Bitcoin 80 bin dolar barajını korudu: Baskıya rağmen alıcılar piyasaya koştu

Kripto para piyasaları, küresel merkez bankalarının sürpriz faiz artırımları ve ABD Kongresi'nde Clarity Act yasa tasarısının başarısızlıkla sonuçlanması gibi makroekonomik baskılara rağmen dirençli duruşunu koruyor. Yoğun satış baskısını göğüsleyen dijital varlıklar, son 24 saatte yüzde 0,09'luk sınırlı bir günlük büyüme kaydederek toplam piyasa değerini 2,8 trilyon dolar bandına taşıdı. Piyasadaki 24 saatlik toplam işlem hacmi ise 79,5 milyar dolar ile 82,8 milyar dolar aralığında gerçekleşti.

Piyasa yapısına öncülük eden lider kripto para Bitcoin, gün içinde en düşük 80,1 bin dolar, en yüksek ise 82 bin dolar seviyelerini test ederek psikolojik destek bölgelerinin üzerinde kalmayı başardı. Yıllık zirvelere yakın seyreden dalgalanmayı emen Bitcoin, son 24 saatte 81 bin 300 - 81 bin 670 dolar bandında el değiştirdi. Yıllık bazda yüzde 56,4 ila 58,5 aralığında bir piyasa hakimiyeti yakalayan varlıkta, 80 bin dolar eşiğinin aşılması alıcıların piyasadaki birikim sürecini güçlendirdiğini gösteriyor.

Altcoin cephesinde ise Ethereum sergilediği performansla dikkat çekti. Son 24 saatte Bitcoin'in getirisini geride bırakan Ethereum, yüzde 3,1 oranında prim yaparak 2 bin 665,84 dolar seviyesine tırmandı ve pazar payını yüzde 11,2 seviyesinde tuttu.

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