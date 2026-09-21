Merkez bankaları faiz kılıcını çekti: Altın yeni haftaya kayıpla başladı

21 Eylül sabahı altın fiyatları, Orta Doğu hattında karşılıklı restleşmelerin sürmesine karşın küresel ölçekte yeniden başlayan faiz artırım döngüsünün yarattığı baskıyla yeni haftaya yatay ve sınırlı bir geri çekilmeyle başladı. Piyaslar tırmanan askeri tansiyon ile merkez bankalarının agresif sıkılaşma adımları arasında denge arayışını sürdürürken, kıymetli metallerdeki yukarı yönlü hareketler kısıtlandı. Haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda ons altın 4 bin 359 dolar civarında dengelenirken, yurt içi piyasada gram altın da hafif gerileyerek 6 bin 839 TL seviyelerinden el değiştiriyor.

Jeopolitik cephede Washington ile Tahran arasındaki kriz en sert aşamalarından birine evrildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bir anlaşmaya varmaması durumunda ekonomik olarak iflas edeceğini ya da liderlik kadrosunun tamamen yok edileceğini belirterek gözdağı verirken, İran ordusu gelebilecek her türlü yeni müdahaleye çok sert misillemeyle yanıt verileceğini duyurdu.

Sıcak çatışmaların güvenli liman talebini canlı tutmasına rağmen, küresel merkez bankalarının savaştan beslenen enflasyonu dizginlemek adına peş peşe parasal sıkılaştırmaya gitmesi altın üzerindeki baskıyı artırdı. Avrupa Merkez Bankası'nın ardından Fed, geçtiğimiz hafta politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75 - yüzde 4,00 aralığına taşıdı ve önümüzdeki aylarda yeni artırımların sinyalini verdi.

Cuma günü ise Japonya Merkez Bankası faizleri son 31 yılın en yüksek seviyesine çıkararak borçlanma maliyetlerini artırmaya devam edeceğini ilan etti. Dünyanın önde gelen merkez bankalarının koordineli faiz artırım dalgası, tırmanan savaş risklerine rağmen kıymetli metallerde kâr satışlarını tetikleyerek yükseliş kanalını baskılamayı sürdürüyor.

21 EYLÜL 2026 CANLI ALTIN FİYATLARI

21 EYLÜL 2026 GRAM ALTIN NE KADAR?

21 EYLÜL 2026 ONS ALTIN NE KADAR?

21 EYLÜL 2026 24 AYAR KÜLÇE ALTIN NE KADAR?

21 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

21 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

21 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre) Benzin 80.40 Motorin 96.30 LPG 34.99

21 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

21 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI