül Pazartesi gününde döviz piyasalarında, küresel merkez bankalarının sıkılaşma adımları ve Washington-Tahran hattındaki yüksek gerilimin ortasında doların küresel gücü belirleyici oldu. Fed'in politika faizini yüzde 3,75 - yüzde 4,00 bandına yükseltmesi ve yeni faiz artırımlarının yolda olduğu mesajını vermesi, küresel piyasalarda Amerikan dolarına olan talebi zirveye taşıdı. Yeşile dönen sermaye akışıyla birlikte Dolar Endeksi (DXY) yedi haftayı aşkın sürenin en yüksek seviyesine tırmanırken, 30 Temmuz'dan bu yana ilk kez kritik 100 puan eşiğini aşarak 100,300 puana ulaştı.

Doların uluslararası arenada sergilediği bu sert ralli, yurt içi piyasada Türk lirası üzerindeki baskıyı katlayarak yeni bir rekor dalgası getirdi. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü sert hareketini koruyarak 48,80 TL seviyesine çıktı ve tüm zamanların en yüksek değerini tazeledi.

Küresel ölçekte doların yeniden egemenlik kurması ve endeksin 100 puanın üzerine yerleşmesi ise diğer majör para birimlerini baskı altına aldı. Yurt içi serbest piyasada Euro 56,05 TL seviyesinde seyrederken, İngiliz Sterlini de değer kaybederek 65,36 TL düzeyinde dengelendi.

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