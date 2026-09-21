Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Piyasalarda dolar fırtınası devam ediyor: Tüm zamanların rekorunu tazeledi

Piyasalarda dolar fırtınası devam ediyor: Tüm zamanların rekorunu tazeledi

Fed'in faiz artışı ve Washington-Tahran gerilimiyle güçlenen dolar, iç piyasada rekor tazeledi. Dolar 48,80 TL ile tarihi zirveye tırmanırken; euro 56,05 TL, sterlin ise 65,36 TL seviyesinde dengelendi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Piyasalarda dolar fırtınası devam ediyor: Tüm zamanların rekorunu tazeledi

21 Eylül Pazartesi gününde döviz piyasalarında, küresel merkez bankalarının sıkılaşma adımları ve Washington-Tahran hattındaki yüksek gerilimin ortasında doların küresel gücü belirleyici oldu. Fed'in politika faizini yüzde 3,75 - yüzde 4,00 bandına yükseltmesi ve yeni faiz artırımlarının yolda olduğu mesajını vermesi, küresel piyasalarda Amerikan dolarına olan talebi zirveye taşıdı. Yeşile dönen sermaye akışıyla birlikte Dolar Endeksi (DXY) yedi haftayı aşkın sürenin en yüksek seviyesine tırmanırken, 30 Temmuz'dan bu yana ilk kez kritik 100 puan eşiğini aşarak 100,300 puana ulaştı.

Doların uluslararası arenada sergilediği bu sert ralli, yurt içi piyasada Türk lirası üzerindeki baskıyı katlayarak yeni bir rekor dalgası getirdi. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü sert hareketini koruyarak 48,80 TL seviyesine çıktı ve tüm zamanların en yüksek değerini tazeledi.

Küresel ölçekte doların yeniden egemenlik kurması ve endeksin 100 puanın üzerine yerleşmesi ise diğer majör para birimlerini baskı altına aldı. Yurt içi serbest piyasada Euro 56,05 TL seviyesinde seyrederken, İngiliz Sterlini de değer kaybederek 65,36 TL düzeyinde dengelendi.

21 EYLÜL 2026 CANLI DÖVİZ KURLARI

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,80₺ 48,80₺ %0.07 08:40
Euro (EUR) 56,02₺ 56,04₺ %0.03 08:40
Sterlin (GBP) 65,29₺ 65,36₺ %-0.09 08:40
Kanada Doları 34,67₺ 34,85₺ %-0.17 08:40
İsviçre Frangı 59,31₺ 59,35₺ %0.02 08:39
Japon Yeni 0,31₺ 0,31₺ %-0.11 08:38
Avustralya Doları 34,60₺ 34,77₺ %-0.06 08:40
Danimarka Kronu 7,46₺ 7,49₺ %-0.11 08:40
Norveç Kronu 5,15₺ 5,18₺ %-0.16 08:39
İsveç Kronu 4,94₺ 4,96₺ %-0.07 08:39
Çin Yuanı 7,29₺ 7,29₺ %0.06 08:40
Rus Rublesi 0,58₺ 0,58₺ %0.06 08:40
BAE Dirhemi 13,29₺ 13,29₺ %0.08 08:40
Suudi Arabistan Riyali 13,04₺ 13,10₺ %0.00 12:51

21 EYLÜL 2026 DOLAR NE KADAR?

Dolar
Alış 48,80₺
Satış 48,80₺

21 EYLÜL 2026 EURO NE KADAR?

Euro
Alış 56,02₺
Satış 56,04₺

21 EYLÜL 2026 STERLİN NE KADAR?

Sterlin
Alış 65,29₺
Satış 65,36₺

21 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.826,39₺
Satış 6.834,09₺
Merkez bankaları faiz kılıcını çekti: Altın yeni haftaya kayıpla başladıMerkez bankaları faiz kılıcını çekti: Altın yeni haftaya kayıpla başladı

21 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 103,81₺
Satış 103,84₺
Gümüş fiyatları baskıya dayanamadı, haftaya kayıpla başladıGümüş fiyatları baskıya dayanamadı, haftaya kayıpla başladı

21 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 80.40
Motorin 96.30
LPG 34.99

21 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 13.284
Değişim %-1,67

21 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI

Bitcoin
Değer 81.528$
Değişim %0,83
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Döviz Döviz Kuru Dolar Euro Sterlin Ekonomi Piyasalar
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro