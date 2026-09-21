Borsa İstanbul'da deprem sürüyor: Kayıplar derinleşiyor

Borsa İstanbul'da geçtiğimiz hafta fon piyasasında patlak veren likidite krizinin ve küresel faiz dalgasının yarattığı satış baskısı, yeni haftanın açılışına da taşındı. Yatırım fonlarından gelen yoğun çıkış taleplerini karşılamak adına yapılan zorunlu hisse satışları ve kredili pozisyon tasfiyeleriyle sarsılan BIST 100 endeksi, geçtiğimiz haftanın son işlem gününü yüzde 1,67 oranında düşüş ve 225,34 puanlık kayıpla 13 bin 284,42 puandan tamamlamıştı.

Peş peşe gelen satış dalgası endeksin orta vadeli teknik görünümünü de zedeledi; yaşanan bu sert çekilmeyle birlikte BIST 100 son bir haftada yüzde 6,68, son bir aylık periyotta ise yüzde 8,48 oranında değer kaybetti.

Yeni haftanın ilk işlem gününe da satıcılı başlayan Borsa İstanbul'da kayıplar derinleşti. BIST 100 endeksi, haftaya önceki kapanışına kıyasla 115,88 puan ve yüzde 0,87 oranında düşüşle 13 bin 168,54 puandan giriş yaparak aşağı yönlü seyrini sürdürdü.

Piyasalarda fon kaynaklı panik satışlarının yarattığı tahribatı sınırlamak adına düzenleyici kurumlardan da kritik bir adım geldi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), aldığı yeni ilke kararları doğrultusunda fon tasfiye usul ve esaslarında esnemeye gitti.

Yapılan düzenlemeye göre, tasfiye edileceği bildirilen fonların portföy yapıları ve piyasa koşulları gözetilerek, daha önce azami 3 ay olarak uygulanan tasfiye süresi 6 aya çıkarıldı. Bu hamleyle, fon yöneticilerinin acele hisse satışlarına yönelmesinin önüne geçilmesi ve piyasadaki likidite baskısının zamana yayılarak hafifletilmesi hedefleniyor.

21 EYLÜL 2026 BORSA İSTANBUL BİST 100 ENDEKSİ CANLI

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Son (TL) Günlük Değişim NETGL 33,94 %9,98 UNLU 12,50 %7,85 AHSGY 13,15 %5,54 PATEK 19,50 %5,46 ERCB 39,36 %5,35

21 EYLÜL 2026 EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Son (TL) Günlük Değişim ICUGS 2,34 %-10,00 LIDER 14,22 %-10,00 BURVA 508,50 %-10,00 RALYH 178,20 %-10,00 HATSN 39,42 %-10,00

21 EYLÜL 2026 EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Son (TL) Hacim (TL) THYAO 287,50 71.810.600,00 TUPRS 416,25 63.405.697,50 ASELS 373,00 48.521.332,00 DAPGM 5,00 47.938.265,00 SASA 2,35 41.199.215,35

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21 EYLÜL 2026 KRİPTO PİYASASI