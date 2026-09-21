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Halk TV Ekonomi Bitcoin 80 bin dolar barajını korudu: Baskıya rağmen alıcılar piyasaya koştu

Bitcoin 80 bin dolar barajını korudu: Baskıya rağmen alıcılar piyasaya koştu

Merkez bankalarının sürpriz faiz kararları ve ABD'deki yasa krizine rağmen kripto piyasası direncini koruyor. Bitcoin 81 bin dolar bandına tutunurken, büyük prim yapan Ethereum da öne çıktı.

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Bitcoin 80 bin dolar barajını korudu: Baskıya rağmen alıcılar piyasaya koştu
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Kripto para piyasaları, küresel merkez bankalarının sürpriz faiz artırımları ve ABD Kongresi'nde Clarity Act yasa tasarısının başarısızlıkla sonuçlanması gibi makroekonomik baskılara rağmen dirençli duruşunu koruyor. Yoğun satış baskısını göğüsleyen dijital varlıklar, son 24 saatte yüzde 0,09'luk sınırlı bir günlük büyüme kaydederek toplam piyasa değerini 2,8 trilyon dolar bandına taşıdı. Piyasadaki 24 saatlik toplam işlem hacmi ise 79,5 milyar dolar ile 82,8 milyar dolar aralığında gerçekleşti.

Piyasa yapısına öncülük eden lider kripto para Bitcoin, gün içinde en düşük 80,1 bin dolar, en yüksek ise 82 bin dolar seviyelerini test ederek psikolojik destek bölgelerinin üzerinde kalmayı başardı. Yıllık zirvelere yakın seyreden dalgalanmayı emen Bitcoin, son 24 saatte 81 bin 300 - 81 bin 670 dolar bandında el değiştirdi. Yıllık bazda yüzde 56,4 ila 58,5 aralığında bir piyasa hakimiyeti yakalayan varlıkta, 80 bin dolar eşiğinin aşılması alıcıların piyasadaki birikim sürecini güçlendirdiğini gösteriyor.

Altcoin cephesinde ise Ethereum sergilediği performansla dikkat çekti. Son 24 saatte Bitcoin'in getirisini geride bırakan Ethereum, yüzde 3,1 oranında prim yaparak 2 bin 665,84 dolar seviyesine tırmandı ve pazar payını yüzde 11,2 seviyesinde tuttu.

21 EYLÜL 2026 CANLI KRİPTO PARALAR

Fiyat Günlük değişim 24s düşük 24s yüksek 24s hacim
Bitcoin (BTC) 81.561$ %0.87 80.597$ 82.100$ -
Ethereum (ETH) 2.660$ %1.48 2.610$ 2.705$ -

21 EYLÜL 2026 EN ÇOK YÜKSELEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
NEAR Protocol (NEAR) 4,23 $ +%22,29
Sei (SEI) 0,05748 $ +%20,18
Venice Token (VVV) 32,49 $ +%19,32

21 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN COİNLER

Fiyat 24s Değişim
MemeCore (M) 1,50 $ -%10,11
JUST (JST) 0,1132 $ -%2,59
Uniswap (UNI) 8,60 $ -%2,55

21 EYLÜL 2026 ALTIN NE KADAR?

Altın
Alış 6.826,39₺
Satış 6.834,09₺
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21 EYLÜL 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş
Alış 103,43₺
Satış 103,45₺
Gümüş fiyatları baskıya dayanamadı, haftaya kayıpla başladıGümüş fiyatları baskıya dayanamadı, haftaya kayıpla başladı

21 EYLÜL 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Alış Satış Günlük değişim Saat
Dolar (USD) 48,80₺ 48,80₺ %0.07 10:15
Euro (EUR) 56,03₺ 56,03₺ %0.03 10:15
Sterlin (GBP) 65,31₺ 65,32₺ %-0.12 10:15
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21 EYLÜL 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Fiyat (₺/Litre)
Benzin 80.40
Motorin 96.30
LPG 34.99
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21 EYLÜL 2026 BIST 100 GÜNCEL VERİLERİ

BIST 100
Değer 12.938
Değişim %-2,61
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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